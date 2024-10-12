Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус

Безрассудство Путина дало Украине нужное время во время операции ВСУ в Курской области. Операция позволила украинской армии взять сотни пленных и продолжать продвижение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV отметил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус.

Он отметил, что ситуация на фронте в Украине является сложной, а потребность в оружии и снарядах остается очень значительной. И добавил, западные страны должны признать, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина смогла остановить россиян, а затем отбросить их назад.

"И наконец, у вас есть очень впечатляющее наступление на курском направлении. Полная неожиданность, мы видели, какой несогласованной и неэффективной была реакция Владимира Путина на эту операцию. В том, как он реагировал на прорыв собственной границы, мы видим его безрассудство, которое в конце концов дало Украине нужное время и успех в продвижении", - пояснил Петреус.

По словам экс-начальника ЦРУ, россияне уже сейчас "отвечают на это", хотя пока это не остановило продвижение украинской армии.

"Украинские солдаты взяли сотни пленных, что дает возможность пополнить обменный фонд, и мы видим, как последние недели украинские пленные возвращаются домой. Все это положительный результат операции", - подытожил Петреус.

Ранее Петреус отмечал, что Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно россиян. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.

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