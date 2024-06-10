Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО. Захід "повинен прислухатися" до його заяв, бо Путін говорить про те, у що вірить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив в інтерв'ю The Sun.
За словами Петреуса, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.
"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії", - зазначив він.
Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію - це розвиток власних технологій.
"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратам. Морські безпілотники, повітряні безпілотники й протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту", - зауважив ексочільник ЦРУ.
Однак Петреус вважає, що ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.
"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
А перестати накачувати рашкостан баблом за нафту, газ та інше - таке навіть на думку не спадає...
Людей де брати ?Хто буде працювати в економіці ,якщо вже зараз брак працівників Можу зразу сказати надію , що за станки та креслення стануть жінки та діти - можна не брати до уваги з 2 причин :
1, В багатьох професіях потрібна груба фізична сила та певні специфічні знання ,яких не можна отримати швидко .
2, Що виберуть жінки та підлітки - важку низькооплачувану працю чи виїхати за кордон як біженці , з подальшою можливістю працевлашутвання на важких але відносно України ВИСОКООПЛАЧУВАНИХ роботах ? Питання риторичне ....
Умовний захід, світовий шериф боягузливо - опортуністичний в прямому значенні опортунізм/ opportunity - пристосуванство, безпринципність, запопадливість, зрада інтересів.
Повторяється історія перед другою світовою війною: два політичні гангстери Сталін і Гітлер тероризували Європу...
А США ховалися за своїм лукавим нейтралітетом. Потім був Мюнхен 1938 на якому був легалізований ще один гангстер Муссоліні, а т. Сталін розкурював "трубку миру" в Кремлі і готовив "зимову війну" проти Фінляндії. Потім СТалін і Гітлер "скрєпілі дружбу совмєстно пролітой кровью" - Прибалтика, Польща і навіть частина Румунії...
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А можна детальніше? Кому він це дав зрозуміти, коли, якими словами?
Досить робити з нікчеми всемогутнє зло. Воно буде вести війну на виснаження лише в Україні довгими роками з перервами.