Поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ, - ЦПД. ВИДЕО

Вблизи города Карачев в Брянской области РФ был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он расположен всего в 114 км от границы с Украиной.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - пишет Коваленко.

Официального подтверждения информации пока нет.

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Телеграм-канал ASTRA публикует кадры, которые, как утверждается, подтверждают пожар на складе боеприпасов.

"Местные жители пишут, что сирена звучала с двух часов ночи, но спрятаться было негде. Российские власти пока не комментировали информацию", - говорится в сообщении.

ASTRA также публикует скрины из местных телеграм-каналов, где россияне обсуждают взрывы.





Для справки:

Склад ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) в России - это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.

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