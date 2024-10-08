РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
550 1

В России заявили о сбивании 16 беспилотников над Белгородской областью и акваторией Черного моря

український,безпілотник

В российском минобороны заявили, что ночью 8 октября противовоздушная оборона якобы уничтожила 16 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Скрін

В минобороны РФ отметили, что дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов".

"14 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и 2 - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Воронежской области заявили об атаке беспилотников. В соцсетях пишут, что под ударом был спиртзавод

Автор: 

беспилотник (4130) россия (96949)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.10.2024 09:16 Ответить
 
 