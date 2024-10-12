Операція Сил оборони України у Курській області стала "вражаючим наступом", - ексдиректор ЦРУ Петреус
Нерозсудливість Путіна дала Україні потрібний час під час операції ЗСУ в Курській області. Операція дозволила українській армії взяти сотні полонених і продовжувати просування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV зазначив ексначальник ЦРУ Девід Петреус.
Він наголосив, що ситуація на фронті в Україні є складною, а потреба у зброї та снарядах залишається дуже значною. Та додав, західні країни повинні визнати, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна змогла зупинити росіян, а потім відкинути їх назад.
"І зрештою, у вас є дуже вражаючий наступ на курському напрямку. Повна несподіванка, ми бачили, якою неузгодженою та неефективною була реакція Володимира Путіна на цю операцію. У тому, як він реагував на прорив власного кордону, ми бачимо його нерозсудливість, яка зрештою дала Україні потрібний час та успіх у просуванні", - пояснив Петреус.
За словами ексначальника ЦРУ, росіяни вже зараз "відповідають на це", хоча поки що це не зупинило просування української армії.
"Українські солдати взяли сотні полонених, що дає можливість поповнити обмінний фонд, і ми бачимо, як останні тижні українські полонені повертаються додому. Усе це позитивний результат операції", – підсумував Петреус.
Раніше Петреус наголошував, що Курська операція стала сюрпризом для усіх, особливо росіян. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.
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Взявшись за потилиц.ю...
оглянися та подивися куди вскочив, може в гівно
Тобі не мізце...
В цій клоаці...
Я чую... Твій норов звірячий...
Сотен тисяч нам не треба, не прокормимо..
а тепер можу запропонувати цей сюжет для сценариста мексиканських серіалів які тут колись крутили на телевізорі, може застрелишся козел, за те що всі тут переживали за кого вийде Морія Лупез в третій серії - за Педропідліо чи за його брата Пусіжопіо.
ну реально, в Сирського тупо батьки в рашці. оце й все, і він влаштовує ОП-ку. як і помічник бойовика Гейманцев, як і бойовик Єлдак, як і брехун Тартаров, мусор, як всі. Але мля чомусь розкричали про нестерпну перемогу захід в райцентр, в який Манштейн би зайшов просто перекусити, женучи сотні тисяч виродків совкових, - як нестерпну перемогу.
прямо Зеленісімус **********.
Це дуже херово якщо реально байденівці не брешуть шо не знали про це.
Це реально дуже недобре. Нарід вирішив здохнути - як казав Митець коли наріт вибрав свою смерть, ой, Вирок. ну, воно приблизно 1 х.
Два рашистських угруповання, що майже рівні по своїй чисельності, воюють з різними "успіхами". При цьому ЗСУ на Курському напрямку навіть не мають підготовлених позицій порівняно з Покровським.
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Судячи з наявних даних, рашисти провадять в "двіж" на КурНР не лише маси піхотного "м'яса", а й артилерійські частини прориву, знімаючи їх з інших ділянок фронту.
"Важких" артбригад у ворога - обмежена кількість і вони історично перебували переважно у складі Східного військового округу проти "китайців". Але тепер вони всі задіяні у бойових діях.
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Командуючий ворожим урупованням "Север" генерал Лапін зняв з фронтів "свої" частини, включаючи ВДВ і морпіхів і розраховував за "2-3 дні" видавити ЗСУ за межі КурНР. "М'яса" виявилося замало і він збирає арту.
https://pbs.twimg.com/media/GZmUUrPWsAUMpS5?format=jpg&name=small
Але не лише на цього рашистського генерала чекали великі "сюрпризи". Головно також і на інтендантів-"прапорщиків", адже нове поле бою - це новий напрямок логістики. Танки та БМП - ніщо без соляри, арта є непотрібною обузою без снарядів. Тож, "прапорщики" інших ворожих угруповань "Центр" і "Юг" напружилися, бо в системі сполучених між собою "судин" з'явилась іще одна немаленька така "судина". Яка смокче "кров війни" не гірше за інших, не кажучи вже про мінусовий вплив підірваних складів та нафтобаз.
Таким чином, Курський напрямок порушив усі плани рашистів із ритмічного й безперебійного постачання угруповань своїх військ, що наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
Це набагато важливіше, а ніж рух "м'яса".
При обмежених ресурсах у новій диспозиції є набагато менше "ЯКЩО". Саме тоді проявляється такий термін, як "військове мистецтво". А також фактори підготовленості військ, ритмічності постачання *********** тощо. Тобто, умовно перемагає якийсь "джентльменський набір" умов, а не якісь окремі складові.
При "млявому" фронті армія пітьми встигає формувати всі види резервів, а поточна мобілізація дозволяє навчати достатню кількість найманців. А також проводити планові ротації, встигаючи виготовляти й відновлювати необхідні обсяги озброєння і військової техніки.
Підготовка ворожого наступу відбувається за рахунок ущільнення військ першої лінії та частини тактичного резерву.
Інтенсифікація "пакетування" живої сили і масові втрати техніки супротивника спричиняють рух його Стратегічних та Оперативно-тактичних резервів. А відсутність успіху операції на полі бою кратно збільшує втрати. Тому так звані "полігонні війська" рашистів відразу потрапляють на фронт та формують оперативно-тактичні резерви (ОТР).
Активний супротив ЗСУ призвів до того, що армія пітьми, яка наразі наступає, швидко витратила свої Стратегічні резерви за рахунок активної "могилізації". Для прикладу, під Авдіївкою в бій рашисти ввели дві свої армії - 41-шу та 2-гу, а також 90-ту танкову дивізію.
Тепер у армії пітьми не залишилося Стратегічних резервів (СТР).
І саме в цей момент рашистська пітьма отримує удар у Курську "боковину".
За відсутності СТР стримати цей прорив рашисти змогли лише за рахунок своїх ОТР, які розосереджені на різних ділянках фронту. Тож, супротивник поспіхом познімав три десантно-штурмові дивізії (76-ту,106-ту та 7-му), дві десантно-штурмові бригади (11-ту та 83-тю) та дві бригади морської пріхоти (810-ту та 155-ту) з інших напрямків та скерував їх н"на Курськ". Також були зняті з Харківського напряму резерв у вигляді 44-го корпусу і резерви 6-ї армії, в зв'язку із чим ворог не зміг посилити свій тиск на Вовчанськ.
Таким чином, Курська наступальна операція не дала можливості армії пітьми формувати свої Стратегічні резерви. А також повністю "почистила" Оперативно-тактичні резерви. Через що всі "полігонні війська" рашистів одразу спрямовуються на "нуль" без можливості накопичення.
Лінія фронту для армії пітьми зараз виглядає, як своєрідна "канапка" із тонким шаром масла, можливо за винятком Покровського та Курахівського напрямків. Проте й ці війська швидко сточуються без ротацій та достатніх поповнень.
Таким чином, за наявності у ЗСУ від трьох до пяти повнокомплектних і навчених мехінізованих бригад українські війська можуть влаштувати рашистам великий "бада-бум" у вигляді оперативно-тактичного прориву фронту.