В Курской области российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам", - говорится в сообщении

Отмечается, что враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.

"Первые попытки хоть и достигли тактического успеха возле Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", - пишут осинтеры.

Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

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"Сегодня в Интернет выплыла информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Для чего? Сами военные не знают ответа. По словам нашего побратима - это должен получиться "ху**вый аналог ОК". В то же время о формировании тактических соединений в виде дивизий, о которых уже не раз говорили военные, речи нет. Курская группировка наших войск - это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это ни звучало - поражение танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны", - объясняют в DeepState.

Там добавляют, что мы на пороге очередной неприятности из-за повторения ошибок.

"Очень надеемся, что окружений удастся избежать. Курская операция - это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и дальше деб**ом", - резюмируют аналитики.

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