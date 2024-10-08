У Росії заявили про збиття 16 безпілотників над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря
У російському міноборони заявили, що вночі 8 жовтня протиповітряна оборона нібито знищила 16 безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
У міноборони РФ наголосили, що черговими засобами ППО "перехоплено та знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів".
"14 БПЛА було знищено над територією Бєлгородської області та 2 - над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталий #548501
показати весь коментар08.10.2024 09:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль