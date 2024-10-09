Мы сохраняем необходимое давление на Россию в Курской области, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Курской области ВСУ сохраняют "необходимое давление на Россию".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Был сегодня также отдельный и продолжительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции - сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении", - отметил президент.

Также с докладом выступал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов: "О процессах, которые происходят в системе врага, и наше на них влияние. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами".

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