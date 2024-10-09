Уражено 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управляння РФ у Брянській області. ВIДЕО

Поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, він розташований всього в 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - пише Коваленко.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Телеграм-канал ASTRA публікує кадри, які, як стверджується, підтверджують пожежу на складі боєприпасів.

"Місцеві жителі пишуть, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. Російська влада поки не коментувала інформацію", - йдеться у повідомленні.

ASTRA також публікує скріни з місцевих телеграм-каналів, де росіяни обговорюють вибухи.





Для довідки:

Склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

