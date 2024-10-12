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Зеленский о Курщине: Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи. ВИДЕО

В Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже в Киеве. Говорил с Главкомом Сырским: доклад по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции.

Покровское направление - молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций.

В целом Донетчина и Запорожское направление - это очень сложные условия, жесткие действия врага. Но стойкость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус

По Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи.

За эту неделю мы добавили Украине новых договоренностей по оружию, и это не только поставки - еще производство. Каждый зарубежный визит - это всегда разговор об инвестициях в промышленность Украины.

Наша промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники, чем позволяют это делать финансовые возможности нашего государства. Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия: не имеют своего, но способны помочь нам с финансированием. Также у некоторых партнеров есть специальные технологии, которые могут быть применены в Украине сейчас - в обороне, в наших активных действиях. Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради такой нашей совместной производственной работы. Я благодарю каждого партнера Украины, который уже инвестировал в нашу украинскую "оборонку". Мы уже значительно увеличили производство, в частности, дронов благодаря таким инвестициям.

Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия - о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств. Очень рассчитываем на этот результат для Украины, и это персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома - обеспечить выполнение всех наших договоренностей.

Читайте также: Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус

Я хочу сегодня отметить воинов нашей Нацгвардии Украины, которые сражаются вместе со всеми на фронте и особенно проявили себя в эти недели. 12-я бригада спецназначения Нацгвардии и, в частности, старшие солдаты Роман Здебский и Владислав Русенко. 15-я бригада оперативного назначения: младший сержант Богдан Петренко и сержанты Юрий Колосовский и Евгений Кузнецов. Также 1-я президентская бригада: младший сержант Владислав Скоробагач и подполковник Владимир Жданов. И еще спецназовцы 2-го и 4-го отрядов Центра спецназначения Нацгвардии "Омега", которые воюют на Харьковщине и на нашей Донетчине. Их имена сейчас называть мы не можем: особенно чувствительные задачи у ребят, специальная работа против врага. И результат именно такой, как нужно Украине. Спасибо, ребята, вам!

И еще хочу сегодня отметить украинских военных капелланов. Духовные отцы из разных конфессий, которые служат, чтобы наши воины имели духовную поддержку и правильный совет, светлую надежду. Очень важно, чтобы больше представителей церквей и религиозных общин, все, кто работает на духовную независимость Украины, приобщались к военной службе Украине, были ближе к ребятам на передовой - прежде всего в боевых бригадах, именно там, где наиболее нужно. Я благодарю каждого военного капеллана, который служит именно так - с нашими украинскими воинами.

Спасибо каждому и каждой, кто усиливает Украину! И только на сильных позициях мы достигнем настоящего мира, справедливого", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Курск (1137)


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Топ комментарии
+24
Яе же це словоблудство заїбало.....накрутив-наговорив а по суті-0.Як і він сам великий 0
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12.10.2024 21:04
+13
навіщо Ви його слухаєте?
я приблизно знаю що він скаже і тому ніколи не слухаю
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12.10.2024 21:06
+13
"Агресивна війна " за корівники в Суджанській області ( бо назвати маленьке містечко Суджа і кілька сільських районів Курською областю ,язик не повертається) ,а скільки через зельоного стратєга там вже загинуло хлопців.
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12.10.2024 21:21
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Мене цікавить кількість наших втрат і захоплених в полон для ; обмінного фонду;
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12.10.2024 21:02 Ответить
кацапів це також дуже цікавить
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12.10.2024 21:04 Ответить
О, у них нема ; Єдиного телемарофону; Так що так.
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12.10.2024 21:14 Ответить
як це нема ? у них один сплошний телемарафон ще з часів комуняк
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12.10.2024 21:18 Ответить
курських полонених же відразу обміняли

тут навіть писали
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12.10.2024 22:00 Ответить
Яе же це словоблудство заїбало.....накрутив-наговорив а по суті-0.Як і він сам великий 0
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12.10.2024 21:04 Ответить
навіщо Ви його слухаєте?
я приблизно знаю що він скаже і тому ніколи не слухаю
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12.10.2024 21:06 Ответить
Не слухаю,читаю.Але ж нарід слухає.І кожен з цього словоблудства щось вихоплює і сам додумує,а потім зхось з оп заявить що ви зе такого не говорив що собі додумали...жах...зупиніть планету,я зійду....
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12.10.2024 21:11 Ответить
немає ніякого значення: слухати не слухати, читати не читати.
від рішень, зе!утирка залежить доля українців. і моя і твоя.
****************.....
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12.10.2024 21:34 Ответить
не накручуйте себе - він не монарх при абсолютній монархії
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12.10.2024 21:37 Ответить
набагато гірше!
зе!поц узурпатор під час війни.
вся повнота влади в його руках, за тією ж конституцією.
і прибрати зе!шмарклю, немає ніякої можливості.
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12.10.2024 21:41 Ответить
вірно - такої мождивості немє - скільки би піни з кого не летіло
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12.10.2024 21:43 Ответить
Вава наш біндера, Римма нам як мати,
Ми за цю ...ву, мусим повмирати...
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12.10.2024 23:12 Ответить
Зе-ні.Єрмак-так.У нас же оп замінив увесь кабмін і вру керує
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13.10.2024 08:25 Ответить
Так артист же розмовного жанру, причому по телесуфлеру!
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12.10.2024 21:14 Ответить
Він не може не ляпати, він же артист розмовного жанру, це ж його покликання,
до того ж він водолій, ляпає язиком, як воду ллє, а ви чекаєте, що він вийде і скаже ми з ОПою обісралися, або, ми зрадники? - Буде ляпати, доки ми будемо його слухати, тут треба самим мізки включати
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12.10.2024 22:53 Ответить
Артист? Шут тупой и бездарный!
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13.10.2024 08:13 Ответить
з якого це дива? агресор тільки той хто почав війну
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12.10.2024 21:07 Ответить
"Агресивна війна " за корівники в Суджанській області ( бо назвати маленьке містечко Суджа і кілька сільських районів Курською областю ,язик не повертається) ,а скільки через зельоного стратєга там вже загинуло хлопців.
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12.10.2024 21:21 Ответить
Цей коментарій я написав вчора ,наче передчував недобре ,а сьогодні повідомили про розстріл кацапами 9 воїнів.
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13.10.2024 20:18 Ответить
За Донбас забув?
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12.10.2024 21:04 Ответить
Хотілось би знати,чи в Сумській області є укріплення куди відійти з Курської колись?Наприклад , після якогось рішення.
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12.10.2024 21:05 Ответить
Мені цікаво чи є війська. Моя сім'я там, а я, тероборона, то на Лимані як м'ясо, то під Куп'янськом...
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12.10.2024 21:17 Ответить
Нема там нічого.
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12.10.2024 22:28 Ответить
Є,тому що піднявся шкандаль,зелені планували вимутить мільйони на.... ОХОРОНІ **** цих споруд. Про аферу дізнались,пішов розголос і їм прийшлось відмовитись. Нахабству меж немає як немає і дна.
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12.10.2024 22:50 Ответить
**** ти там тримаєш і за шо ти тримаєшся ...?дов* оїб ! Скільки ти здав вже України ?! 🤡 їди вже ,згинь просто !
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12.10.2024 21:07 Ответить
Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції у промисловість України. - занавіс. Цей "плановий" "зе ру агент" розмовами (бла бла бла ) три роки Україну і її народ годує і обороняє(піклується хліборізкою) про захист українців від рашистської смерті.
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12.10.2024 21:10 Ответить
Чім вміє робити (хліборізкою), тим і спромігся. Але сценарій чужою рукою писаний і на тлі тотальної корупції звучить нещиро для західних партнерів.
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12.10.2024 22:11 Ответить
Вернулось і понеслось …
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12.10.2024 21:11 Ответить
Зайти просто для того щоб там постояти? Не вдався план відволікти ворога - повинен бути план як відійти без великих втрат на зарані підготовлені позиції.
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12.10.2024 21:14 Ответить
Чмо тупориле! Ти елементарного поняття не маєш про ті речі, які декларуєш з папірця.
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12.10.2024 21:14 Ответить
Задовбав він вже всіх своєю Суджанською операцією ,яку користь від неї отримала Україна ,окрім полонених строковиків ,та й за них вже давненько ніхто не згадує , напевно вже закінчились , а от наші хлопці гинуть ,тільки чомусь наш агітпроп каже ,що вони загинули на "Сіверському напрямку " так кажіть вже правду,що вони загинули в Курській області.
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12.10.2024 21:16 Ответить
Наголосували...
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12.10.2024 21:31 Ответить
все-таки є різниця де вбивати кацапів - в Сумській області чи в курській.
якщо у Вас немає мізків зрозуміти що краще в курські - то краще сидіть мовчки
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12.10.2024 21:42 Ответить
Так Зеля і Сирнік вєлікіє стратєгі і в них є мізки ,так як і у вас. Давайте Суджу обміняймо на Вугледар .
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12.10.2024 22:03 Ответить
Я не хочу щоб ВСЕ залежало від стійкості. Я хочу щоб залежало від фортифікацій, укріплень, мінних полів, кількості зброї. Де-во-но-все-на-3-тьому-ро-ку-війни ???
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12.10.2024 21:17 Ответить
Усі гроші пішли на будівництво дороги.
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12.10.2024 22:31 Ответить
"На батальйон 10 млн.гривень,а за 20 вбитих виплачувати близько 200 млн.Якщо вберегти 30 % особового складу це 6 воїнів.Отже,120млн."зекономили" ,то може цих 120 додати до 10 млн і направити на потребу батальйону?"
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12.10.2024 21:21 Ответить
А просування ворога на Донбасі тебе не хвилює ,який за два місяці окупував три міста і понад десяток сіл ?
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12.10.2024 21:27 Ответить
І як оце лайно жодним словом не обмовився про те шо завдяки тому шо оп розікрав всі кошти на будівництво фортіфікацій та зброї йде кожнодена здача теріторії України. Кожної секунди гинуть військові без окопів у повний зріст з камерами вижвання із залізобетону. А сотні тисяч військових просто кинули той фронт та пішли - а чому - а тому шо все шо потрібно для ЗСУ розкрадає зеленский.
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12.10.2024 21:28 Ответить
Цю хню йому пдар литвин написав?
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12.10.2024 21:36 Ответить
А толк від того утримування ''визначених позицій''? Звідти або *уйло мясом виб'є, або самі вийдемо (ми не окупанти), або союзники виведуть(червоні лінії)!
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12.10.2024 21:42 Ответить
НАТО має прискорити постачання озброєнь в Україну, і вона повинна надати деякі ************ види озброєнь.
https://www.yahoo.com/news/kursk-operation-become-normalized-ukraine-090038992.html
https://www.yahoo.com/news/russia-punches-ukrainian-lines-kursk-053000942.html
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12.10.2024 21:50 Ответить
зелене🤡 падло ,по приколу став президентом , а тепер сциця покинути посаду , розуміє шо українці його розірвуть на тряпки...
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12.10.2024 21:57 Ответить
Ну військові зрозуміло, а ЗЄ яким місцем тримає визначені рубежі?

Герой-захисник *******...
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12.10.2024 22:12 Ответить
фуу Герхарде, згідно змін в українській транскрипції, потрібно писати завуальовано: від'єрмачений ОПи від "Феофанії"...
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12.10.2024 22:51 Ответить
За 5 з гаком років свого президентства він не побудував нормальних фортифікацій на НАШІЙ території. І навіть давав накази демонтувати ті, що були зроблені до нього.
Хтось вірить в те, що він організував і побудував їх на чужій території за пару місяців?
Занадто дорого обходяться українцям афери наполеончиків. Щоденними траурними кортежами.
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12.10.2024 22:18 Ответить
"...Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави..."

Якщо зелені гівнюки усе вкрали - звісно, звідки у воровської "держави" з'являться "спроможності"?
Але морда Зеленського мабуть з титану - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
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12.10.2024 22:35 Ответить
А накуя ?(
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12.10.2024 22:45 Ответить
Є таке російське слово " ничтожество". Це про нашого потужеого
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12.10.2024 23:37 Ответить
нікчема
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12.10.2024 23:53 Ответить
кацапське та нікчема та ніщо
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13.10.2024 12:04 Ответить
В нього задача лапшу на вуха через хмарафон і відосіки людям цепляти, і держатися за крісло до останнього ,
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12.10.2024 23:37 Ответить
Не "тримаємо", а вони "тримають"
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12.10.2024 23:50 Ответить
Поки воїни ЗСУ будуть гинути за два хутора на Курщині, ворог так доповзе до Києва...Наркуман впав в блуд остаточно...
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13.10.2024 07:25 Ответить
це просто завіса для очей українців. направду курськ - реальна здача територій України ворогу. видать ще в омані був договорняк, скільки територій відійде москалям при пршому транші, тобто в часі саме цієї війни. видно решту сподіваються приєднати пізніше "мирним" шляхом
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13.10.2024 09:56 Ответить
Саме від нашої стійкості все залежить.

Ага, особливо від твоєї.

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13.10.2024 07:31 Ответить
Да, в коментарях народна "любов" до влади
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13.10.2024 09:52 Ответить
черговий брехливий відосик!
а що - закордонні гастролі вже закінчились? чи то просто маленька пауза?
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13.10.2024 09:52 Ответить
мені цікаво, що він буде брехати, коли москалям відійде весь лівий берег? хоча передбачити не важко. але буде ще цікавіше, якщо знову 73% виберуть цього зрадника.
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13.10.2024 10:00 Ответить
Щоб воно здохло разом з...
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13.10.2024 19:07 Ответить
 
 