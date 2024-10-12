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На Курщине активные бои. Силы обороны частично вернули позиции, войска РФ колоннами идут на штурм, - ЦПД

Бої на Курщині

На Курщине продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, войска РФ начали снова посылать колонны на штурм.

Об этом пишет в телеграмм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Тяжелые бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему засушить, потому что не получается все как хотелось им", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет удерживать территорию в Курской области еще как минимум несколько месяцев, - Bloomberg

Больше официальной информации об оперативной обстановке на Курском направлении пока не известно.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что РФ перебросила 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на других направлениях фронта.

Напомним, ночью 10 октября проект DeepState сообщил, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины в Курской области. Враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

Автор: 

боевые действия (4247) Центр противодействия дезинформации (134) Курск (1136) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+7
ПОРА "пафтаріть" по складах ***********... Щоб кацапам стрілять не було чим...
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12.10.2024 12:21
+6
Поїдь проведи ревізію, спростуй.
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12.10.2024 12:24
+5
Пі-дори, в поганому сенсі з дікстейту, вже там намалювали прям оточення. Тобто чітко відпрацювали кацапську дезу.
А так писали наші, ті хто там.


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12.10.2024 12:46
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А де колонИ?
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12.10.2024 12:14 Ответить
Поїдь проведи ревізію, спростуй.
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12.10.2024 12:24 Ответить
ПОРА "пафтаріть" по складах ***********... Щоб кацапам стрілять не було чим...
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12.10.2024 12:21 Ответить
Воно то так,але, перепрошую, чим? Там одне "Халіно" давно б вже потрібно перетворити в Торопець.
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12.10.2024 12:50 Ответить
"Халіно" далеко... треба "кришить" склади "перевалки" у оперативному тилу... Там ********** складуються "на грунт" - без обвалування... Тому удари будуть найбільш ефективними...
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12.10.2024 12:58 Ответить
Странно... А где видео "разбитых колонн", которыми любят хвастаться?
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12.10.2024 12:21 Ответить
Як доплати виплачувати, то всім треба "відеодокази". Пропаганді докази не треба.
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12.10.2024 12:31 Ответить
Колоннамі? А шеренгамі ще не йдуть? З примкнкутими багнетами? І все це, щоб зіпсувати геніальний план Вови Зеленьсокого по завоюванню Курськой області.
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12.10.2024 12:40 Ответить
Пі-дори, в поганому сенсі з дікстейту, вже там намалювали прям оточення. Тобто чітко відпрацювали кацапську дезу.
А так писали наші, ті хто там.


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12.10.2024 12:46 Ответить
Діпстейт малює по інформації з відео якщо є в мережі відео що кацапи вже в якомусь регіоні закріпились або що наші вже ведуть обстріл тієї ділянки то її можна вважати втраченою і багато що писали Діпстейт потім виявилось правдою то чим вони під... ри що портять красиві звіти наверх пузатих що ті тримають населений пункт а в реальності вже на його околиці.
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12.10.2024 13:18 Ответить
Дікстейти тупо форсять відео з кацапських ТГ з флаговтиками. А кацапи просікли фішку - зараз доходить шо просто скидають з дрона прапор, знімають і в мережу як захоплена територія.
Інфу про бойові дії має давати виключно власна армія а не мутні типи з анонімного ТГ.
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12.10.2024 13:30 Ответить
Ще раз пояснюю якщо артилерія ЗСУ вже працює по тому району то там явно немає вже наших військ і це зовсім не прапор
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12.10.2024 13:39 Ответить
Ще раз пояснюю інформація дікстейту не завжди не відповідає дійсності. Але якщо навіть всього на 1% вона на користь ворогу то пі-дорів треба сажать як супернову...
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12.10.2024 14:06 Ответить
Якщо колонами ідуть, то де наша артилерія? Чи д'єрмак снаряди зажав, щоб не стріляли по його співвітчизникам!
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12.10.2024 12:52 Ответить
А де взяти снаряди 2 млн від ЄС поки перетворились в 500 тис і до цього часу лиш поставлена частина хоча мали бути ще в березні
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12.10.2024 13:19 Ответить
- ****, фронт трещит, людей и вооружения не хватает..
- А давайте отведём самые боеспособные части в Курскую область
-На хера?
-Потом придумаем.
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12.10.2024 12:55 Ответить
@ Що показала "Курська аномалія"?

Два рашистських угруповання, що майже рівні по своїй чисельності, воюють з різними "успіхами". При цьому ЗСУ на Курському напрямку навіть не мають підготовлених позицій порівняно з Покровським.



Судячи з наявних даних, рашисти провадять "двіж" на КурНР не піхотне "м'ясо", а артилерійські частини прориву, знімаючи їх із інших ділянок фронту. Важких" артбригад у ворога - обмежена кількість і вони історично перебували переважно у складі Східного військового округу проти "китайців".



Командуючий ворожим урупованням "Север" генерал Лапін зняв з фронтів "свої" частини, включаючи ВДВ і морпіхів і розраховував за "2-3 дні" видавити ЗСУ за межі КурНР. "М'яса" виявилося замало і зараз збирає арту.



Але на рашистських генералів чекають великі "сюрпризи" від "прапорщиків", адже нове поле бою - це новий напрямок логістики. Танки та БМП - ніщо без соляри, арта є непотрібною обузою без снарядів. Тож, "прапорщики"-інтенданти ворожих угруповань "Центр" і "Юг" напружилися, бо в системі сполучених між собою "судин" з'явилась іще одна немаленька така "судина". Яка смокче "кров війни" не гірше за інших, не кажучи вже мінусовий фактор підірваних складів та нафтобаз.
Таким чином, Курський напрямок, відкритий ЗСУ, порушив усі плани рашистів із ритмічного й безперебійного постачання угруповань своїх військ, що наступають на Покровському і Курахівському напрямках.
Це набагато важливіше, а ніж рух "м'яса".
При обмежених ресурсах у новій диспозиції є набагато менше "ЯКЩО". Саме тоді проявляється такий термін, як "військове мистецтво". А також підготовленість військ, ритмічність постачання *********** тощо. Тобто. умовно перемагає якийсь "джентльменський набір" умов, а не якісь окремі складові.
Тож, видається цікавим питання: хто переможе у війні - мінометна рота з нескінченною кількістю мін чи стрілецька рота з необмеженим БК для стрілкотні?

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12.10.2024 13:28 Ответить
Коли почалася курська операція, я думав, що не буде чіпляння за контроль теритироії, а будуть множинні рейдові дії на велику глибину (1-3 області) з нанесенням максимальної шкоди потенціалу ворога, вивезенням цінного військового і промислового майна та обмеженим терміном дії (до 2-3 тижнів). Який позитивний розвиток з нинішньої ситації - мені незрозуміло, бо це схоже на повторення того що є, але за "поребріком".
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12.10.2024 13:50 Ответить
У багатьох пісятєлєй з Цензора сьогодні траур , вся зрада пішла - коту під хвіст .
.
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12.10.2024 14:33 Ответить
@ Другий аспект "Курської аномалії" видається наступним:

При "млявому" фронті армія пітьми встигає формувати всі види резервів, а поточна мобілізація дозволяє навчати достатню кількість найманців. А також проводити планові ротації, встигаючи виготовляти й відновлювати необхідні обсяги озброєння і військової техніки.



Підготовка ворожого наступу відбувається за рахунок ущільнення військ першої лінії та частини тактичного резерву.



Інтенсифікація "пакетування" живої сили і масові втрати техніки супротивника спричиняють рух його Стратегічних та Оперативно-тактичних резервів. А відсутність успіху операції на полі бою кратно збільшує втрати. Тому так звані "полігонні війська" рашистів відразу потрапляють на фронт та формують оперативно-тактичні резерви (ОТР).



Активний супротив ЗСУ призвів до того, що армія пітьми, яка наразі наступає, швидко витратила свої Стратегічні резерви за рахунок активної "могилізації". Для прикладу, під Авдіївкою в бій рашисти ввели дві свої армії - 41-шу та 2-гу, а також 90-ту танкову дивізію.
Тепер у армії пітьми не залишилося Стратегічних резервів (СТР).



І саме в цей момент рашистська пітьма отримує удар у Курську "боковину".
За відсутності СТР стримати цей прорив рашисти змогли лише за рахунок своїх ОТР, які розосереджені на різних ділянках фронту. Тож, супротивник поспіхом познімав три десантно-штурмові дивізії (76-ту,106-ту та 7-му), дві десантно-штурмові бригади (11-ту та 83-тю) та дві бригади морської пріхоти (810-ту та 155-ту) з інших напрямків та скерував їх н"на Курськ". Також були зняті з Харківського напряму резерв у вигляді 44-го корпусу і резерви 6-ї армії, в зв'язку із чим ворог не зміг посилити свій тиск на Вовчанськ.



Таким чином, Курська наступальна операція не дала можливості армії пітьми формувати свої Стратегічні резерви. А також повністю "почистила" Оперативно-тактичні резерви. Через що всі "полігонні війська" рашистів одразу спрямовуються на "нуль" без можливості накопичення.



Лінія фронту для армії пітьми зараз виглядає, як своєрідна "канапка" із тонким шаром масла, можливо за винятком Покровського та Курахівського напрямків. Проте й ці війська швидко сточуються без ротацій та достатніх поповнень.

Таким чином, за наявності у ЗСУ від трьох до пяти повнокомплектних і навчених мехінізованих бригад українські війська можуть влаштувати рашистам великий "бада-бум" у вигляді оперативно-тактичного прориву фронту.

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12.10.2024 14:35 Ответить
 
 