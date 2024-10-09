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Новости Война
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Мы сохраняем необходимое давление на Россию в Курской области, - Зеленский

Зеленський прокоментував дії ЗСУ в Курській області

Владимир Зеленский заявил, что в Курской области ВСУ сохраняют "необходимое давление на Россию".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Был сегодня также отдельный и продолжительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции - сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении", - отметил президент.

Также с докладом выступал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов: "О процессах, которые происходят в системе врага, и наше на них влияние. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами".

Читайте: И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Курск (1136)


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Топ комментарии
+11
Краще б ми зберігали тиск на расєю у Запорізькій області
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09.10.2024 00:35
+11
Як він заіпав із цим Курськом. Херней помаявся, хайпанув, попіарівся, тепер викручується . Скільки людей поклав на свою забаганку. Мудак
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09.10.2024 05:03
+8
"тиск " -це коли кормиш кацапів гуманітаркою, а вони "кормлять" кабами Запоріжжя, Харків, Суми... ще трохи "потисне" і Полтава, Чернігов, Дніпро будуть під бомбардуванням...(
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09.10.2024 01:01
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Краще б ми зберігали тиск на расєю у Запорізькій області
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09.10.2024 00:35 Ответить
"зберігають тиск"?
Схоже це, у перекладі, означає:
Просування ЗУПИНИЛОСЯ.
І КАЕС навіть по за межею вогненного контролю.
Суттєвих досягнень немає, виявилось черговою зеленською авантюрою.
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09.10.2024 00:39 Ответить
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09.10.2024 00:39 Ответить
Справжній тиск буде тоді, коли замість «Росія атакувала Україну ракетами» ми побачимо в новинах «Україна захлиснула Росію хвилями безпілотників і ракет».
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09.10.2024 00:42 Ответить
Щось і Сирський замовк, а донедавно мало не щодня якісь заяви робив.
А зараз не видно й не чути.

Зато не Залужний...
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09.10.2024 01:17 Ответить
Интересно - что думают украинские офицеры
Которые удерживают Курскую область и
Обеспечивают потребности КАЦАПОВ , которые не выехали?
И это в то время ,как их побратимы молотятся на Донбассе!
Насмерть молотятся!!!!!!
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09.10.2024 00:52 Ответить
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09.10.2024 00:54 Ответить
"тиск " -це коли кормиш кацапів гуманітаркою, а вони "кормлять" кабами Запоріжжя, Харків, Суми... ще трохи "потисне" і Полтава, Чернігов, Дніпро будуть під бомбардуванням...(
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09.10.2024 01:01 Ответить
от що буває, коли ***** не не цікавився історією
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09.10.2024 01:33 Ответить
Воно ж цілого історика грало!)) Ви що..диплом юриста купив - думає що юрист..президента зіграв - досі з ролі не вийде..
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09.10.2024 06:41 Ответить
Як він заіпав із цим Курськом. Херней помаявся, хайпанув, попіарівся, тепер викручується . Скільки людей поклав на свою забаганку. Мудак
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09.10.2024 05:03 Ответить
Преимущество было за счёт мобильности и неожиданности. Сейчас мясорубка. Кабы, ланцеты, артиллерия, тосы. И соотношение сил 1 к 4 примерно. А тараканище признаться в своей ошибки не может. Минус техника, минус огромные потери по всему фронту
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09.10.2024 06:22 Ответить
Ага, блискучий воєвода і потужний тискун Валодька знову вложив прірву солдатів за свої наркоманські марення.
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09.10.2024 06:27 Ответить
Зберігатель Боневтік не втік у Лютому 2022го тільки тому, що Сергій Кривоніс привів у негідність злітну смугу у Жулянах, заливши її мастилом(!!!). Але після цього Боневтік заховавсь у бункері так, що Столтенберг декілька днів не міг з ним зв'язатись. Чомусь цей момент ніхто не згадує. Бо не знають?
Російські літаки з спецназом кружляли над Києвом, але так і не змогли приземлитись. За цей вчинок проти Кривоноса Єрмак порушив кримінальну справу.
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Ну що, скиглимо далі, чи будемо вимагати вибори?
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09.10.2024 06:29 Ответить
вибори означають арешт
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09.10.2024 06:36 Ответить
Вам шкода зєлю, то ви не хочите його арешту? Наші люди дуже жалістливі
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09.10.2024 07:06 Ответить
Борт N1 належить ДАП "Україна" та ніколи у Жулянах не базувався.
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09.10.2024 06:51 Ответить
А де в мене написано, що це борт №1 був. Було два приватних борта, якими Боневтік міг скористатись
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09.10.2024 07:03 Ответить
Поки не звільнить єрмака та умєрова, і не поверне Залужного- перемоги не буде в найближчому майбутньому.
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09.10.2024 07:51 Ответить
Бабушек кормить тоже хорошо.
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09.10.2024 08:45 Ответить
 
 