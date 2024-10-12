Операція Сил оборони України у Курській області стала "вражаючим наступом", - ексдиректор ЦРУ Петреус

Нерозсудливість Путіна дала Україні потрібний час під час операції ЗСУ в Курській області. Операція дозволила українській армії взяти сотні полонених і продовжувати просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV зазначив ексначальник ЦРУ Девід Петреус.

Він наголосив, що ситуація на фронті в Україні є складною, а потреба у зброї та снарядах залишається дуже значною. Та додав, західні країни повинні визнати, що потрібно зробити все можливе, щоб Україна змогла зупинити росіян, а потім відкинути їх назад.

"І зрештою, у вас є дуже вражаючий наступ на курському напрямку. Повна несподіванка, ми бачили, якою неузгодженою та неефективною була реакція Володимира Путіна на цю операцію. У тому, як він реагував на прорив власного кордону, ми бачимо його нерозсудливість, яка зрештою дала Україні потрібний час та успіх у просуванні", - пояснив Петреус.

За словами ексначальника ЦРУ, росіяни вже зараз "відповідають на це", хоча поки що це не зупинило просування української армії.

"Українські солдати взяли сотні полонених, що дає можливість поповнити обмінний фонд, і ми бачимо, як останні тижні українські полонені повертаються додому. Усе це позитивний результат операції", – підсумував Петреус.

Раніше Петреус наголошував, що Курська операція стала сюрпризом для усіх, особливо росіян. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.

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