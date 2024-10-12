На Курщине активные бои. Силы обороны частично вернули позиции, войска РФ колоннами идут на штурм, - ЦПД

На Курщине продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, войска РФ начали снова посылать колонны на штурм.

Об этом пишет в телеграмм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему засушить, потому что не получается все как хотелось им", - пишет он.

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Больше официальной информации об оперативной обстановке на Курском направлении пока не известно.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на других направлениях фронта.

Напомним, ночью 10 октября проект DeepState сообщил, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины в Курской области. Враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.