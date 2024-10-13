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Новости Война
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Оккупанты расстреляли 9 пленных украинских воинов на Курщине, - DeepState

розстріл полонених на Курщині

Войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных на Курщине. От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что пид@ры 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Шлях. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне расстреляли трех безоружных украинских военнопленных на Донетчине, - "Азов". ВИДЕО (дополнено)

розстріл полонених на Курщині

В свою очередь, украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман по поводу расстрела наших воинов на Курщине пишет такое: "Ребята и были в тылу, произошел прорыв, пидоры зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб@шились до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы!

Также в DeepState отмечают, что в целом, ситуация на Курщине не такая радостная.

"Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно. Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", - добавляют осинтеры.

Ранее DeepState сообщали, что Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки, враг продвинулся на Купянщине и Курщине.

осман скрін

Автор: 

военнопленные (1109) расстрел (505) Курск (1136)


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Топ комментарии
+35
В підсумках все звелося до складу:
"Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою"
Значить вину поклали в 100500 раз на бійців?
Керівний склад ні за що не відповідає?
Коли відбувається бойовий вихід то нема очей в небі?
На кого ця лапша розрахована?
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13.10.2024 10:09
+31
Нефиг было голосовать, в том числе и большинству военных, за ущербных умишкой кормчих.
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13.10.2024 10:08
+31
Треба усім патріотам пам'ятати,що Курська операція - то авантюра саме Зеленського!Саме тих 4-х бригад на Покровському напрямку не вистачає і ми маємо окуповані землі і ще люд біженців!
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13.10.2024 10:12
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Хто розводить зраду я чи оп - от там все зверху - син генерала фсб, брат полковника гру - шо, бл...ть ще треба знати про зеленского. Зраду йьому розводять.
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13.10.2024 16:04 Ответить
Як диванні експерти збудилися..
Як там на диванчиках?
Тепло?
Латте на кокосовому молоці смачне?
***************************************************
За таке комусь треба відповідати. Ком.роти, звичайно.
1. Шо значить, мало БК? Не уявляю себе без 8-ми магазинів та в сухарці декілька пачок насипом. Без 4-х гранат (по кількості підсумків) та, оптимально, без РПГ (мав вічно приторочену до рюкзаку болгарську РПГ-22 - майже як амулет)
2. Шо значить, не бачили підорів? Як таке буває?
3. Здатися в полон можливо лише тяжко пораненим без свідомості. Інше неможливо. Не знаю, як в інших підрозділах, у нас у кожного ДМка висить на броніку над магазинами.
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13.10.2024 10:55 Ответить
Читай уважно. Написано, що це пілоти, а їхня зброя - дрони. БК у них по визначенню мінімум.
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13.10.2024 11:39 Ответить
Ви дронщик? Ви в ЗСУ? На позиції виходите?
Ні?
Нема такого досвіду?
Тоді нахрєна відкривати рота?
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13.10.2024 11:57 Ответить
У нас поки що демократія. А війна йде за те, щоб вона залишилась, чи не так?
В житті всякі випадки бувають, у т.ч. хріново сплановані виходи на позицію. Можна цілком припустити, що підрозділ потрапив у засідку і явно не мав загальновійськової піхотної підготовки.
Переносити власний досвід на інших - марна справа, бо людей не на конвеєрі роблять.
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13.10.2024 14:24 Ответить
Засада могла почекати і постріляти їх просто коли вони були вже в роботі.
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13.10.2024 16:25 Ответить
Василь, де ви такої херні начиталися?
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13.10.2024 17:27 Ответить
"Було використано декілька десятків одиниць бронетехніки, яка прорвалася до населеного пункту Зелений шлях, який розташований на цій трасі. Саме тут російські військові 155-ї бригади морської піхоти https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiyani-rozstrilyali-9-ukrainskikh-viyskovopolonenikh-u-kurskiy-oblasti-deepstate здійснили черговий воєнний злочин. Там вони вбили наших операторів дронів, які після виконання завдання відходили з позицій, потрапили в засідку, вели бій. У них закінчилися **********, і вороги просто розстріляли наших дев'ятьох військових."
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15.10.2024 00:06 Ответить
А ви дронщик? І все це ще з собою тягаєте? Нафіга? Завідую вашому здоров'ю )
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13.10.2024 17:39 Ответить
А до чого тут про «збуджених диванних експертів»?
Якщо військові самі все знають, «самі с усамі», тоді ок. У вас всі насвайом мєстє? Тоді чому ви весь час апелюєте до цивільних? Цивільні мають іти до війська, мають краще працювати, більше підтримувати військо, цивільні мають «щось міняти».
А військові-ні?
Вас все влаштовує? Ви не громадяни? Ви весь час говорите(дехто, звичайно) про невідповідність командирів та командування вимогам війни, але міняти щось мають цивільні?
Плюнути в «диванних експертів» варіант безпрограшний. полегшало? Відлягло?
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13.10.2024 11:42 Ответить
диванний ікспєрд збудився.
Саме так. Маєте йти.
Не треба тут розповідати за "економічний фронт". Добре?
Якщо та гнида з Стеко - "економічний фронт" - за "солдат іді копай" воно відповість. Це "економічний фронт"?
***************
Чим довше я тут сиджу, в Києві, тим більше хочу повернутися. Незважаючи на вік та стан здоров'я.
Повернутися до найближчих побратимів.
Серед яких і власники банків, і топ-манагери відомих девелоперських компаній, і депутати ВР, і депутати латвійського Сейму.
Був навіть пер Англії. Ми жили в одній хаті і подружилися. Він загинув в мене на очах. Воювали разом в інтернаціональному підрозділі.
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13.10.2024 12:05 Ответить
Ваші слова говорять про те, що ви особисто воюєте за що завгодно, але не задля захисту цивільних, адже всіх цивільних ви називаєте диванними експертами. Я не здивований, таких, як ви, багато, якщо не більшість.
Хочете повертатись-повертайтесь, ви зробили свій вибір, як і депутат Сейму.
Я свій теж зробив. Мені за 60, я ходив з речами по бойовій повістці в 59. Буде треба, візьму зброю, і захищати буду те, що важливо для мене.
Чекайте далі, поки ті, кого ви презирливо називаєте «диванні експерти
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13.10.2024 12:53 Ответить
Ок. Вам за 60. Мені 54. І у війну зайшов в 52.
Ви на вулиці давно були?
Ця уся "молодьож" в шортіках та з тактикульними бородами. Це не їх війна.
І як раз вони тут усі і пасуться в коментарях.
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13.10.2024 13:16 Ответить
+100%
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13.10.2024 13:23 Ответить
При всій повазі, розмова між нами була не про це.
Не про вік, не про старість, не про здоровʼя.
А лише про те, що ви, військові експерти, не можете навести порядок в своєму середовищі, у війську.
Кінець кінцем, все для вас зводиться до тих, хто не у війську.
Продовжуйте затикати рота тим, хто не воює. Ви ж і без них справитесь…
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13.10.2024 20:22 Ответить
Оце ти маячню написав
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13.10.2024 13:24 Ответить
От так маячня!
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13.10.2024 13:25 Ответить
Саме так. І де бойьова охорона. Будь який підрозділ, а тим паче на війні повинен мати охорону. Це звичайний не вишкіл підрозділу. Нажаль. При совку, на звичайних КШУ і те охорона та паролі були. Трагедія за трагедією.
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13.10.2024 16:00 Ответить
Вам теж за 60? Теж пізно на війну йти?
Отжеж. Думав, один я тут старий пердун. А виявилося - не Цензор, а хрєнов госпіс.
Поки не зіграв в ящик, блін.
Так на відміну від вас, старих, мене хоч поносило.
І, до речі, серед бойових побратимів є ті, кому вже добре за 60. Спеціально через Генштаб робили спец. контракти. Так вони здоровіші за мене.
(різне-різне бачив. Багатьом тут присутнім на декілька життів).
===
Так от. Доповідаю. Між РА та ЗСУ - як між землею та небом (часткове виключення - Афган. За річкою трохи було по іншому).
Яка нахрєн бойова охорона? Які нахрєн командні штабні навчання? Які нахрєн паролі?
Глибока ніч. Вас на бехі чи маталигі на броні закинули якомога ближче. Км. за 5. Далі на позицію пішки. Окрім всього, тягнете на собі пауербанки, чемодан з мавіком. А так - повна снаряга. На 3-5 діб автономки.
Все. Самі собі охорона.
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13.10.2024 17:23 Ответить
Как они в плен попадают, как можно так бездумно разрабатывать операции? Вот таких "разработчиков" надо отдать под трибунал, сколько жизней они уже погубили..
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13.10.2024 11:01 Ответить
А розробляє зеля на ставці , сирок виконує . Чи ви не знали , чи дурня вмикнули ?
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13.10.2024 11:17 Ответить
А ви були присутні на ставці, чи зараз дурня увімкнули?
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13.10.2024 11:36 Ответить
Невидно конца войны.
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13.10.2024 11:09 Ответить
кінця і не буде, а це тільки прелюдія до світової війни
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13.10.2024 11:19 Ответить
заїпали ви зі своєю "свєтавойвайной"! хотів би влаштувати світову війну вже б давно попер на балтію
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13.10.2024 11:51 Ответить
Вчи історію, друга світова також спочатку не була світовою.
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13.10.2024 12:15 Ответить
Тобі і вчити. Зараз немае жодної зі сторін яка була би зацікавлена у світовій війні.
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13.10.2024 16:57 Ответить
Ну, так. Тут ви праві. Згоден.
Колись Арестович казав, що пуйло, мабуть, лікті собі гризе від того, що в Україну поліз.
Погоджуюсь. пуйло завяз непадецкі в Україні. Чому ж не перекинути війська і не атакувати Польщу і держави Балтії, де у нього буде 100% ефект.
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13.10.2024 13:28 Ответить
Проти НАТО кацапи б обісралися в перші тижні.
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13.10.2024 15:09 Ответить
Ви вірите, що НАТО б допомогло Польщі чи державам Балтії?
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13.10.2024 17:12 Ответить
При глибоких проривах лінії бойового зіткнення завжди бувають полонені як з нашої сторони, так і ворожої. Проте, попадання в полон дроноводів - це чи не вперше такий випадок.
В КурНР, де відсутні укріплені рубежі і відбувається так звана маневрена війна, кожному виходу на позиції має передувати розвідка і обзвін суміжників. Це - ази. Тому інформація, що дроноводи не виконали цих дій - хибна.
Скоріш за все, за цими бійцями рашисти давно полювали і провели цілу спецоперацію по захопленню в полон з наступною стратою для цілей ІПсО. Для цього не пошкодували і власну піхоту і техніку.
Командуванню ЗСУ потрібно розібрати цей випадок до дрібниць, адже такі випадки можуть повторюватись раз за разом, якщо не зробити ніяких висновків.
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13.10.2024 11:17 Ответить
Дивно. У снайперів є охорона, а у дронщиків супроводу нема. Тепер ні дронів, ні пілотів - бігайте з калашами.
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13.10.2024 11:37 Ответить
Це до ситуацій, коли мінометники самі собі купили старлінка, перебрали зброю, обладнали її прицілами та додатковим обвісом. І тут приходить якесь жирнодупе чмо зі штабу і каже: старлінк ми собі забираємо (мо нас нас онліфанс гальмує), а навіть звичайного калаша вам "нє положено". І, бляха, забрали зброю і видали їм (УВАГА!) АКСУ! Твою ж матір за ногу! Майже на лінії зіткнення - АКСУ, з якого з 10 метрів хєр куди поцілиш!
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13.10.2024 12:03 Ответить
По-перше з аксу теж поцілиш
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13.10.2024 12:34 Ответить
Прицільно метрів на 50. Не більше.
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13.10.2024 19:01 Ответить
при мені побратим на стрільбах мішені на 400 валив з сучки
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17.10.2024 12:24 Ответить
То було те жирне чмо пристрелити і списати на кацапів,чи вони безхребетні?
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13.10.2024 14:42 Ответить
И кому верить ?
В одном заявлении они сдались.
В другом бились до конца и никто не сдался.
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13.10.2024 12:19 Ответить
Бились поки БК не закінчився. Потім здались. Одне і те саме написано в обох повідомленнях. Османов якусь фігню написав.
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13.10.2024 12:30 Ответить
1. А нам же всі розповідали,як там перемелюють русню,беруть сотні і тисачі обмінного фонду для обміну на "наших героїв"....
2. А у нас ,після справедливих нарікань росполонених ,до їх меню терміново ввели олів"є,шубу під оселедцем,оселедець з цибулею тощо. Укркухарі,також,освоїли приготування щєй та ухі с расстєгаямі.......
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13.10.2024 12:27 Ответить
це, звісно, війна, але те, що задумали - як совки, до 24 серпня!!, - велику PR-акцію зеленого виродка із доповідями на бидломаратоні у прямому етері, із постіними роздачами цукерок кацапам у суджі, із репортажами про те, які наші нев'****** гуманні, etc., зараз обертається черговою поразкою, й уже на ділянці фронту, яка була необов'язковою. бо головним залишаються старі й вперто невирішувані проблеми верховним зелеублюдком - колгоспна структура війська, без дивізійно-корпусної ланки, свідомий зрив мобілізації, відсутність адекватної пдготовки для більшости й пустопорожня балаканина з планами миру, самітами того ж та іншими беззмістовними гундосами...
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13.10.2024 12:33 Ответить
Зі статті незрозуміло, відстрілювалися до останнього чи здалися.
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13.10.2024 13:17 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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13.10.2024 13:21 Ответить
Один би раз показово Розтреляли б 100 МОРДВИ і більше такого б не було...АЛЕ ЗЕ то не НАША ВЛАДА
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13.10.2024 16:19 Ответить
Тут не в ЗЕ справа.
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13.10.2024 16:58 Ответить
І обов'язково повилазять різні клоуни, що будуть казати що Курську операція то авантюра Зе.
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13.10.2024 16:59 Ответить
Де прізвища командирів!
Чому не було розвідки та попередження!
Всіх в окопи рядовими!
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13.10.2024 21:08 Ответить
Недавно зе заявив,що основним здобутком курської операції є поповнення обмінного фонду.
Але ж поповнювати обмінний фонд через полон,поранених і вбитих укр.воїнів на курщині,то може лише зермак.
Полонених росіян,як аксіома,віддатуть: підгодують,підлікують і віддатуть через обмін.З курської землі також відійдуть,якщо не буде гіршого варіанту,бо як заявляв зе,нам чужа земля не потрібна.
Тобто,курський рейд-авантюра зермака,щоби перемолоти там кращі війська,озброєння,техніку,перекинуту із донецького напрямку,тим більше- жодного удару по м.Курськ.
Також,За був проти курської операції.
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13.10.2024 22:00 Ответить
Дегенерат, перед тим як писати маячню за шпаргалками порохоботів поцікався хоча б елементарними військовими принципами ведення війни. Ти такий же убогий як і петьман, все що ти можеш - це обсирати інших при цьому натякаючи що ти розумний а всі інші дебіли. Ти, до речі, мабуть, з окопа пишеш, бойовий писдобол? Ні? Ну то якщо знаєш як воювати - бери до рук зброю і покажи як правильно. Або заляпайся і не вкидай лайно на вентилятор
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14.10.2024 00:18 Ответить
Бодю, а ти чому тут, а не на Курщині?. Іди, приведи свій десяток полонених кацапів.
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14.10.2024 02:55 Ответить
Оцінку курської операції дав За і цим сказано все.Те,що пишуть подоляцькі-поза межами людської логіки.Любимий термін подоляцьких і не лише на цьому сайті- "а ти чому не воюєш"-одна методичка.
Себе вони не беруть до уваги-циніки.А ще як припхають сюди Пороха,то взагалі сюрр.
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14.10.2024 07:58 Ответить
Мабуть хлопці дорого дались кацапам і багато їх положили, дуже багато. Герої. А прорив може бути на любій ділянці. Впевнений, що оператори бпла бились як леви і дохрена підарів відправили до Кобзона.
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13.10.2024 22:08 Ответить
Ти читав? Вони мали обмежений боєкомплект. Якщо вони хоча одного кацапа поклали, то було б добре. Але щось мені здається, що і ,навіть, цього там не було. Як можна відбиватись, коли летить в тебе з усіх сторін і ти не бачиш звідки.
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14.10.2024 02:52 Ответить
Ви основне "збирайте доказову базу". Це воскресить розстріляних і їм буде легше на тому світі: адже Україна гуманна країна і дотримується "правил ведення війни". От мені цікаво, що то за правила? Там одне правило: вбий ворога (і не важно яким спообом), бо інакше сам будеш вбитий. Але оскільки в країні багато гуманістів (і всі вони не на фронті) то так буде і далі. Основне лікуйте і годуйте поранених полонених кацапів, вам "на тому світі це зарахується". Стало легше? А от це відноситься до тих дятлів, що в тилу і охороняють кацапню і тих, хто бере їх в полон, а не відправляє їх "на концерт кобзона".
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14.10.2024 02:47 Ответить
Винне керівництво, яке не надало достатньої кількості ***********, не надало підкріплення або не забезпечило відступу.
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14.10.2024 07:39 Ответить
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