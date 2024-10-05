В Воронежской области заявили об атаке беспилотников. В соцсетях пишут, что под ударом был спиртзавод

В ночь на 5 октября 2024 года в Воронежской области РФ раздавались взрывы, местные власти заявили об атаке якобы украинских БПЛА на территорию региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, якобы украинские БПЛА "попытались атаковать несколько предприятий, которые изготавливают гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возник пожар".

Также он отметил, что на таритории предприятия работают оперативные службы. На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, как уверяет Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заявили о массированной атаке беспилотников, якобы сбивших 113 дронов

В телеграм-каналах пишут, что целью атаки стали спиртзаводы.