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Зеленський про Курщину: Були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі. ВIДЕО

У Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже в Києві. Говорив з Головкомом Сирським: доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої Курської операції.

Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій.

Загалом Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить.

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Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі.

За цей тиждень ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво. Кожен закордонний візит – це завжди розмова про інвестиції у промисловість України.

Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз – в обороні, в наших активних діях. Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Я дякую кожному партнеру України, який вже інвестував в нашу українську "оборонку". Ми вже значно збільшили виробництво, зокрема, дронів завдяки таким інвестиціям.

Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії – про створення спільних українсько-французьких виробництв у нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв. Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей.

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Я хочу сьогодні відзначити воїнів нашої Нацгвардії України, які бʼються разом з усіма на фронті та особливо проявили себе цими тижнями. 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії та, зокрема, старші солдати Роман Здебський та Владислав Русенко. 15-та бригада оперативного призначення: молодший сержант Богдан Петренко і сержанти Юрій Колосовський та Євген Кузнецов. Також 1-ша президентська бригада: молодший сержант Владислав Скоробагач та підполковник Володимир Жданов. І ще спецпризначенці 2-го та 4-го загонів Центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", які воюють на Харківщині та на нашій Донеччині. Їхні імена зараз називати ми не можемо: особливо чутливі завдання у хлопців, спеціальна робота проти ворога. І результат саме такий, як потрібно Україні. Дякую, хлопці, вам!

І ще хочу сьогодні відзначити українських військових капеланів. Духовні отці з різних конфесій, які служать, щоб наші воїни мали духовну підтримку та правильну пораду, світлу надію. Дуже важливо, щоб більше представників церков і релігійних спільнот, усі, хто працює на духовну незалежність України, долучались до військової служби Україні, були ближче до хлопців на передовій – передусім у бойових бригадах, саме там, де найбільш потрібно. Я дякую кожному військовому капелану, який служить саме так – з нашими українськими воїнами.

Дякую кожному й кожній, хто посилює Україну! І тільки на сильних позиціях ми досягнемо справжнього миру, справедливого", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Курськ (1148)


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Топ коментарі
+24
Яе же це словоблудство заїбало.....накрутив-наговорив а по суті-0.Як і він сам великий 0
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12.10.2024 21:04
+13
навіщо Ви його слухаєте?
я приблизно знаю що він скаже і тому ніколи не слухаю
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12.10.2024 21:06
+13
"Агресивна війна " за корівники в Суджанській області ( бо назвати маленьке містечко Суджа і кілька сільських районів Курською областю ,язик не повертається) ,а скільки через зельоного стратєга там вже загинуло хлопців.
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12.10.2024 21:21
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Мене цікавить кількість наших втрат і захоплених в полон для ; обмінного фонду;
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12.10.2024 21:02 Відповісти
кацапів це також дуже цікавить
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12.10.2024 21:04 Відповісти
О, у них нема ; Єдиного телемарофону; Так що так.
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12.10.2024 21:14 Відповісти
як це нема ? у них один сплошний телемарафон ще з часів комуняк
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12.10.2024 21:18 Відповісти
курських полонених же відразу обміняли

тут навіть писали
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12.10.2024 22:00 Відповісти
Яе же це словоблудство заїбало.....накрутив-наговорив а по суті-0.Як і він сам великий 0
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12.10.2024 21:04 Відповісти
навіщо Ви його слухаєте?
я приблизно знаю що він скаже і тому ніколи не слухаю
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12.10.2024 21:06 Відповісти
Не слухаю,читаю.Але ж нарід слухає.І кожен з цього словоблудства щось вихоплює і сам додумує,а потім зхось з оп заявить що ви зе такого не говорив що собі додумали...жах...зупиніть планету,я зійду....
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12.10.2024 21:11 Відповісти
немає ніякого значення: слухати не слухати, читати не читати.
від рішень, зе!утирка залежить доля українців. і моя і твоя.
****************.....
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12.10.2024 21:34 Відповісти
не накручуйте себе - він не монарх при абсолютній монархії
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12.10.2024 21:37 Відповісти
набагато гірше!
зе!поц узурпатор під час війни.
вся повнота влади в його руках, за тією ж конституцією.
і прибрати зе!шмарклю, немає ніякої можливості.
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12.10.2024 21:41 Відповісти
вірно - такої мождивості немє - скільки би піни з кого не летіло
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12.10.2024 21:43 Відповісти
Вава наш біндера, Римма нам як мати,
Ми за цю ...ву, мусим повмирати...
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12.10.2024 23:12 Відповісти
Зе-ні.Єрмак-так.У нас же оп замінив увесь кабмін і вру керує
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13.10.2024 08:25 Відповісти
Так артист же розмовного жанру, причому по телесуфлеру!
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12.10.2024 21:14 Відповісти
Він не може не ляпати, він же артист розмовного жанру, це ж його покликання,
до того ж він водолій, ляпає язиком, як воду ллє, а ви чекаєте, що він вийде і скаже ми з ОПою обісралися, або, ми зрадники? - Буде ляпати, доки ми будемо його слухати, тут треба самим мізки включати
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12.10.2024 22:53 Відповісти
Артист? Шут тупой и бездарный!
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13.10.2024 08:13 Відповісти
з якого це дива? агресор тільки той хто почав війну
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12.10.2024 21:07 Відповісти
"Агресивна війна " за корівники в Суджанській області ( бо назвати маленьке містечко Суджа і кілька сільських районів Курською областю ,язик не повертається) ,а скільки через зельоного стратєга там вже загинуло хлопців.
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12.10.2024 21:21 Відповісти
Цей коментарій я написав вчора ,наче передчував недобре ,а сьогодні повідомили про розстріл кацапами 9 воїнів.
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13.10.2024 20:18 Відповісти
За Донбас забув?
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12.10.2024 21:04 Відповісти
Хотілось би знати,чи в Сумській області є укріплення куди відійти з Курської колись?Наприклад , після якогось рішення.
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12.10.2024 21:05 Відповісти
Мені цікаво чи є війська. Моя сім'я там, а я, тероборона, то на Лимані як м'ясо, то під Куп'янськом...
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12.10.2024 21:17 Відповісти
Нема там нічого.
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12.10.2024 22:28 Відповісти
Є,тому що піднявся шкандаль,зелені планували вимутить мільйони на.... ОХОРОНІ **** цих споруд. Про аферу дізнались,пішов розголос і їм прийшлось відмовитись. Нахабству меж немає як немає і дна.
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12.10.2024 22:50 Відповісти
**** ти там тримаєш і за шо ти тримаєшся ...?дов* оїб ! Скільки ти здав вже України ?! 🤡 їди вже ,згинь просто !
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12.10.2024 21:07 Відповісти
Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції у промисловість України. - занавіс. Цей "плановий" "зе ру агент" розмовами (бла бла бла ) три роки Україну і її народ годує і обороняє(піклується хліборізкою) про захист українців від рашистської смерті.
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12.10.2024 21:10 Відповісти
Чім вміє робити (хліборізкою), тим і спромігся. Але сценарій чужою рукою писаний і на тлі тотальної корупції звучить нещиро для західних партнерів.
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12.10.2024 22:11 Відповісти
Вернулось і понеслось …
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12.10.2024 21:11 Відповісти
Зайти просто для того щоб там постояти? Не вдався план відволікти ворога - повинен бути план як відійти без великих втрат на зарані підготовлені позиції.
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12.10.2024 21:14 Відповісти
Чмо тупориле! Ти елементарного поняття не маєш про ті речі, які декларуєш з папірця.
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12.10.2024 21:14 Відповісти
Задовбав він вже всіх своєю Суджанською операцією ,яку користь від неї отримала Україна ,окрім полонених строковиків ,та й за них вже давненько ніхто не згадує , напевно вже закінчились , а от наші хлопці гинуть ,тільки чомусь наш агітпроп каже ,що вони загинули на "Сіверському напрямку " так кажіть вже правду,що вони загинули в Курській області.
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12.10.2024 21:16 Відповісти
Наголосували...
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12.10.2024 21:31 Відповісти
все-таки є різниця де вбивати кацапів - в Сумській області чи в курській.
якщо у Вас немає мізків зрозуміти що краще в курські - то краще сидіть мовчки
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12.10.2024 21:42 Відповісти
Так Зеля і Сирнік вєлікіє стратєгі і в них є мізки ,так як і у вас. Давайте Суджу обміняймо на Вугледар .
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12.10.2024 22:03 Відповісти
Я не хочу щоб ВСЕ залежало від стійкості. Я хочу щоб залежало від фортифікацій, укріплень, мінних полів, кількості зброї. Де-во-но-все-на-3-тьому-ро-ку-війни ???
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12.10.2024 21:17 Відповісти
Усі гроші пішли на будівництво дороги.
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12.10.2024 22:31 Відповісти
"На батальйон 10 млн.гривень,а за 20 вбитих виплачувати близько 200 млн.Якщо вберегти 30 % особового складу це 6 воїнів.Отже,120млн."зекономили" ,то може цих 120 додати до 10 млн і направити на потребу батальйону?"
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12.10.2024 21:21 Відповісти
А просування ворога на Донбасі тебе не хвилює ,який за два місяці окупував три міста і понад десяток сіл ?
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12.10.2024 21:27 Відповісти
І як оце лайно жодним словом не обмовився про те шо завдяки тому шо оп розікрав всі кошти на будівництво фортіфікацій та зброї йде кожнодена здача теріторії України. Кожної секунди гинуть військові без окопів у повний зріст з камерами вижвання із залізобетону. А сотні тисяч військових просто кинули той фронт та пішли - а чому - а тому шо все шо потрібно для ЗСУ розкрадає зеленский.
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12.10.2024 21:28 Відповісти
Цю хню йому пдар литвин написав?
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12.10.2024 21:36 Відповісти
А толк від того утримування ''визначених позицій''? Звідти або *уйло мясом виб'є, або самі вийдемо (ми не окупанти), або союзники виведуть(червоні лінії)!
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12.10.2024 21:42 Відповісти
НАТО має прискорити постачання озброєнь в Україну, і вона повинна надати деякі ************ види озброєнь.
https://www.yahoo.com/news/kursk-operation-become-normalized-ukraine-090038992.html
https://www.yahoo.com/news/russia-punches-ukrainian-lines-kursk-053000942.html
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12.10.2024 21:50 Відповісти
зелене🤡 падло ,по приколу став президентом , а тепер сциця покинути посаду , розуміє шо українці його розірвуть на тряпки...
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12.10.2024 21:57 Відповісти
Ну військові зрозуміло, а ЗЄ яким місцем тримає визначені рубежі?

Герой-захисник *******...
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12.10.2024 22:12 Відповісти
фуу Герхарде, згідно змін в українській транскрипції, потрібно писати завуальовано: від'єрмачений ОПи від "Феофанії"...
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12.10.2024 22:51 Відповісти
За 5 з гаком років свого президентства він не побудував нормальних фортифікацій на НАШІЙ території. І навіть давав накази демонтувати ті, що були зроблені до нього.
Хтось вірить в те, що він організував і побудував їх на чужій території за пару місяців?
Занадто дорого обходяться українцям афери наполеончиків. Щоденними траурними кортежами.
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12.10.2024 22:18 Відповісти
"...Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави..."

Якщо зелені гівнюки усе вкрали - звісно, звідки у воровської "держави" з'являться "спроможності"?
Але морда Зеленського мабуть з титану - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
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12.10.2024 22:35 Відповісти
А накуя ?(
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12.10.2024 22:45 Відповісти
Є таке російське слово " ничтожество". Це про нашого потужеого
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12.10.2024 23:37 Відповісти
нікчема
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12.10.2024 23:53 Відповісти
кацапське та нікчема та ніщо
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13.10.2024 12:04 Відповісти
В нього задача лапшу на вуха через хмарафон і відосіки людям цепляти, і держатися за крісло до останнього ,
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12.10.2024 23:37 Відповісти
Не "тримаємо", а вони "тримають"
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12.10.2024 23:50 Відповісти
Поки воїни ЗСУ будуть гинути за два хутора на Курщині, ворог так доповзе до Києва...Наркуман впав в блуд остаточно...
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13.10.2024 07:25 Відповісти
це просто завіса для очей українців. направду курськ - реальна здача територій України ворогу. видать ще в омані був договорняк, скільки територій відійде москалям при пршому транші, тобто в часі саме цієї війни. видно решту сподіваються приєднати пізніше "мирним" шляхом
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13.10.2024 09:56 Відповісти
Саме від нашої стійкості все залежить.

Ага, особливо від твоєї.

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13.10.2024 07:31 Відповісти
Да, в коментарях народна "любов" до влади
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13.10.2024 09:52 Відповісти
черговий брехливий відосик!
а що - закордонні гастролі вже закінчились? чи то просто маленька пауза?
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13.10.2024 09:52 Відповісти
мені цікаво, що він буде брехати, коли москалям відійде весь лівий берег? хоча передбачити не важко. але буде ще цікавіше, якщо знову 73% виберуть цього зрадника.
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13.10.2024 10:00 Відповісти
Щоб воно здохло разом з...
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13.10.2024 19:07 Відповісти
 
 