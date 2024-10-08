В России заявили о сбивании 16 беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря
В российском минобороны заявили, что ночью 8 октября противовоздушная оборона якобы уничтожила 16 беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
В минобороны РФ отметили, что дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов".
"14 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и 2 - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
