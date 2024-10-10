РУС
Украина сможет удерживать территорию в Курской области еще как минимум несколько месяцев, - Bloomberg

Операція у Курській області триматиме ще кілька місяціів

Украина сможет удерживать контроль над территорией в Курской области РФ, по крайней мере, в течение нескольких месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Американские чиновники сообщают, что Украина пока не сталкивается с серьезными проблемами со снабжением в районе Курска, поскольку российские войска ограничиваются лишь небольшими контратаками и сосредотачиваются на наступлении на востоке Украины.

Украинские силы отмечают улучшение стабильности в поставках артиллерийских боеприпасов, что частично обусловлено помощью союзников. В частности, Чехия способствует доставке боеприпасов, а США и Франция работают над усилением артиллерийских возможностей Украины на длительную перспективу.

В издании добавляют, что летом украинское наступление в районе Курска достигло быстрых успехов, что поразило союзников, но возникли опасения относительно возможных расходов в случае контратак со стороны России. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина может использовать эту территорию в возможных переговорах, хотя пока неясно, когда эти переговоры могут состояться.

Союзники также считают, что Зеленский может быть готов к более гибкому подходу в поиске путей прекращения войны, тогда как украинские военные планируют защиту на зимний период и готовятся к новым операциям в следующем году, включая дополнительные бригады и улучшенное оборудование и подготовку.

Напомним, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус заявил, что Курская операция показала, что украинцы могут достичь внезапности на поле боя, проводить потрясающие операции и удерживаться на территории России. Но на самом деле только время покажет эффективность и важность этой операции.

Результат блискавичної операції-розпорошування сил з обмеженим озброєнням і здача нових територій.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:14 Ответить
Ой, та нашо вам той Вугледар.
показать весь комментарий
11.10.2024 08:38 Ответить
Если-бы ВСУ не зашли в КуНР, то орки были-бы уже в Сумах...
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
 
 