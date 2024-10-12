Зеленський про Курщину: Були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі. ВIДЕО

У Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже в Києві. Говорив з Головкомом Сирським: доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої Курської операції.

Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.

Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить.

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Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі.

За цей тиждень ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України.

Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз – в обороні, в наших активних діях. Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Я дякую кожному партнеру України, який вже інвестував в нашу українську "оборонку". Ми вже значно збільшили виробництво, зокрема, дронів завдяки таким інвестиціям.

Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії – про створення спільних українсько-французьких виробництв у нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв. Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей.

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Я хочу сьогодні відзначити воїнів нашої Нацгвардії України, які бʼються разом з усіма на фронті та особливо проявили себе цими тижнями. 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії та, зокрема, старші солдати Роман Здебський та Владислав Русенко. 15-та бригада оперативного призначення: молодший сержант Богдан Петренко і сержанти Юрій Колосовський та Євген Кузнецов. Також 1-ша президентська бригада: молодший сержант Владислав Скоробагач та підполковник Володимир Жданов. І ще спецпризначенці 2-го та 4-го загонів Центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", які воюють на Харківщині та на нашій Донеччині. Їхні імена зараз називати ми не можемо: особливо чутливі завдання у хлопців, спеціальна робота проти ворога. І результат саме такий, як потрібно Україні. Дякую, хлопці, вам!

І ще хочу сьогодні відзначити українських військових капеланів. Духовні отці з різних конфесій, які служать, щоб наші воїни мали духовну підтримку та правильну пораду, світлу надію. Дуже важливо, щоб більше представників церков і релігійних спільнот, усі, хто працює на духовну незалежність України, долучались до військової служби Україні, були ближче до хлопців на передовій – передусім у бойових бригадах, саме там, де найбільш потрібно. Я дякую кожному військовому капелану, який служить саме так – з нашими українськими воїнами.

Дякую кожному й кожній, хто посилює Україну! І тільки на сильних позиціях ми досягнемо справжнього миру, справедливого", - розповів Зеленський.