Мы сохраняем необходимое давление на Россию в Курской области, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что в Курской области ВСУ сохраняют "необходимое давление на Россию".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Был сегодня также отдельный и продолжительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции - сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении", - отметил президент.
Также с докладом выступал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов: "О процессах, которые происходят в системе врага, и наше на них влияние. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами".
Топ комментарии
+11 Остап Покотило
показать весь комментарий09.10.2024 00:35 Ссылка
+11 Наталья #586538
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+8 Лаур
показать весь комментарий09.10.2024 01:01 Ссылка
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Схоже це, у перекладі, означає:
Просування ЗУПИНИЛОСЯ.
І КАЕС навіть по за межею вогненного контролю.
Суттєвих досягнень немає, виявилось черговою зеленською авантюрою.
А зараз не видно й не чути.
Зато не Залужний...
Которые удерживают Курскую область и
Обеспечивают потребности КАЦАПОВ , которые не выехали?
И это в то время ,как их побратимы молотятся на Донбассе!
Насмерть молотятся!!!!!!
Російські літаки з спецназом кружляли над Києвом, але так і не змогли приземлитись. За цей вчинок проти Кривоноса Єрмак порушив кримінальну справу.
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Ну що, скиглимо далі, чи будемо вимагати вибори?