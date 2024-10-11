Россияне продавили левый фланг Курской группировки Сил Обороны Украины, - DeepState
В Курской области российские войска продавили левый фланг группировки Сил Обороны Украины.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам", - говорится в сообщении
Отмечается, что враг за последнее время стянул в этот район немало техники и живой силы.
"Первые попытки хоть и достигли тактического успеха возле Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", - пишут осинтеры.
Сейчас россияне пытаются закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.
"Сегодня в Интернет выплыла информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Для чего? Сами военные не знают ответа. По словам нашего побратима - это должен получиться "ху**вый аналог ОК". В то же время о формировании тактических соединений в виде дивизий, о которых уже не раз говорили военные, речи нет. Курская группировка наших войск - это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это ни звучало - поражение танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны", - объясняют в DeepState.
Там добавляют, что мы на пороге очередной неприятности из-за повторения ошибок.
"Очень надеемся, что окружений удастся избежать. Курская операция - это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и дальше деб**ом", - резюмируют аналитики.
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єрмак продовжує командувати курсом країни.
Вариантов развития событий не так уж и много было.
Из фантастических целых три:
1. Русские скажут забирайте Курскую обл. себе.
2. Дойти до Москвы.
3. Ну и то, что русские скажут, что уходят с Украины, только верните им Курскую обл.
А из реальных только один
Русские соберут силы на этом направлении и начнут ...
Просто зайти и просто сидеть - ну хз