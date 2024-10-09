УКР
Уражено 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управляння РФ у Брянській області. ВIДЕО

Поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він розташований всього в 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - пише Коваленко.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернатори Краснодарського краю та Брянської області заявили про нібито атаку безпілотників: є пошкодження

Телеграм-канал ASTRA публікує кадри, які, як стверджується, підтверджують пожежу на складі боєприпасів.

"Місцеві жителі пишуть, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. Російська влада поки не коментувала інформацію", - йдеться у повідомленні.

ASTRA також публікує скріни з місцевих телеграм-каналів, де росіяни обговорюють вибухи.

Брянськ атака на ГРАУ
Брянськ атака на ГРАУ

Для довідки: 

Склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна б’є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2341) Брянськ (137) росія (67333) Коваленко Андрій (22)
Топ коментарі
+35
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
показати весь коментар
09.10.2024 09:28 Відповісти
+26
Файно, файно!
показати весь коментар
09.10.2024 09:27 Відповісти
+25
О! Умнічки!
показати весь коментар
09.10.2024 09:27 Відповісти
О! Умнічки!
показати весь коментар
09.10.2024 09:27 Відповісти
Хлопок, хлопок... І так 200 тисяч раз.
показати весь коментар
09.10.2024 09:47 Відповісти
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
09.10.2024 10:07 Відповісти
Скiльки життiв украiнцiв буде збережено! Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава ЗСУ! 😻👏
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
Файно, файно!
показати весь коментар
09.10.2024 09:27 Відповісти
Музіка!!!
показати весь коментар
09.10.2024 09:54 Відповісти
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
показати весь коментар
09.10.2024 09:28 Відповісти
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
показати весь коментар
09.10.2024 09:36 Відповісти
Прибежали в избу дети..(может возрасту лет пять)
И сказали ..батя бл_ядь
**** нах_уй на рассвете
******** тут опять...
И сказал с похмелья папа
Я не слышал ни_хуя
то наверное обломки
похмелится надо ***
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
Склад розкарячився? - буває
показати весь коментар
09.10.2024 09:28 Відповісти
на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й арсенал ГРАУ прелетіли "Облмкі".
карачовци і карачбарани до вечора https://x.com/i/status/1843899791568499088 будуть сидіти по льохах .
показати весь коментар
09.10.2024 09:29 Відповісти
"Доброї ночі! Ми - з України!!!"
показати весь коментар
09.10.2024 09:57 Відповісти
На Google Map - "Садове товариство"
показати весь коментар
09.10.2024 10:01 Відповісти
зазвичай військові склади на відкритій міцевості на гуглмап кацапи позначають як "садовиє участкі".
показати весь коментар
09.10.2024 10:21 Відповісти
тіко не для тихорецька та торопця (октябрського) - жодних поміток, просто добре видно склади бк
будемо бачити далі, які помітки матимуть наступні кацапські склади
показати весь коментар
09.10.2024 10:27 Відповісти
великі відомі арсенали про які можно прочитати у вікіпєдії зазвичай так по-ідіотські не помічають.
показати весь коментар
09.10.2024 10:53 Відповісти
та бачу - зокрема 12-е гу мо рф: "Белгород-22", "Брянск-18" та "Воронеж-45", "Можайск-10", "Оленегорск-2", "Саратов-63", "Трехгорный", "Вологда-20", "Иркутск-45", "Хабаровск-47", "Комсомольск-на-Амуре-31", "Лесной", Озерск, Снежинск, Саров.
показати весь коментар
09.10.2024 11:22 Відповісти
ті що за Уралом давно вже вимели, принаймні годну частину. На Брянск-18, Бєлгород-22, Воронєж-45, Саратов-43, Іркутск-45 та інших перерахованих вологдах-20 артилерійського\ракетного б\к нема і не було (тому що не могло бути) - це інше управління, Це ЦБЗЯЗ.
показати весь коментар
09.10.2024 12:28 Відповісти
як приклад - https://www.google.com/maps/place/52%C2%B051 склади 856-ого самохідно-артилерійським полка (в/ч 23857) 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії. (місце дислокації: м. Почеп Брянської області)
І таких "садових участков" повно по всій рф.
показати весь коментар
09.10.2024 10:35 Відповісти
гойдааааааааааааааааа...
показати весь коментар
09.10.2024 09:30 Відповісти
майте на увазі - якщо бачите на гуглмап рф обваловану теріторію з рознесеними будівлями, яка помічена як "садовиє участкі" - то це гарантовано склади б\к.
показати весь коментар
09.10.2024 10:40 Відповісти
Kak zhe pavezlo ruskim , pastaianna show svetamuziki , dazhe bilet ninada pakupati 🤗
показати весь коментар
09.10.2024 09:31 Відповісти
************* тут не місце , це сайт для людей .
показати весь коментар
09.10.2024 10:26 Відповісти
, ruski , ****** toka vashe stado . No kak tebe podgarelo , adno udavolstvie takova bachiti ...🤗
показати весь коментар
09.10.2024 11:10 Відповісти
Скільки в них того гавна. 30 років готувалися.
показати весь коментар
09.10.2024 09:32 Відповісти
Яке б те барахло не було, але воно літає, вибухає і вбиває...
показати весь коментар
09.10.2024 09:46 Відповісти
"ОТЕ" вже не літатиме, не вибухатиме і не вбиватиме...
показати весь коментар
09.10.2024 10:06 Відповісти
Судячи з заграви та "кулеметного торохкотіння" детонації снарядів - ці придурки розмістили штабелі на грунті, прямо коло залізничного полотна. По "місцях зберігання" розвезти не встигли (можливо, не вистачало особового складу і транспорту. А, можливо, понадіялися на "авось" і розвозить не збиралися - планували відправлять у війська прямо звідти...
показати весь коментар
09.10.2024 10:05 Відповісти
цей склад з коліс працював, бо близько до ТВД, тому там ніхто нічого не ховав у сховища. Таких складів у 200-кілометровій зоні від кордону ще є.
показати весь коментар
09.10.2024 10:47 Відповісти
https://youtu.be/J8hnTE8p3QU?t=11 повно "торопец" на складі у Брянській області ...
показати весь коментар
09.10.2024 09:41 Відповісти
Феодосія після торопця передала карачеву естафету "палких" вітань @уйла
кацапське ппо знову обісралося
показати весь коментар
09.10.2024 10:03 Відповісти
ГРАУ (Головного розрахункового управління) Джерело:
ГРАУ- головне ракетно-артилерійське управління мо рф. Журналісти, хоч чимось цікавтеся перед своєюб писаниною
показати весь коментар
09.10.2024 09:45 Відповісти
Я теж трохи не зрозумів, де вони "накопали" таке визначення
ГОЛОВНЕ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ - (ГРАУ) МО рф, центр. орган воєн. управління ЗС рф, який здійснює організацію ракетно-техн. забезпечення та арт.-техн. забезпечення військ (сил), гол. задовольняючий орган ЗС, ін. військ, військових формувань та органів рф за відповідністю номенклатурі.
показати весь коментар
09.10.2024 11:06 Відповісти
Тут такі помилки мало не в кожній публікації. Запросили б якогось колишнього офіцера років 70 і він би привів цей "текст" до нормального виду.
показати весь коментар
09.10.2024 13:03 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 09:46 Відповісти
ГРАУ (Головного розрахункового управління) Джерело:
Виходить, вразили склади центральної бухгалтерії )))
показати весь коментар
09.10.2024 09:49 Відповісти
ага оце так канцелярія палае що досі "карандаши" летять з бази кудись
показати весь коментар
09.10.2024 11:29 Відповісти
67 арсенал..., ще 66...
показати весь коментар
09.10.2024 10:10 Відповісти
тихорецьк, октябрське, торопець - мінус
на часі - карачев, та й у Феодосії усе наразі дуже файно
показати весь коментар
09.10.2024 10:13 Відповісти
мабуть ви праві, десь 63...
показати весь коментар
09.10.2024 10:58 Відповісти
Телефонує Путін "бойовому хом"яку":
- Ыня! Дай ещё снарядав!...Я тебе ещё табун рысаков падганю... и пару эшелонов с зерном... Мы его у хахлов "отжали"...
- Хорошо, дам... Только не понимаю - нахера они тебе нужны? Они же и до фронта доехать не успевают - их украинцы уничтожают прямо на ваших складах!...
показати весь коментар
09.10.2024 10:18 Відповісти
Хоч якась гарна новина ,смерть рашиським окупантам і світовому терористу путіну і його злочиній кліці.
показати весь коментар
09.10.2024 10:22 Відповісти
То не детонація то салют в честь збиття 24 українських безпілотників .
показати весь коментар
09.10.2024 10:26 Відповісти
"...То лі гроза, то лі ехо тєкущєй вайни"!
показати весь коментар
09.10.2024 10:50 Відповісти
Музика для вух
показати весь коментар
09.10.2024 10:56 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 11:03 Відповісти
Отлично! Он был обречен. Интересно кто следующий.

Главного расчетного управления

Ну да, ракетно-артиллерийское теперь не очень подходит, там теперь страховые агенты ходят и считают ущерб 😄
показати весь коментар
09.10.2024 11:04 Відповісти
"OSINT-проект Tochnyi https://tochnyi.info/2024/10/attack-on-the-arsenals-russias-achilles-heel/ проанализировал украинские атаки на арсеналы ГРАУ и пришел к выводу, что вероятная зона поражения украинских дальнобойных боеприпасов составляет 500 км от ЛБС. В эту зону, отмечают авторы, попадают 117-й арсенал ГРАУ в Котлубани Волгоградской области, 68-й арсенал в районе Моздока в Северной Осетии и 19-й арсенал в районе Речицы в Брянской области. Авторы проекта ожидают, что атаки, в том числе на эти арсеналы, будут продолжаться."

Из статьи пару дней назад.
показати весь коментар
09.10.2024 11:12 Відповісти
ГРАУ (Главного расчетного управления)
------------------------
Главное РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ управление МО РФ.
Дебилы мля.
показати весь коментар
09.10.2024 11:09 Відповісти
Для балбесов:ГРАУ это не главное рассчетное управление,а главное ракетно-артеллерийское управление.
показати весь коментар
09.10.2024 11:50 Відповісти
очєпятка
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
Нажаль не існує у природі лічильника вибухів !
показати весь коментар
09.10.2024 12:11 Відповісти
Я подумал что вставили звуковую дорожку от Яна Пейса
показати весь коментар
09.10.2024 12:37 Відповісти
Так, дійсно "садовий участок". Розміром з пів Карачєва. Я бував раніше в тому Карачєві, але що там такий арсенал не знав.
показати весь коментар
09.10.2024 12:56 Відповісти
А тепер можеш забуть... Бо його вже нема...
показати весь коментар
09.10.2024 15:41 Відповісти
Скільки всього уражено! От тільки у них танки й літаки заправляють і снарядів менше не стає, нажаль.
показати весь коментар
09.10.2024 13:15 Відповісти
Проста гарит сухая трава 😁 Лето было жаркое.
показати весь коментар
09.10.2024 15:14 Відповісти
То не знаряди то людська смерть там лежала. В Біблії написано про пришестя антихриста на Землю. От антихрист в обліку путіна і явився.
показати весь коментар
09.10.2024 18:53 Відповісти
 
 