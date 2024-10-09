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Новости
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Губернаторы Краснодарского края и Брянской области заявили о якобы атаке беспилотников: есть повреждения

Український безпілотник

В ночь на среду, 9 октября 2024 года, в двух регионах РФ были слышны взрывы. Местные власти заявляют о якобы работе ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, губернатор губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что в селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении якобы было выбито стекло. Также повреждена газовая труба. Чиновник утверждает, что пострадавших нет. На месте падения обломков работают специальные и экстренные службы.

Телеграм-канал ASTRA писал, что жители Ейска сообщают о взрывах.

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Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз уверяет, что противовоздушная оборона ночью работала над территорией региона и якобы сбила 12 беспилотников. О последствиях атаки информации пока нет.

Автор: 

беспилотник (3718) россия (96001)


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Вроде как прилетело по 67 арсеналу, в Брянской области...

https://x.com/i/status/1843864514284155133
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09.10.2024 07:25 Ответить
Трохи пошкодило склади з КАБами. Досі детонація...
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09.10.2024 09:15 Ответить
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09.10.2024 09:32 Ответить
 
 