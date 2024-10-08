У Росії заявили про збиття 16 безпілотників над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря

У російському міноборони заявили, що вночі 8 жовтня протиповітряна оборона нібито знищила 16 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

У міноборони РФ наголосили, що черговими засобами ППО "перехоплено та знищено 16 українських безпілотних літальних апаратів".

"14 БПЛА було знищено над територією Бєлгородської області та 2 - над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Воронезькій області заявили про атаку безпілотників. У соцмережах пишуть, що під ударом був спиртзавод