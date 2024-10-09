Поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ, - ЦПД. ВИДЕО
Вблизи города Карачев в Брянской области РФ был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он расположен всего в 114 км от границы с Украиной.
"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - пишет Коваленко.
Официального подтверждения информации пока нет.
Телеграм-канал ASTRA публикует кадры, которые, как утверждается, подтверждают пожар на складе боеприпасов.
"Местные жители пишут, что сирена звучала с двух часов ночи, но спрятаться было негде. Российские власти пока не комментировали информацию", - говорится в сообщении.
ASTRA также публикует скрины из местных телеграм-каналов, где россияне обсуждают взрывы.
Для справки:
Склад ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) в России - это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.
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Слава ЗСУ! 😻👏
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
И сказали ..батя бл_ядь
**** нах_уй на рассвете
******** тут опять...
И сказал с похмелья папа
Я не слышал ни_хуя
то наверное обломки
похмелится надо ***
карачовци і карачбарани до вечора https://x.com/i/status/1843899791568499088 будуть сидіти по льохах .
будемо бачити далі, які помітки матимуть наступні кацапські склади
І таких "садових участков" повно по всій рф.
кацапське ппо знову обісралося
ГРАУ- головне ракетно-артилерійське управління мо рф. Журналісти, хоч чимось цікавтеся перед своєюб писаниною
ГОЛОВНЕ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ - (ГРАУ) МО рф, центр. орган воєн. управління ЗС рф, який здійснює організацію ракетно-техн. забезпечення та арт.-техн. забезпечення військ (сил), гол. задовольняючий орган ЗС, ін. військ, військових формувань та органів рф за відповідністю номенклатурі.
Виходить, вразили склади центральної бухгалтерії )))
на часі - карачев, та й у Феодосії усе наразі дуже файно
- Ыня! Дай ещё снарядав!...Я тебе ещё табун рысаков падганю... и пару эшелонов с зерном... Мы его у хахлов "отжали"...
- Хорошо, дам... Только не понимаю - нахера они тебе нужны? Они же и до фронта доехать не успевают - их украинцы уничтожают прямо на ваших складах!...
Главного расчетного управления
Ну да, ракетно-артиллерийское теперь не очень подходит, там теперь страховые агенты ходят и считают ущерб 😄
Из статьи пару дней назад.
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Главное РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ управление МО РФ.
Дебилы мля.