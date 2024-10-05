У Воронезькій області заявили про атаку безпілотників. У соцмережах пишуть, що під ударом був спиртзавод
У ніч на 5 жовтня 2024 року у Воронезькій області РФ лунали вибухи, місцева влада заявила про атаку нібито українських БПлА на територію регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у телеграм-каналі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
За його словами, начебто українські БПЛА "спробували атакувати кілька підприємств, які виготовляють цивільну продукцію. За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху у будівлі того ж підприємства виникла пожежа".
Також він зазначив, що на тариторії підприємства працюють оперативні служби. На іншому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, як запевняє Гусєв, постраждалих і руйнувань немає.
У телеграм-каналах пишують, що ціллю атаки стали спиртзаводи.
