РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15010 посетителей онлайн
Новости Война
48 052 113

Россияне продавили левый фланг Курской группировки Сил Обороны Украины, - DeepState

Карта бойових дій у Курській області

В Курской области российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам", - говорится в сообщении

Отмечается, что враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

"Первые попытки хоть и достигли тактического успеха возле Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", - пишут осинтеры.

Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Также читайте: Россияне пока не имеют возможности организовать наступление в Курской области, - Politico

"Сегодня в Интернет выплыла информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Для чего? Сами военные не знают ответа. По словам нашего побратима - это должен получиться "ху**вый аналог ОК". В то же время о формировании тактических соединений в виде дивизий, о которых уже не раз говорили военные, речи нет. Курская группировка наших войск - это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это ни звучало - поражение танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны", - объясняют в DeepState.

Там добавляют, что мы на пороге очередной неприятности из-за повторения ошибок.

"Очень надеемся, что окружений удастся избежать. Курская операция - это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и дальше деб**ом", - резюмируют аналитики.

Читайте также: Украина сможет удерживать территорию в Курской области еще как минимум несколько месяцев, - Bloomberg

Автор: 

ВСУ (6670) Курск (1137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+89
Дибіли та вороги керують державою та армією.
Тому закономірний результат - постійний відступ.
Як казав нещодавно Бутусов, на фронті є все у наших солдат, і техніка є і снаряди є, і навіть вистачає особового складу.
Головне чого не вистачає, так це мізків у командування.
В результаті такого командування наша армія це совкова армія, ніяких там стандартів НАТО не має.
А , як відомо, маленька совкова армія ніколи не виграє у великої совкової армії.
Наше командування, за словами Бутусова, просто не в стані вчитись по ходу війни, міняти тактику, робити висновки з невдалих своїх дій.
Це якийсь дуболоми та м'ясники.
показать весь комментарий
11.10.2024 00:17
+70
Від такого гавнокомандувача можна чекати тільки чергової халепи
для наших воєнних , бо профессіоналізмом там і не пахне , на жаль 🙁
Зе потрібно йти геть , поки не здав всю Украіну !!
показать весь комментарий
11.10.2024 00:13
+54
Українці як ****** з того *******, який почався з сирським, так і вихуїти досі не можуть. Тупо кожен новий день 24-го року - гірше за попередній.
показать весь комментарий
11.10.2024 00:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Через 24 години від початку Курської операції туди запхав своє мерзотне рило єрмак, і відтоді операція була приречена. Видно навіть по інтерактивній карті. Перші 2 дні активний наступ на Курчатов, а потім єрмак коня на скаку зупинив. Ця тварина робить більше шкоди ніж путінська армія. Недарма він Козирь.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:08 Ответить
А українцям, схоже все одно. Приходять ввечері з роботи, вмикають єдинарафон, а там все "зашибісь".

єрмак продовжує командувати курсом країни.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:20 Ответить
Ясна річ що Тобі з Німеччини видніше що українцям під обстрілами робити
показать весь комментарий
12.10.2024 08:08 Ответить
Ти тільки що кинув каміння в город редактора цього ресурса
показать весь комментарий
11.10.2024 22:04 Ответить
Где F-16? Почему нет поддержки с воздуха
показать весь комментарий
11.10.2024 19:46 Ответить
Так було задумано нашими оманцями: відвести найбоєздатніші . найоснащеніші новітньою зброєю ( до речі : найпатріотичніші. оскільки є вихідцуями із Заходу ) підрозділи ЗСУ із театра головних військових дій Донбасу на задвірки Курщини... Авантюра .понти. самолюбування-Є очевидними...Оскільки в чужому.чистому полі без стабільної логістики. відсутності прикриття з повітря--це завідомо--зрадницькі витівки ЗЕ-засланців...Фінал прогнозований : поспішний відхід... НЕ виключено з втратою. без пійла . грізної європейської техніки. ..Відповідальних НЕ має ...Головний побєдоносець--. знову у мандрах: здається його зациклило на іфорії демонстрації Світу отого ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ?! (.Невільно закрадується думка. що той "переможний план" відтяпав саме кремлівський карлуша ??? )
показать весь комментарий
11.10.2024 20:25 Ответить
Кажуть нового командуючого призначіли, який почав так командувати, що сипатись почали.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:48 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ С ЗЕЛЕЙ НЕ ИГРАЛИ КАК С ИГРУШКОЙ !)
показать весь комментарий
12.10.2024 01:24 Ответить
А на что реально была надежда ?
Вариантов развития событий не так уж и много было.

Из фантастических целых три:
1. Русские скажут забирайте Курскую обл. себе.
2. Дойти до Москвы.
3. Ну и то, что русские скажут, что уходят с Украины, только верните им Курскую обл.

А из реальных только один
Русские соберут силы на этом направлении и начнут ...

Просто зайти и просто сидеть - ну хз
показать весь комментарий
12.10.2024 08:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 