Новини
У Воронезькій області заявили про атаку безпілотників. У соцмережах пишуть, що під ударом був спиртзавод

Український безпілотник

У ніч на 5 жовтня 2024 року у Воронезькій області РФ лунали вибухи, місцева влада заявила про атаку нібито українських БПлА на територію регіону. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у телеграм-каналі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, начебто українські БПЛА "спробували атакувати кілька підприємств, які виготовляють цивільну продукцію. За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху у будівлі того ж підприємства виникла пожежа".

Також він зазначив, що на тариторії підприємства працюють оперативні служби. На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, як запевняє Гусєв, постраждалих і руйнувань немає.

Читайте: У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів

У телеграм-каналах пишують, що ціллю атаки стали спиртзаводи. 

+36
На святе замахнулись😂
05.10.2024 07:59 Відповісти
+31
Як шо це дійсно так то касаби цього не переживуть.У сама серце головной скрепи!
05.10.2024 07:52 Відповісти
+24
- Вы должны были разбить бутылку, а не воровать её!
- Бутылку?!!!
- Да!
- Вдребезги?!!!
- Да...
- Да я тебя.........!!!
05.10.2024 08:00 Відповісти
