Оккупанты расстреляли 9 пленных украинских воинов на Курщине, - DeepState

Войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных на Курщине. От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что пид@ры 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Шлях. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман по поводу расстрела наших воинов на Курщине пишет такое: "Ребята и были в тылу, произошел прорыв, пидоры зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб@шились до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы!

Также в DeepState отмечают, что в целом, ситуация на Курщине не такая радостная.

"Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно. Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", - добавляют осинтеры.

Ранее DeepState сообщали, что Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки, враг продвинулся на Купянщине и Курщине.