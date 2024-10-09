Губернатори Краснодарського краю та Брянської області заявили про нібито атаку безпілотників: є пошкодження

У ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляє про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, губернатор губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні начебто було вибило скло. Також пошкоджено газову трубу. Чиновник переконує, що постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціальні та екстрені служби.

Телеграм-канал ASTRA писав, що мешканці Єйська повідомляють про вибухи.

Окрім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевняє, що протиповітряна оборона вночі працювала над територією регіону і начебто збила 12 безпілотників. Про наслідки атаки інформації наразі немає.