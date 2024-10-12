УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9839 відвідувачів онлайн
Новини
2 317 18

Операція Сил оборони України у Курській області стала "вражаючим наступом", - ексдиректор ЦРУ Петреус

Петреус про Курську операцію

Нерозсудливість Путіна дала Україні потрібний час під час операції ЗСУ в Курській області. Операція дозволила українській армії взяти сотні полонених і продовжувати просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV зазначив ексначальник ЦРУ Девід Петреус.

Він наголосив, що ситуація на фронті в Україні є складною, а потреба у зброї та снарядах залишається дуже значною. Та додав, західні країни повинні визнати, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна змогла зупинити росіян, а потім відкинути їх назад.

"І зрештою, у вас є дуже вражаючий наступ на курському напрямку. Повна несподіванка, ми бачили, якою неузгодженою та неефективною була реакція Володимира  Путіна на цю операцію. У тому, як він реагував на прорив власного кордону, ми бачимо його нерозсудливість, яка зрештою дала Україні потрібний час та успіх у просуванні", - пояснив Петреус.

За словами ексначальника ЦРУ, росіяни вже зараз "відповідають на це", хоча поки що це не зупинило просування української армії.

"Українські солдати взяли сотні полонених, що дає можливість поповнити обмінний фонд, і ми бачимо, як останні тижні українські полонені повертаються додому. Усе це позитивний результат операції", – підсумував Петреус.

Раніше Петреус наголошував, що Курська операція стала сюрпризом для усіх, особливо росіян. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Автор: 

путін володимир (24060) Петреус Давід (34) Курськ (1147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Аби не стала ще "ганебним відступом". Не кажи гоп, поки не перескочив.
показати весь коментар
12.10.2024 13:22
+6
показати весь коментар
12.10.2024 13:38
+3
Там, при належній підготовці о/с, можна хоч сто років диверсійно-партизанську війну вести… Якби два років ми не впиралися рогом у "звільнення окупованих територій" вже б рейди до Кремля робили!
показати весь коментар
12.10.2024 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби не стала ще "ганебним відступом". Не кажи гоп, поки не перескочив.
показати весь коментар
12.10.2024 13:22 Відповісти
Там, при належній підготовці о/с, можна хоч сто років диверсійно-партизанську війну вести… Якби два років ми не впиралися рогом у "звільнення окупованих територій" вже б рейди до Кремля робили!
показати весь коментар
12.10.2024 13:28 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2024 13:38 Відповісти
Звісно, мені подоюається...
Поставити ***!
Біля тивого лиця...

Між губ...
Взявшись за потилиц.ю...
показати весь коментар
12.10.2024 13:51 Відповісти
Даже коли вже перескочив, то теж не поспішай казати, - Гоп! -,
оглянися та подивися куди вскочив, може в гівно
показати весь коментар
12.10.2024 13:31 Відповісти
Ти ... думаючий!
Тобі не мізце...
В цій клоаці...

Я чую... Твій норов звірячий...
показати весь коментар
12.10.2024 13:47 Відповісти
Дядьку, я вам вже казав, що рубаї то не ваше.
показати весь коментар
12.10.2024 14:50 Відповісти
Петреус вже другии місяць в ахуі - така нестіика психіка в ЦРУшника
показати весь коментар
12.10.2024 13:22 Відповісти
В першому абзаці помилка..не сотні тисяч полонених, а сотні..

Сотен тисяч нам не треба, не прокормимо..
показати весь коментар
12.10.2024 13:24 Відповісти
Треба якось підтримати клоуна.
показати весь коментар
12.10.2024 13:28 Відповісти
Зволили поплескати Україну по плечу...
показати весь коментар
12.10.2024 13:33 Відповісти
Сирський, "людина Ємрака" ...... не повідомляв Ємраку про плани, а Зеля, який "мав кращу розвідку ніж Байден і готував шашлики, і нікого не посадив за введення в оману себе, весело ржав над криками НАТО шо орки нападуть"...... схвалив план, про який ніхто не знав, але з захоплених документів відомо що русня знала ще з зими про цей план. Так само контрнаступ т.з., Зеля весело сказав що в кремлі воно було ще задовго = що виходить в деякі втрати, і знову ж таки, нікого Зеля не посадила?
а тепер можу запропонувати цей сюжет для сценариста мексиканських серіалів які тут колись крутили на телевізорі, може застрелишся козел, за те що всі тут переживали за кого вийде Морія Лупез в третій серії - за Педропідліо чи за його брата Пусіжопіо.
ну реально, в Сирського тупо батьки в рашці. оце й все, і він влаштовує ОП-ку. як і помічник бойовика Гейманцев, як і бойовик Єлдак, як і брехун Тартаров, мусор, як всі. Але мля чомусь розкричали про нестерпну перемогу захід в райцентр, в який Манштейн би зайшов просто перекусити, женучи сотні тисяч виродків совкових, - як нестерпну перемогу.
прямо Зеленісімус **********.
Це дуже херово якщо реально байденівці не брешуть шо не знали про це.
Це реально дуже недобре. Нарід вирішив здохнути - як казав Митець коли наріт вибрав свою смерть, ой, Вирок. ну, воно приблизно 1 х.
показати весь коментар
12.10.2024 13:36 Відповісти
То була чергова брехня вкраїнчикам. Зеля з січня лютував, вимагав почати цю операцію.
показати весь коментар
12.10.2024 14:26 Відповісти
Блін. Щось не памятаю такого в 95 кварталі. Час покаже, що це була авантюра з непотрібними втратами
показати весь коментар
12.10.2024 13:50 Відповісти
Враження будемо смакувати, коли ця операція закінчиться.
показати весь коментар
12.10.2024 14:24 Відповісти
@ Що показала "Курська аномалія"?

Два рашистських угруповання, що майже рівні по своїй чисельності, воюють з різними "успіхами". При цьому ЗСУ на Курському напрямку навіть не мають підготовлених позицій порівняно з Покровським.

https://pbs.twimg.com/media/GZmN9tpXIAYLy6C?format=jpg&name=small

Судячи з наявних даних, рашисти провадять в "двіж" на КурНР не лише маси піхотного "м'яса", а й артилерійські частини прориву, знімаючи їх з інших ділянок фронту.
"Важких" артбригад у ворога - обмежена кількість і вони історично перебували переважно у складі Східного військового округу проти "китайців". Але тепер вони всі задіяні у бойових діях.

https://pbs.twimg.com/media/GZmR4n1WMAIyJQ7?format=jpg&name=900x900

Командуючий ворожим урупованням "Север" генерал Лапін зняв з фронтів "свої" частини, включаючи ВДВ і морпіхів і розраховував за "2-3 дні" видавити ЗСУ за межі КурНР. "М'яса" виявилося замало і він збирає арту.

https://pbs.twimg.com/media/GZmUUrPWsAUMpS5?format=jpg&name=small

Але не лише на цього рашистського генерала чекали великі "сюрпризи". Головно також і на інтендантів-"прапорщиків", адже нове поле бою - це новий напрямок логістики. Танки та БМП - ніщо без соляри, арта є непотрібною обузою без снарядів. Тож, "прапорщики" інших ворожих угруповань "Центр" і "Юг" напружилися, бо в системі сполучених між собою "судин" з'явилась іще одна немаленька така "судина". Яка смокче "кров війни" не гірше за інших, не кажучи вже про мінусовий вплив підірваних складів та нафтобаз.
Таким чином, Курський напрямок порушив усі плани рашистів із ритмічного й безперебійного постачання угруповань своїх військ, що наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
Це набагато важливіше, а ніж рух "м'яса".
При обмежених ресурсах у новій диспозиції є набагато менше "ЯКЩО". Саме тоді проявляється такий термін, як "військове мистецтво". А також фактори підготовленості військ, ритмічності постачання *********** тощо. Тобто, умовно перемагає якийсь "джентльменський набір" умов, а не якісь окремі складові.
показати весь коментар
12.10.2024 14:58 Відповісти
@ Другий аспект "Курської аномалії" видається наступним:

При "млявому" фронті армія пітьми встигає формувати всі види резервів, а поточна мобілізація дозволяє навчати достатню кількість найманців. А також проводити планові ротації, встигаючи виготовляти й відновлювати необхідні обсяги озброєння і військової техніки.



Підготовка ворожого наступу відбувається за рахунок ущільнення військ першої лінії та частини тактичного резерву.



Інтенсифікація "пакетування" живої сили і масові втрати техніки супротивника спричиняють рух його Стратегічних та Оперативно-тактичних резервів. А відсутність успіху операції на полі бою кратно збільшує втрати. Тому так звані "полігонні війська" рашистів відразу потрапляють на фронт та формують оперативно-тактичні резерви (ОТР).



Активний супротив ЗСУ призвів до того, що армія пітьми, яка наразі наступає, швидко витратила свої Стратегічні резерви за рахунок активної "могилізації". Для прикладу, під Авдіївкою в бій рашисти ввели дві свої армії - 41-шу та 2-гу, а також 90-ту танкову дивізію.
Тепер у армії пітьми не залишилося Стратегічних резервів (СТР).



І саме в цей момент рашистська пітьма отримує удар у Курську "боковину".
За відсутності СТР стримати цей прорив рашисти змогли лише за рахунок своїх ОТР, які розосереджені на різних ділянках фронту. Тож, супротивник поспіхом познімав три десантно-штурмові дивізії (76-ту,106-ту та 7-му), дві десантно-штурмові бригади (11-ту та 83-тю) та дві бригади морської пріхоти (810-ту та 155-ту) з інших напрямків та скерував їх н"на Курськ". Також були зняті з Харківського напряму резерв у вигляді 44-го корпусу і резерви 6-ї армії, в зв'язку із чим ворог не зміг посилити свій тиск на Вовчанськ.



Таким чином, Курська наступальна операція не дала можливості армії пітьми формувати свої Стратегічні резерви. А також повністю "почистила" Оперативно-тактичні резерви. Через що всі "полігонні війська" рашистів одразу спрямовуються на "нуль" без можливості накопичення.



Лінія фронту для армії пітьми зараз виглядає, як своєрідна "канапка" із тонким шаром масла, можливо за винятком Покровського та Курахівського напрямків. Проте й ці війська швидко сточуються без ротацій та достатніх поповнень.

Таким чином, за наявності у ЗСУ від трьох до пяти повнокомплектних і навчених мехінізованих бригад українські війська можуть влаштувати рашистам великий "бада-бум" у вигляді оперативно-тактичного прориву фронту.

показати весь коментар
12.10.2024 15:00 Відповісти
Подивись хоч новини за вчора та сьогодні за курську обл..а то і далі будеш херню фантазувати
показати весь коментар
12.10.2024 16:26 Відповісти
 
 