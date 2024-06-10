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Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО. Захід "повинен прислухатися" до його заяв, бо Путін говорить про те, у що вірить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив в інтерв'ю The Sun.

За словами Петреуса, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін переможе в Україні, наступною стане Молдова, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію - це розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратам. Морські безпілотники, повітряні безпілотники й протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту", - зауважив ексочільник ЦРУ. 

Однак Петреус вважає, що ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - резюмував він.

Також читайте: Україна може перемогти за допомогою США, інших членів НАТО та західних країн, - Петреус

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Так він це дав зрозуміти ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції.Знадобилось 17 років,щоб в ЦРУ дійшло послання ху@ла?
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10.06.2024 13:44
+8
"...допомогти Україні всіма можливими способами..."

А перестати накачувати рашкостан баблом за нафту, газ та інше - таке навіть на думку не спадає...
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10.06.2024 13:45
+7
Якби ви хотіли б зупинити *****, то зйпинили б його ще к 2008-му. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули. Дешева нафта і газ від ***** затьмарювала очі. А тепер тільки спохватились...
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10.06.2024 13:46
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Так він це дав зрозуміти ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції.Знадобилось 17 років,щоб в ЦРУ дійшло послання ху@ла?
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10.06.2024 13:44 Відповісти
Залишилося тільки чекати "висадки членів спільної коаліції НАТО !!!! проти ГІТЛЕР-2 в Нормандії"? Макрон готовий! приймати гостей?
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10.06.2024 13:56 Відповісти
Та Макрон п#здабол,він перед виборами до Європарламенту пір'я розпускав.Не вірю людині,яка кал здавала на аналіз,щоб попасти на зустріч до ху@ла,а потім два роки,по телефону,робив щовечора віртуальні "мінети" владіміру владіміровичу.
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10.06.2024 14:04 Відповісти
"...допомогти Україні всіма можливими способами..."

А перестати накачувати рашкостан баблом за нафту, газ та інше - таке навіть на думку не спадає...
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10.06.2024 13:45 Відповісти
$ 1 000 000 000 щоденно кацапам перепадає з Заходу. Справно. Як годинник.
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10.06.2024 14:00 Відповісти
Якби ви хотіли б зупинити *****, то зйпинили б його ще к 2008-му. А то Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули. Дешева нафта і газ від ***** затьмарювала очі. А тепер тільки спохватились...
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10.06.2024 13:46 Відповісти
А кулі інших звинувачувати якщо у нас самих влада до шашликів закликала готуватися? Коли кацапські танки біля кордону вже стояли
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10.06.2024 13:51 Відповісти
От ваша сра* а політика залицяння якої вже 100... до московії ,призвела до того шо і китай підтягнувся ,якого ви на Заході вигодували ,тепер разом з кремлем ,вони дерібан геополітичний влаштували ! Шось робіть бо сором, тай годі !
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10.06.2024 13:46 Відповісти
Блабла чергового екса.
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10.06.2024 13:47 Відповісти
Петреус - як в воду дивиться - дивовижне прозріння ексів
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10.06.2024 13:49 Відповісти
Такий розумний - як моя дружина потім.
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10.06.2024 13:49 Відповісти
Є один момент - "збільшити чисельність " . Мобпотенціал України вже майже на межі - тож не мєнтів і військових пенсіонерів мобілізувати - надію на відбудову та відродження країни .

Людей де брати ?Хто буде працювати в економіці ,якщо вже зараз брак працівників Можу зразу сказати надію , що за станки та креслення стануть жінки та діти - можна не брати до уваги з 2 причин :

1, В багатьох професіях потрібна груба фізична сила та певні специфічні знання ,яких не можна отримати швидко .

2, Що виберуть жінки та підлітки - важку низькооплачувану працю чи виїхати за кордон як біженці , з подальшою можливістю працевлашутвання на важких але відносно України ВИСОКООПЛАЧУВАНИХ роботах ? Питання риторичне ....
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10.06.2024 13:52 Відповісти
"Не зупиниться в Україні" - це однозначне допущення програшу України у війни.
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10.06.2024 13:54 Відповісти
Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні,

Умовний захід, світовий шериф боягузливо - опортуністичний в прямому значенні опортунізм/ opportunity - пристосуванство, безпринципність, запопадливість, зрада інтересів.

Повторяється історія перед другою світовою війною: два політичні гангстери Сталін і Гітлер тероризували Європу...

А США ховалися за своїм лукавим нейтралітетом. Потім був Мюнхен 1938 на якому був легалізований ще один гангстер Муссоліні, а т. Сталін розкурював "трубку миру" в Кремлі і готовив "зимову війну" проти Фінляндії. Потім СТалін і Гітлер "скрєпілі дружбу совмєстно пролітой кровью" - Прибалтика, Польща і навіть частина Румунії...
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10.06.2024 13:55 Відповісти
Підорас сралін готувався заваоювати всю а не частину Європи.
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10.06.2024 14:12 Відповісти
ЕКСИ чомусь завжди говорять ДУУУЖЕ розумні, правильні і в тему речі. От чому вони не роблять це перебуваючи на своїх посадах і прямих обов'язках - це еквівалентно розумінню сутності буття.
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10.06.2024 13:55 Відповісти
А Європа взяла і обісралась
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10.06.2024 13:58 Відповісти
Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.
Джерело:

А можна детальніше? Кому він це дав зрозуміти, коли, якими словами?
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10.06.2024 14:18 Відповісти
І що..??? В Україні незабаром може закінчитися людський ресурс.
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10.06.2024 14:21 Відповісти
І чим цей недопалок буде брати ту Європу?

Досить робити з нікчеми всемогутнє зло. Воно буде вести війну на виснаження лише в Україні довгими роками з перервами.
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10.06.2024 14:25 Відповісти
Через Молдавию на встречу в Трансильвании с ********* и подпишут с Витюшей новое Трианонское соглашение. Погуляют на пастбищах Паннонии и вперед на соединение с "итальянским пролетариатом". И заодно помогут сербам извести хорватов и прочих нечестивцев. В Прибалтику вряд ли, там вишни не растут. Грядёт великое переселение диких и полудиких сибирских орд в Европу. Но...... Не удалось гуннам, Аттилле, Чингизам и их наследникам русским царям. Х... рога обломают и челюсти покалечат, будет общаться как немой.
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10.06.2024 15:02 Відповісти
По-перше пуйло чітко нічого не каже ,бо завжди бреше ,як тільки відкриє рота. По- друге чим воювати буде в Європі, тим що дасть пупс ин? Насправді він давно б усе закінчив, або й не починав ,як би знав, на початку, що вляпався . Але це така ******* казка про "рибака і золотую рибку" в якій тупіну відведена роль "старухі каторая так і нє стала владичіцей марскою."
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10.06.2024 16:50 Відповісти
 
 