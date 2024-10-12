Операция Сил обороны Украины в Курской области стала "впечатляющим наступлением", - экс-директор ЦРУ Петреус
Безрассудство Путина дало Украине нужное время во время операции ВСУ в Курской области. Операция позволила украинской армии взять сотни пленных и продолжать продвижение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV отметил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус.
Он отметил, что ситуация на фронте в Украине является сложной, а потребность в оружии и снарядах остается очень значительной. И добавил, западные страны должны признать, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина смогла остановить россиян, а затем отбросить их назад.
"И наконец, у вас есть очень впечатляющее наступление на курском направлении. Полная неожиданность, мы видели, какой несогласованной и неэффективной была реакция Владимира Путина на эту операцию. В том, как он реагировал на прорыв собственной границы, мы видим его безрассудство, которое в конце концов дало Украине нужное время и успех в продвижении", - пояснил Петреус.
По словам экс-начальника ЦРУ, россияне уже сейчас "отвечают на это", хотя пока это не остановило продвижение украинской армии.
"Украинские солдаты взяли сотни пленных, что дает возможность пополнить обменный фонд, и мы видим, как последние недели украинские пленные возвращаются домой. Все это положительный результат операции", - подытожил Петреус.
Ранее Петреус отмечал, что Курская операция стала сюрпризом для всех, особенно россиян. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.
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Біля тивого лиця...
Між губ...
Взявшись за потилиц.ю...
оглянися та подивися куди вскочив, може в гівно
Тобі не мізце...
В цій клоаці...
Я чую... Твій норов звірячий...
Сотен тисяч нам не треба, не прокормимо..
а тепер можу запропонувати цей сюжет для сценариста мексиканських серіалів які тут колись крутили на телевізорі, може застрелишся козел, за те що всі тут переживали за кого вийде Морія Лупез в третій серії - за Педропідліо чи за його брата Пусіжопіо.
ну реально, в Сирського тупо батьки в рашці. оце й все, і він влаштовує ОП-ку. як і помічник бойовика Гейманцев, як і бойовик Єлдак, як і брехун Тартаров, мусор, як всі. Але мля чомусь розкричали про нестерпну перемогу захід в райцентр, в який Манштейн би зайшов просто перекусити, женучи сотні тисяч виродків совкових, - як нестерпну перемогу.
прямо Зеленісімус **********.
Це дуже херово якщо реально байденівці не брешуть шо не знали про це.
Це реально дуже недобре. Нарід вирішив здохнути - як казав Митець коли наріт вибрав свою смерть, ой, Вирок. ну, воно приблизно 1 х.
Два рашистських угруповання, що майже рівні по своїй чисельності, воюють з різними "успіхами". При цьому ЗСУ на Курському напрямку навіть не мають підготовлених позицій порівняно з Покровським.
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Судячи з наявних даних, рашисти провадять в "двіж" на КурНР не лише маси піхотного "м'яса", а й артилерійські частини прориву, знімаючи їх з інших ділянок фронту.
"Важких" артбригад у ворога - обмежена кількість і вони історично перебували переважно у складі Східного військового округу проти "китайців". Але тепер вони всі задіяні у бойових діях.
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Командуючий ворожим урупованням "Север" генерал Лапін зняв з фронтів "свої" частини, включаючи ВДВ і морпіхів і розраховував за "2-3 дні" видавити ЗСУ за межі КурНР. "М'яса" виявилося замало і він збирає арту.
https://pbs.twimg.com/media/GZmUUrPWsAUMpS5?format=jpg&name=small
Але не лише на цього рашистського генерала чекали великі "сюрпризи". Головно також і на інтендантів-"прапорщиків", адже нове поле бою - це новий напрямок логістики. Танки та БМП - ніщо без соляри, арта є непотрібною обузою без снарядів. Тож, "прапорщики" інших ворожих угруповань "Центр" і "Юг" напружилися, бо в системі сполучених між собою "судин" з'явилась іще одна немаленька така "судина". Яка смокче "кров війни" не гірше за інших, не кажучи вже про мінусовий вплив підірваних складів та нафтобаз.
Таким чином, Курський напрямок порушив усі плани рашистів із ритмічного й безперебійного постачання угруповань своїх військ, що наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
Це набагато важливіше, а ніж рух "м'яса".
При обмежених ресурсах у новій диспозиції є набагато менше "ЯКЩО". Саме тоді проявляється такий термін, як "військове мистецтво". А також фактори підготовленості військ, ритмічності постачання *********** тощо. Тобто, умовно перемагає якийсь "джентльменський набір" умов, а не якісь окремі складові.
При "млявому" фронті армія пітьми встигає формувати всі види резервів, а поточна мобілізація дозволяє навчати достатню кількість найманців. А також проводити планові ротації, встигаючи виготовляти й відновлювати необхідні обсяги озброєння і військової техніки.
Підготовка ворожого наступу відбувається за рахунок ущільнення військ першої лінії та частини тактичного резерву.
Інтенсифікація "пакетування" живої сили і масові втрати техніки супротивника спричиняють рух його Стратегічних та Оперативно-тактичних резервів. А відсутність успіху операції на полі бою кратно збільшує втрати. Тому так звані "полігонні війська" рашистів відразу потрапляють на фронт та формують оперативно-тактичні резерви (ОТР).
Активний супротив ЗСУ призвів до того, що армія пітьми, яка наразі наступає, швидко витратила свої Стратегічні резерви за рахунок активної "могилізації". Для прикладу, під Авдіївкою в бій рашисти ввели дві свої армії - 41-шу та 2-гу, а також 90-ту танкову дивізію.
Тепер у армії пітьми не залишилося Стратегічних резервів (СТР).
І саме в цей момент рашистська пітьма отримує удар у Курську "боковину".
За відсутності СТР стримати цей прорив рашисти змогли лише за рахунок своїх ОТР, які розосереджені на різних ділянках фронту. Тож, супротивник поспіхом познімав три десантно-штурмові дивізії (76-ту,106-ту та 7-му), дві десантно-штурмові бригади (11-ту та 83-тю) та дві бригади морської пріхоти (810-ту та 155-ту) з інших напрямків та скерував їх н"на Курськ". Також були зняті з Харківського напряму резерв у вигляді 44-го корпусу і резерви 6-ї армії, в зв'язку із чим ворог не зміг посилити свій тиск на Вовчанськ.
Таким чином, Курська наступальна операція не дала можливості армії пітьми формувати свої Стратегічні резерви. А також повністю "почистила" Оперативно-тактичні резерви. Через що всі "полігонні війська" рашистів одразу спрямовуються на "нуль" без можливості накопичення.
Лінія фронту для армії пітьми зараз виглядає, як своєрідна "канапка" із тонким шаром масла, можливо за винятком Покровського та Курахівського напрямків. Проте й ці війська швидко сточуються без ротацій та достатніх поповнень.
Таким чином, за наявності у ЗСУ від трьох до пяти повнокомплектних і навчених мехінізованих бригад українські війська можуть влаштувати рашистам великий "бада-бум" у вигляді оперативно-тактичного прориву фронту.