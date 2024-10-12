Зеленский о Курщине: Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи. ВИДЕО

В Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже в Киеве. Говорил с Главкомом Сырским: доклад по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции.

Покровское направление - молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций.

В целом Донетчина и Запорожское направление - это очень сложные условия, жесткие действия врага. Но стойкость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус

По Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи.

За эту неделю мы добавили Украине новых договоренностей по оружию, и это не только поставки - еще производство. Каждый зарубежный визит - это всегда разговор об инвестициях в промышленность Украины.

Наша промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники, чем позволяют это делать финансовые возможности нашего государства. Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия: не имеют своего, но способны помочь нам с финансированием. Также у некоторых партнеров есть специальные технологии, которые могут быть применены в Украине сейчас - в обороне, в наших активных действиях. Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради такой нашей совместной производственной работы. Я благодарю каждого партнера Украины, который уже инвестировал в нашу украинскую "оборонку". Мы уже значительно увеличили производство, в частности, дронов благодаря таким инвестициям.

Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия - о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств. Очень рассчитываем на этот результат для Украины, и это персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома - обеспечить выполнение всех наших договоренностей.

Читайте также: Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус

Я хочу сегодня отметить воинов нашей Нацгвардии Украины, которые сражаются вместе со всеми на фронте и особенно проявили себя в эти недели. 12-я бригада спецназначения Нацгвардии и, в частности, старшие солдаты Роман Здебский и Владислав Русенко. 15-я бригада оперативного назначения: младший сержант Богдан Петренко и сержанты Юрий Колосовский и Евгений Кузнецов. Также 1-я президентская бригада: младший сержант Владислав Скоробагач и подполковник Владимир Жданов. И еще спецназовцы 2-го и 4-го отрядов Центра спецназначения Нацгвардии "Омега", которые воюют на Харьковщине и на нашей Донетчине. Их имена сейчас называть мы не можем: особенно чувствительные задачи у ребят, специальная работа против врага. И результат именно такой, как нужно Украине. Спасибо, ребята, вам!

И еще хочу сегодня отметить украинских военных капелланов. Духовные отцы из разных конфессий, которые служат, чтобы наши воины имели духовную поддержку и правильный совет, светлую надежду. Очень важно, чтобы больше представителей церквей и религиозных общин, все, кто работает на духовную независимость Украины, приобщались к военной службе Украине, были ближе к ребятам на передовой - прежде всего в боевых бригадах, именно там, где наиболее нужно. Я благодарю каждого военного капеллана, который служит именно так - с нашими украинскими воинами.

Спасибо каждому и каждой, кто усиливает Украину! И только на сильных позициях мы достигнем настоящего мира, справедливого", - рассказал Зеленский.