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Новости
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Поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ, - ЦПД. ВИДЕО

Вблизи города Карачев в Брянской области РФ был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он расположен всего в 114 км от границы с Украиной.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - пишет Коваленко.

Официального подтверждения информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернаторы Краснодарского края и Брянской области заявили о якобы атаке беспилотников: есть повреждения

Телеграм-канал ASTRA публикует кадры, которые, как утверждается, подтверждают пожар на складе боеприпасов.

"Местные жители пишут, что сирена звучала с двух часов ночи, но спрятаться было негде. Российские власти пока не комментировали информацию", - говорится в сообщении.

ASTRA также публикует скрины из местных телеграм-каналов, где россияне обсуждают взрывы.

Брянськ атака на ГРАУ
Брянськ атака на ГРАУ

Для справки:

Склад ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) в России - это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2354) Брянск (117) россия (96001) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+35
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
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09.10.2024 09:28
+26
Файно, файно!
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09.10.2024 09:27
+25
О! Умнічки!
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09.10.2024 09:27
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О! Умнічки!
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09.10.2024 09:27 Ответить
Хлопок, хлопок... І так 200 тисяч раз.
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09.10.2024 09:47 Ответить
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !! Слава ЗСУ !!))
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09.10.2024 10:07 Ответить
Скiльки життiв украiнцiв буде збережено! Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава ЗСУ! 😻👏
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09.10.2024 15:25 Ответить
Файно, файно!
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09.10.2024 09:27 Ответить
Музіка!!!
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09.10.2024 09:54 Ответить
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- Вон в Карачев *******,
Ай, укропы, маладца !!!
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09.10.2024 09:28 Ответить
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
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09.10.2024 09:36 Ответить
Прибежали в избу дети..(может возрасту лет пять)
И сказали ..батя бл_ядь
**** нах_уй на рассвете
******** тут опять...
И сказал с похмелья папа
Я не слышал ни_хуя
то наверное обломки
похмелится надо ***
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09.10.2024 15:25 Ответить
Склад розкарячився? - буває
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09.10.2024 09:28 Ответить
на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й арсенал ГРАУ прелетіли "Облмкі".
карачовци і карачбарани до вечора https://x.com/i/status/1843899791568499088 будуть сидіти по льохах .
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09.10.2024 09:29 Ответить
"Доброї ночі! Ми - з України!!!"
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09.10.2024 09:57 Ответить
На Google Map - "Садове товариство"
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09.10.2024 10:01 Ответить
зазвичай військові склади на відкритій міцевості на гуглмап кацапи позначають як "садовиє участкі".
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09.10.2024 10:21 Ответить
тіко не для тихорецька та торопця (октябрського) - жодних поміток, просто добре видно склади бк
будемо бачити далі, які помітки матимуть наступні кацапські склади
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09.10.2024 10:27 Ответить
великі відомі арсенали про які можно прочитати у вікіпєдії зазвичай так по-ідіотські не помічають.
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09.10.2024 10:53 Ответить
та бачу - зокрема 12-е гу мо рф: "Белгород-22", "Брянск-18" та "Воронеж-45", "Можайск-10", "Оленегорск-2", "Саратов-63", "Трехгорный", "Вологда-20", "Иркутск-45", "Хабаровск-47", "Комсомольск-на-Амуре-31", "Лесной", Озерск, Снежинск, Саров.
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09.10.2024 11:22 Ответить
ті що за Уралом давно вже вимели, принаймні годну частину. На Брянск-18, Бєлгород-22, Воронєж-45, Саратов-43, Іркутск-45 та інших перерахованих вологдах-20 артилерійського\ракетного б\к нема і не було (тому що не могло бути) - це інше управління, Це ЦБЗЯЗ.
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09.10.2024 12:28 Ответить
як приклад - https://www.google.com/maps/place/52%C2%B051 склади 856-ого самохідно-артилерійським полка (в/ч 23857) 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії. (місце дислокації: м. Почеп Брянської області)
І таких "садових участков" повно по всій рф.
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09.10.2024 10:35 Ответить
гойдааааааааааааааааа...
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09.10.2024 09:30 Ответить
майте на увазі - якщо бачите на гуглмап рф обваловану теріторію з рознесеними будівлями, яка помічена як "садовиє участкі" - то це гарантовано склади б\к.
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09.10.2024 10:40 Ответить
Kak zhe pavezlo ruskim , pastaianna show svetamuziki , dazhe bilet ninada pakupati 🤗
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09.10.2024 09:31 Ответить
************* тут не місце , це сайт для людей .
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09.10.2024 10:26 Ответить
, ruski , ****** toka vashe stado . No kak tebe podgarelo , adno udavolstvie takova bachiti ...🤗
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09.10.2024 11:10 Ответить
Скільки в них того гавна. 30 років готувалися.
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09.10.2024 09:32 Ответить
Яке б те барахло не було, але воно літає, вибухає і вбиває...
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09.10.2024 09:46 Ответить
"ОТЕ" вже не літатиме, не вибухатиме і не вбиватиме...
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09.10.2024 10:06 Ответить
Судячи з заграви та "кулеметного торохкотіння" детонації снарядів - ці придурки розмістили штабелі на грунті, прямо коло залізничного полотна. По "місцях зберігання" розвезти не встигли (можливо, не вистачало особового складу і транспорту. А, можливо, понадіялися на "авось" і розвозить не збиралися - планували відправлять у війська прямо звідти...
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09.10.2024 10:05 Ответить
цей склад з коліс працював, бо близько до ТВД, тому там ніхто нічого не ховав у сховища. Таких складів у 200-кілометровій зоні від кордону ще є.
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09.10.2024 10:47 Ответить
https://youtu.be/J8hnTE8p3QU?t=11 повно "торопец" на складі у Брянській області ...
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09.10.2024 09:41 Ответить
Феодосія після торопця передала карачеву естафету "палких" вітань @уйла
кацапське ппо знову обісралося
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09.10.2024 10:03 Ответить
ГРАУ (Головного розрахункового управління) Джерело:
ГРАУ- головне ракетно-артилерійське управління мо рф. Журналісти, хоч чимось цікавтеся перед своєюб писаниною
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09.10.2024 09:45 Ответить
Я теж трохи не зрозумів, де вони "накопали" таке визначення
ГОЛОВНЕ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ - (ГРАУ) МО рф, центр. орган воєн. управління ЗС рф, який здійснює організацію ракетно-техн. забезпечення та арт.-техн. забезпечення військ (сил), гол. задовольняючий орган ЗС, ін. військ, військових формувань та органів рф за відповідністю номенклатурі.
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09.10.2024 11:06 Ответить
Тут такі помилки мало не в кожній публікації. Запросили б якогось колишнього офіцера років 70 і він би привів цей "текст" до нормального виду.
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09.10.2024 13:03 Ответить
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09.10.2024 09:46 Ответить
ГРАУ (Головного розрахункового управління) Джерело:
Виходить, вразили склади центральної бухгалтерії )))
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09.10.2024 09:49 Ответить
ага оце так канцелярія палае що досі "карандаши" летять з бази кудись
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09.10.2024 11:29 Ответить
67 арсенал..., ще 66...
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09.10.2024 10:10 Ответить
тихорецьк, октябрське, торопець - мінус
на часі - карачев, та й у Феодосії усе наразі дуже файно
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09.10.2024 10:13 Ответить
мабуть ви праві, десь 63...
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09.10.2024 10:58 Ответить
Телефонує Путін "бойовому хом"яку":
- Ыня! Дай ещё снарядав!...Я тебе ещё табун рысаков падганю... и пару эшелонов с зерном... Мы его у хахлов "отжали"...
- Хорошо, дам... Только не понимаю - нахера они тебе нужны? Они же и до фронта доехать не успевают - их украинцы уничтожают прямо на ваших складах!...
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09.10.2024 10:18 Ответить
Хоч якась гарна новина ,смерть рашиським окупантам і світовому терористу путіну і його злочиній кліці.
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09.10.2024 10:22 Ответить
То не детонація то салют в честь збиття 24 українських безпілотників .
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09.10.2024 10:26 Ответить
"...То лі гроза, то лі ехо тєкущєй вайни"!
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09.10.2024 10:50 Ответить
Музика для вух
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09.10.2024 10:56 Ответить
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09.10.2024 11:03 Ответить
Отлично! Он был обречен. Интересно кто следующий.

Главного расчетного управления

Ну да, ракетно-артиллерийское теперь не очень подходит, там теперь страховые агенты ходят и считают ущерб 😄
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09.10.2024 11:04 Ответить
"OSINT-проект Tochnyi https://tochnyi.info/2024/10/attack-on-the-arsenals-russias-achilles-heel/ проанализировал украинские атаки на арсеналы ГРАУ и пришел к выводу, что вероятная зона поражения украинских дальнобойных боеприпасов составляет 500 км от ЛБС. В эту зону, отмечают авторы, попадают 117-й арсенал ГРАУ в Котлубани Волгоградской области, 68-й арсенал в районе Моздока в Северной Осетии и 19-й арсенал в районе Речицы в Брянской области. Авторы проекта ожидают, что атаки, в том числе на эти арсеналы, будут продолжаться."

Из статьи пару дней назад.
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09.10.2024 11:12 Ответить
ГРАУ (Главного расчетного управления)
------------------------
Главное РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ управление МО РФ.
Дебилы мля.
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09.10.2024 11:09 Ответить
Для балбесов:ГРАУ это не главное рассчетное управление,а главное ракетно-артеллерийское управление.
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09.10.2024 11:50 Ответить
очєпятка
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09.10.2024 12:12 Ответить
Нажаль не існує у природі лічильника вибухів !
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09.10.2024 12:11 Ответить
Я подумал что вставили звуковую дорожку от Яна Пейса
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09.10.2024 12:37 Ответить
Так, дійсно "садовий участок". Розміром з пів Карачєва. Я бував раніше в тому Карачєві, але що там такий арсенал не знав.
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09.10.2024 12:56 Ответить
А тепер можеш забуть... Бо його вже нема...
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09.10.2024 15:41 Ответить
Скільки всього уражено! От тільки у них танки й літаки заправляють і снарядів менше не стає, нажаль.
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09.10.2024 13:15 Ответить
Проста гарит сухая трава 😁 Лето было жаркое.
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09.10.2024 15:14 Ответить
То не знаряди то людська смерть там лежала. В Біблії написано про пришестя антихриста на Землю. От антихрист в обліку путіна і явився.
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09.10.2024 18:53 Ответить
 
 