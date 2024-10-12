На Курщині активні бої. Сили оборони частково повернули позиції, війська РФ колонами йдуть на штурм, - ЦПД

На Курщині тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, війська РФ почали знову посилати колони на штурм.

Про це пише у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все як хотілося їм", - пише він.

Також читайте: Україна зможе утримувати територію в Курській області ще щонайменше кілька місяців, - Bloomberg

Більше офіційної інформації щодо оперативної обстановки на Курському напрямку наразі не відомо.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що РФ перекинула 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України у Курській області. Ворог за останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили.