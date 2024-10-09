Уражено 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управляння РФ у Брянській області. ВIДЕО
Поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він розташований всього в 114 км від кордону з Україною.
"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - пише Коваленко.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Телеграм-канал ASTRA публікує кадри, які, як стверджується, підтверджують пожежу на складі боєприпасів.
"Місцеві жителі пишуть, що сирена звучала з другої години ночі, але сховатися було ніде. Російська влада поки не коментувала інформацію", - йдеться у повідомленні.
ASTRA також публікує скріни з місцевих телеграм-каналів, де росіяни обговорюють вибухи.
Для довідки:
Склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ! 😻👏
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
И сказали ..батя бл_ядь
**** нах_уй на рассвете
******** тут опять...
И сказал с похмелья папа
Я не слышал ни_хуя
то наверное обломки
похмелится надо ***
карачовци і карачбарани до вечора https://x.com/i/status/1843899791568499088 будуть сидіти по льохах .
будемо бачити далі, які помітки матимуть наступні кацапські склади
І таких "садових участков" повно по всій рф.
кацапське ппо знову обісралося
ГРАУ- головне ракетно-артилерійське управління мо рф. Журналісти, хоч чимось цікавтеся перед своєюб писаниною
ГОЛОВНЕ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ - (ГРАУ) МО рф, центр. орган воєн. управління ЗС рф, який здійснює організацію ракетно-техн. забезпечення та арт.-техн. забезпечення військ (сил), гол. задовольняючий орган ЗС, ін. військ, військових формувань та органів рф за відповідністю номенклатурі.
Виходить, вразили склади центральної бухгалтерії )))
на часі - карачев, та й у Феодосії усе наразі дуже файно
- Ыня! Дай ещё снарядав!...Я тебе ещё табун рысаков падганю... и пару эшелонов с зерном... Мы его у хахлов "отжали"...
- Хорошо, дам... Только не понимаю - нахера они тебе нужны? Они же и до фронта доехать не успевают - их украинцы уничтожают прямо на ваших складах!...
Главного расчетного управления
Ну да, ракетно-артиллерийское теперь не очень подходит, там теперь страховые агенты ходят и считают ущерб 😄
Из статьи пару дней назад.
------------------------
Главное РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ управление МО РФ.
Дебилы мля.