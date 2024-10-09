РУС
И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мир. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят воевать, это плохо для Европы", - сказал Орбан во время пресс-конференции.

Венгерский премьер рассказал, что предложил европейским институтам и премьер-министрам сделать "международные шаги" для создания среды вокруг Украины и России, которая будет постоянно толкать их к общению, переговорам и прекращению огня.

"Вместо того, чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, давайте выберем, что мы работаем с Глобальным Югом. Бразильцы, арабские страны и Европейский Союз должны вместе создать мирную платформу и совместно попытаться предпринять шаги, которые приведут две враждебные стороны к прекращению огня", - заявил Орбан.

Читайте также: Орбан в кулуарах Генассамблеи ООН инициировал "мирный саммит" между Украиной и Россией, - СМИ

Напоминаем, в июле Орбан совершил визиты в Киев и Москву, где провел встречи с Зеленским и Путиным.

+19
Зісно що хочуть, Їхні діти ж не помирають, вони якраз розгорнули бізнес на війні, тому з закінченням вони не квапляться
09.10.2024 00:03 Ответить
+18
Історія доказала, що не можна допускати Володьків до влади. Ленін, жиріновський, путлер, зе є найкращими прикладами доказу.
09.10.2024 00:10 Ответить
+13
Слухайте, а, може, нам заявити, що Україна хоче компромісу з угорцями за рахунок їх територій?
09.10.2024 00:25 Ответить
***** вірить, що донька, в інститут якої він вбухав сотні мільонів, розробить еліксир вічного життя. Але природу не оманути.
09.10.2024 00:00 Ответить
Эта мулька - для того, чтобы еще какое-то время выпускать на арену двойников.
09.10.2024 07:50 Ответить
Когда уже эта дурость про двойников тройников удлинителей кончится? Мне даже стыдно за соотечественников, таких как Вы.
09.10.2024 08:18 Ответить
Тобто, кацапская цапорылость об искуственном продлении жизни лилипукина до кощейства - по-за увагою?
09.10.2024 08:48 Ответить
Життя саме живеться. ніхто не вигадав штучного продовження життя.
09.10.2024 08:53 Ответить
Объясните это тупым лишнехромосомным кацапам.
09.10.2024 09:06 Ответить
Читаємо "Орбан" - розуміємо "Х,,уйло"
Читаємо "ПТН" - розуміємо "Х..ло + Орбан"
09.10.2024 00:01 Ответить
Ну - тут Орбан правий, як ніколи... Бо для обох "Вовочок" припинення війни - це смертний вирок! Для "великого "Вовочки" він буде у вигляді "табакерки у скроню" - бо він уже всіх "затрахав" і його олігархи втрачають мільярди з-за цієї війни. А ще його "яструбами" не подобається, що він ніяк не наважиться "ядерку" застосувать... Ну а для "маленького "Вовочки" все простіше - його "прибере" д"Єрмак... Бо "Вовочка" "надто багато знає", про те, як готувалася зрада і капітуляція України...
До СУДУ не доживуть ОБОЄ!!!
09.10.2024 05:34 Ответить
от тільки путін справді може її закінчити, а зеленське - ні. тому бажання зеленського на продовження війни не впливають.
09.10.2024 07:21 Ответить
Я пишу саме про "співпадіння бажань" - а не про можливість їх здійснення...
09.10.2024 07:34 Ответить
Такое впечатление , шо тааварисч ниже вам запрещает иметь свое мнение, которое никоим образом не перечит мнению главного скандалиста Форума.
09.10.2024 08:03 Ответить
Ну да, предки жабы орбана, - sure, c мокшандских болот. А о всех, кто видит в орбан-заявах какую-то рациональность, шо можно сказать... мол, мокша мокшу розумiе.
09.10.2024 08:00 Ответить
Зісно що хочуть, Їхні діти ж не помирають, вони якраз розгорнули бізнес на війні, тому з закінченням вони не квапляться
09.10.2024 00:03 Ответить
Ну так все ж дуже просто. Завтра ж підписати з ****** мир, здавши Крим і всі окуповані території в тому числі все Запоріжжя і Херсонщину. І буде тоді тобі не знаю чи ждуну чи кацапоїду чи недолугому мир, але не радій бо потім ще будуть гинути крім твоїх і наших дітей ще й твої і наші внуки аж поки кацапня не дійде до кордонів західної Європи. А от завойовувати Європу кацапня почне руками твоїх внуків та правнуків яких погоне туди в м'ясні штурми. Март ти amadan?
09.10.2024 11:51 Ответить
Історія доказала, що не можна допускати Володьків до влади. Ленін, жиріновський, путлер, зе є найкращими прикладами доказу.
09.10.2024 00:10 Ответить
І недоростків. Вони завжди намагаються самоствердитися через свої комплекси.
09.10.2024 00:24 Ответить
От я й думаю - і навіщо до влади допустили Володімера І? Сиділи-б і далі, кожне плем"я по лісах, і чекали чергового чужоземного завойовника...
09.10.2024 05:36 Ответить
Так той Володимир був Великий! А зараз що маємо?
09.10.2024 08:31 Ответить
Так тут "консерва" саме до "імені" чіпляється - а не до "особистостей"... Мабуть, хоче "розвести срач" та перевести обговорення дій Орбана у безпредметниу "говорильню"...
09.10.2024 08:36 Ответить
Ну да все володькины руки - по локоть в крови собственного народа. Красное Солнышко большую чась киевлян порубил принуждая к крещению, принимая веру протухшей Византии. Да и ваапше, независимо от имени, все так называемые варяги Сеяли у нас хаос. Все ведь помнят, что второй раз крестили Киев Аскольд и Дир, которых подступно убили варяги, будучи приглашенными в гости...

http://ru.wikipedia.org/wiki/882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 882 году … 1142-года прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция. Уже этот факт дает полное право Украинской Православной Церкви канонизировать первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань), сын Игоря Святослав был убит печенегами, которые устроили на него засаду на днепровских порогах. Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния, как следствие - Олег был убит. Затем был убит Ярополк. В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал, самоустранившись от защиты Киевской Руси. Божья Кара не обошла стороной и правителей северных провинций бывшей Киевской Руси. Рюриковичи потеряли власть на Иване Грозном.
09.10.2024 08:30 Ответить
ЗЫ... Вл.Великий крестил русь , но втретье... 1-ое крещение киевских земель в 55 году н.э. апостолом Иисуса. 2-е крещение Киева - Аскольдом и Диром. 3-е крещение Киева- Красным Солнышком, который исправил косяки всех предыдущих рюриковичей.
09.10.2024 08:33 Ответить
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... учи-учи того дипломированного историка - одни двойки.
09.10.2024 08:35 Ответить
Самое главное, шо рюриковичи довели когда-то объединенные Аскольдом земли вокруг власти Киев, до междуусобиц и развала Руси. А московвские рюриковичи показали моноголо-татарам кратчайший путь на Киев.
09.10.2024 08:42 Ответить
а
09.10.2024 09:04 Ответить
Вот только сейчас осенило. Мокшандский СССР прекратил свое существование на внуках-правнуках самих сподвижниов членина. Тобто, на поколении внуков дедов-ленинцев членинизм переродился. Точно также случилось и с варягами На внуках-правнуках Игоря централизованное государство Киевская РУСЬ практически начало валиться, бо рюриковичзм начал вырождаться.
09.10.2024 09:18 Ответить
С орбаном до внуков не дойдет, тока его переизберут, иобики канут в лету.
09.10.2024 09:16 Ответить
Судячи з допису ти теж володя.
09.10.2024 11:52 Ответить
Слухайте, а, може, нам заявити, що Україна хоче компромісу з угорцями за рахунок їх територій?
09.10.2024 00:25 Ответить
Вові Зе повертаються його смердючі бумеранги.
09.10.2024 00:29 Ответить
Шоб тебе, Орбан, пір"я в горлі поросло, подстилка ты путенская
09.10.2024 00:33 Ответить
Тварюки як Орбан і багато інших п…ів не розуміють що неможна домовлятися з тим хто прийшов тебе вбивати
09.10.2024 00:35 Ответить
Все вони розуміють,але кацапські гроші в кишенях швидко нівелюють розуміння.
09.10.2024 01:10 Ответить
09.10.2024 00:38 Ответить
Товстодупий мудак ставить воза поперед коня, бреше та маніпулює.
***** та його біснуваті раби не хочуть припинення агресії.
09.10.2024 00:40 Ответить
Главное чтобы газ и нефть из раши не поставлялся через Украину в Венгрию. Все эти уловки, по стране поставщика, пусть себе в жопу засунут.
09.10.2024 00:44 Ответить
Только в Венгрию нельзя, а в Германию можно ?
09.10.2024 06:51 Ответить
Заткнися,падло.
09.10.2024 01:08 Ответить
Куча людей строять із себе дурачків - як і коментатори тут.

- ми НЕ МОЖЕМ піти на капітуляцію, бо РФ попросить ще і ще і ще і ЦЕ АМОРАЛЬНО по відношенню до тих хто помер, їх дітей, тих хто втратив зір і руки та ноги

- а Путін не йде на мир бо у нього безкінечно грошей і мяса. 15 млн рузкіх мають 3 і більше кредитів. ВСЕ. Все інше демагогія
09.10.2024 03:05 Ответить
Все має кінець і м'ясо, і гроші. Сраний ссср розпався й Засрашка розпастися має шанс.
09.10.2024 03:09 Ответить
на наші масштаби - можна вважати їх безкінечними. Втрати РФ щоб були відчутні мають перевалити за 5 млн. А гроші - вони голодати будуть але зброю будуть робити.
09.10.2024 03:13 Ответить
Михайло Иляш почитайте про ср4ний ссср та війну у Афганістані яка його зруйнувала.
Й як , захопив ссср Афганістан?
09.10.2024 09:49 Ответить
Це ти із себе корчиш дурачка.
Якщо Україна піде на капітуляцію, це буде останній день її існування.
А ху@ло ще у мюнхенському виступі показав, що його політика буде загарбницькою. І якщо треба знищити своє населення заради перемоги, то він це зробить.
ВСЕ, сушить весла.
09.10.2024 06:56 Ответить
І що ти пропонуєш?
Здатися у рабство?
09.10.2024 07:59 Ответить
Пропоную відкрито заявити Західним партнерам, що самотужки Україна загине у цій війні, і якщо пліч-о-пліч з українським солдатом не буде польського, литовського, естонського, чеського, французького і так далі, то результат війни передбачений і якщо Західні партнери дійсно вважають путіна агресором і хочуть з ним покінчити, то потрібно вже діяти. А якщо ні то хай відверто скажуть про це, і тоді потрібно відкривати кордони, щоб якомога більша кількість українців змогла врятуватися, а не загинути у цій війні
09.10.2024 08:10 Ответить
Партнери вже давно і відверто кажуть, що до сказу бояться ЯЗ та ідіота коло кнопки.
09.10.2024 08:36 Ответить
Так просто взяв долбан Орбан й поставив у один ряд агресора та війскового злочинця ***** який напав з тими хто захищається. Й думає ніхто, нічого не розуміє.
09.10.2024 03:07 Ответить
Оба правы. Зеле и его кодлу войнушка для дерибана бабла, а путьке для ползучего наступления и войне на истощение
09.10.2024 05:26 Ответить
Покажите уроду Орбану эти фото. Если венгры забыли, то орки могут повторить:















09.10.2024 05:42 Ответить
Путінський міньон Орбан провів зустрічі з Хозяїном і його шісткою(пуйлом і зєлєю)
09.10.2024 07:12 Ответить
В тебе на долонях волосся не росте?
09.10.2024 11:23 Ответить
Що там може вірити зе,коли повністю залежний від ерма?
Він не вірить,а постійно в страху,який йому навіяли в Омані,куди його приволік ерм,як песика на мотузку.
09.10.2024 08:37 Ответить
Дайте йому ''сєльодкі''.
09.10.2024 09:06 Ответить
Коли ти вже здохнеш разом з Путлером, гнида - Орба!
09.10.2024 09:17 Ответить
коротше вони обидва винні..., при чому Україна винна більше, вона не хоче здаватися...
09.10.2024 09:18 Ответить
Індюк. Бла, бла, бла, курли, курли
09.10.2024 09:20 Ответить
згідно з вимогами кацапів, ми повинні не тільки віддати території і повністю скласти зброю, а ще нас чекає "демілітаризація" і "денацифікація". А що це означає на практиці? Який це матиме вигляд? Це означає,що озброєний кацап може зайти у будь-яку хату і зробити, що захоче?
09.10.2024 09:51 Ответить
 
 