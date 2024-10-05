РУС
В Воронежской области заявили об атаке беспилотников. В соцсетях пишут, что под ударом был спиртзавод

Український безпілотник

В ночь на 5 октября 2024 года в Воронежской области РФ раздавались взрывы, местные власти заявили об атаке якобы украинских БПЛА на территорию региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, якобы украинские БПЛА "попытались атаковать несколько предприятий, которые изготавливают гражданскую продукцию. По уточненным данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку. На территории одного этажа в здании того же предприятия возник пожар".

Также он отметил, что на таритории предприятия работают оперативные службы. На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, как уверяет Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заявили о массированной атаке беспилотников, якобы сбивших 113 дронов

В телеграм-каналах пишут, что целью атаки стали спиртзаводы.

Як шо це дійсно так то касаби цього не переживуть.У сама серце головной скрепи!
показать весь комментарий
05.10.2024 07:52 Ответить
Ну це вже така червона лінія перетнута,аж синя....
показать весь комментарий
05.10.2024 09:06 Ответить
Ги, ги...🙄😁😂
показать весь комментарий
05.10.2024 18:08 Ответить
На святе замахнулись😂
показать весь комментарий
05.10.2024 07:59 Ответить
Ага. Може кацапи швидше взбунтуються.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:25 Ответить
Одно слово - хунтобендерохвашисты!
показать весь комментарий
05.10.2024 13:47 Ответить
Посягання на скрєпи сруського міра
показать весь комментарий
05.10.2024 15:48 Ответить
- Вы должны были разбить бутылку, а не воровать её!
- Бутылку?!!!
- Да!
- Вдребезги?!!!
- Да...
- Да я тебя.........!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:00 Ответить
по главной скрепе
показать весь комментарий
05.10.2024 08:04 Ответить
На самое святое замахнулись супостаты окаянные на спирт!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:09 Ответить
Совсем страх потеряли... На святое посягнули! Это уже даже не красная, а синяя линия!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:09 Ответить
Геноцид российского народа!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:16 Ответить
Спирт завод ето серьезный стратегический обьект. Кацапоидам пох на все НПЗ. Но без спирта они волком завоют
показать весь комментарий
05.10.2024 08:18 Ответить
Перейдуть на заміники.
При Горбі вони антістатик пили.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:31 Ответить
Це ревізори! - градус провіряли
показать весь комментарий
05.10.2024 08:21 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 08:28 Ответить
Вотка - истінно вєґанский напиток.
Какосаває малако і рядом нє лілось.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:46 Ответить
😧😁😂
показать весь комментарий
05.10.2024 18:10 Ответить
На святое замахнулись!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:28 Ответить
была пересечна последняя красная линия, теперь может случиться все шо угодно
показать весь комментарий
05.10.2024 08:41 Ответить
Як же вони тепер будуть расеяшку любити ?
показать весь комментарий
05.10.2024 08:30 Ответить
Це дійсно "стратегічне підприємство"!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:32 Ответить
Уточнюйте-для кацапiв! 😏
показать весь комментарий
05.10.2024 18:12 Ответить
это запрещенный прием, по эффективности равный удару между ног
показать весь комментарий
05.10.2024 08:35 Ответить
А була б моя воля ,я би всю воду в кацапстані перетворив на спірт.😇І після цього всі би зрозуміли що справжній релакс це не дивитись як тече вода,іне дивитись як горить вогонь...Побачити заспіртованих 140 млн.це справжній релакс...
Це такий сарказм,чи гумор,а може мрія...
показать весь комментарий
05.10.2024 08:37 Ответить
На святе для кацапів замахнулись...
показать весь комментарий
05.10.2024 08:38 Ответить
Совсем хохли ох****и. На святоє замахнулись - на спирт! ето ескалация!!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:42 Ответить
Це вже удар прямо по скрєпам!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:54 Ответить
Спиртзавод - останній об'єкт, який мав бути зруйнований. Це диверсія під Україну, а не під Рашу.

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
05.10.2024 09:11 Ответить
Головне, що по окупованим містам Донецької та Луганської областей не прилітає. Хоча там скупчення живої сили і БК. Певно, буде невидовищно. Вибрали шоумена?
показать весь комментарий
05.10.2024 09:17 Ответить
Скрєпа
показать весь комментарий
05.10.2024 10:08 Ответить
Как раз именно спирт туда бы забрасывать. Но только с одним нюансом - метиловый. ☠ 💀
показать весь комментарий
05.10.2024 10:08 Ответить
Я вже 10 років про це говорю.Скільки на заході України спиртзаводів які могли б гнати дешевий сурогат,і коли бракує снарядів і ракет закидувати кацапів півторалітровими баклажками .
показать весь комментарий
05.10.2024 10:22 Ответить
На жаль, стовідсотковим антидотом до метілового спірту є етіловий. От якби ЗАМІСТИТИ пляшки на полицях, це б допомогло Перемозі. А якщо ставити поруч - то як слону дробина...
показать весь комментарий
05.10.2024 12:50 Ответить
Кажуть, що на болотах оголосили триденну жало̀бу.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:20 Ответить
На найважливіший стратегічний об'єкт посягнули бандерофашисти!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:03 Ответить
"ціллю атаки стали спиртзаводи" - вот это уже настоящий терроризм!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:18 Ответить
😧😁😂
показать весь комментарий
05.10.2024 18:14 Ответить
Це ж головне паливо для центрів приняття рішень!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:45 Ответить
 
 