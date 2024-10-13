Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки, враг продвинулся на Купянщине и Курщине, - DeepState

По состоянию на утро 13 октября 2024 года войска РФ имеют продвижение в Покровском районе Донецкой области, на Купянщине Харьковской области и в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки (город Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся возле Веселого (село Покровского района Донецкой области), Спального (Суджанский район Курской области), Борков (Суджанский район Курской области) и Кругляковки (село в Купянском районе Харьковской области). Продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки", - говорится в сообщении.

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Новогродовка



Веселое



Спальня



Борки



Кругляковка



Новоивановка

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском.