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Новости Война
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Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки, враг продвинулся на Купянщине и Курщине, - DeepState

Веселе карта

По состоянию на утро 13 октября 2024 года войска РФ имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области, на Купянщине Харьковской области и в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки (город Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся возле Веселого (село Покровского района Донецкой области), Спального (Суджанский район Курской области), Борков (Суджанский район Курской области) и Кругляковки (село в Купянском районе Харьковской области). Продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Зеленский о Курщине: Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи. ВИДЕО

Новогродівка карта
Новогродовка

Веселе карта
Веселое

Спальне карта
Спальня

Борки карта
Борки

кругляківка карта
Кругляковка

Новоіванівка карта
Новоивановка

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском.

Автор: 

боевые действия (4253) Курск (1136)


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Топ комментарии
+15
Вам була потрібна , та курщіна , як валіза без ручки ! Це АФЕРА ВІД ЗЕПОКИДЬКА , щоб здати Харьківі Запоріжжя, тоді можє їх куратори дозволять МАФІЇ ЗЕ , зробити « перемир'я» , щоб зацементуватись і МАРОДЕРИТИ ДО ОСТАННЬОГО кілометра Української землі , а потім ЗНИКНУТИ на запасні» аєродроми» по всьму Світу !
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13.10.2024 08:35
+5
А у зе все по плану....
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13.10.2024 08:36
+2
Мабуть заголовки клікбейтні. Це як канал Берези - там кожного дня як не ядерна війна, то ще щось
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13.10.2024 09:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам була потрібна , та курщіна , як валіза без ручки ! Це АФЕРА ВІД ЗЕПОКИДЬКА , щоб здати Харьківі Запоріжжя, тоді можє їх куратори дозволять МАФІЇ ЗЕ , зробити « перемир'я» , щоб зацементуватись і МАРОДЕРИТИ ДО ОСТАННЬОГО кілометра Української землі , а потім ЗНИКНУТИ на запасні» аєродроми» по всьму Світу !
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13.10.2024 08:35 Ответить
А у зе все по плану....
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13.10.2024 08:36 Ответить
А від тебе рузьким навозом
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13.10.2024 10:01 Ответить
ворюга своего народа и армии в вышиванке на чистом украинском вылез
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13.10.2024 12:00 Ответить
Давай поміряємся вкраденим?? Або службою в ЗСУ?? І таки так - я не за жОПу і її маріонетку
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13.10.2024 13:45 Ответить
Російська окупаційна армія проводить атакуючі дії в https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/nastuplenie-na-kursk/ Курській області , намагаючись повернути під свій контроль території. Станом на 11 жовтня загарбники відбили майже два десятки населених пунктів.
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13.10.2024 09:15 Ответить
Як цікаво - на YouTube усе рясніє заголовками (від різних коментаторів), що, мовляв, учора на Курщині орки потрапили у наш котел, що ми взяли сотні полонених, що наш літак збив орчий, якраз коли той зкидав КАБи...
Тут анічірік... Брешуть, чілішолі?
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13.10.2024 09:19 Ответить
Мабуть заголовки клікбейтні. Це як канал Берези - там кожного дня як не ядерна війна, то ще щось
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13.10.2024 09:37 Ответить
Клікбейтна брехня.
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13.10.2024 12:11 Ответить
DeepState офіційно співпрацює з Міністерством оборони та враховує їхні рекомендації при публікації інформації. І коли необхідно дотримуватися «радіомовчання» під час якихось операцій, наприклад, таких, як у Курській області, DeepState дотримується цього принципу, на відміну від військових блогерів та інших коментаторів.
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13.10.2024 15:51 Ответить
ВС РФ расстреляли 9 украинских военных на Курщине, - DeepState

"10 октября оккупанты расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Бойцы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться".
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13.10.2024 09:51 Ответить
Не знаю перебігу бою.
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13.10.2024 22:09 Ответить
 
 