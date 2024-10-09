УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5595 відвідувачів онлайн
Новини
1 976 4

Губернатори Краснодарського краю та Брянської області заявили про нібито атаку безпілотників: є пошкодження

Український безпілотник

У ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляє про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, губернатор губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що у селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні начебто було вибило скло. Також пошкоджено газову трубу. Чиновник переконує, що постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціальні та екстрені служби.

Телеграм-канал ASTRA писав, що мешканці Єйська повідомляють про вибухи.

Читайте також: У Росії заявили про збиття 16 безпілотників над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря

Окрім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевняє, що протиповітряна оборона вночі працювала над територією регіону і начебто збила 12 безпілотників. Про наслідки атаки інформації наразі немає.

Автор: 

безпілотник (4749) росія (67333)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вроде как прилетело по 67 арсеналу, в Брянской области...

https://x.com/i/status/1843864514284155133
показати весь коментар
09.10.2024 07:25 Відповісти
Трохи пошкодило склади з КАБами. Досі детонація...
показати весь коментар
09.10.2024 09:15 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 09:32 Відповісти
 
 