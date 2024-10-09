И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мир. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят воевать, это плохо для Европы", - сказал Орбан во время пресс-конференции.
Венгерский премьер рассказал, что предложил европейским институтам и премьер-министрам сделать "международные шаги" для создания среды вокруг Украины и России, которая будет постоянно толкать их к общению, переговорам и прекращению огня.
"Вместо того, чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, давайте выберем, что мы работаем с Глобальным Югом. Бразильцы, арабские страны и Европейский Союз должны вместе создать мирную платформу и совместно попытаться предпринять шаги, которые приведут две враждебные стороны к прекращению огня", - заявил Орбан.
Напоминаем, в июле Орбан совершил визиты в Киев и Москву, где провел встречи с Зеленским и Путиным.
Читаємо "ПТН" - розуміємо "Х..ло + Орбан"
До СУДУ не доживуть ОБОЄ!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 882 году … 1142-года прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция. Уже этот факт дает полное право Украинской Православной Церкви канонизировать первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань), сын Игоря Святослав был убит печенегами, которые устроили на него засаду на днепровских порогах. Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния, как следствие - Олег был убит. Затем был убит Ярополк. В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал, самоустранившись от защиты Киевской Руси. Божья Кара не обошла стороной и правителей северных провинций бывшей Киевской Руси. Рюриковичи потеряли власть на Иване Грозном.
***** та його біснуваті раби не хочуть припинення агресії.
- ми НЕ МОЖЕМ піти на капітуляцію, бо РФ попросить ще і ще і ще і ЦЕ АМОРАЛЬНО по відношенню до тих хто помер, їх дітей, тих хто втратив зір і руки та ноги
- а Путін не йде на мир бо у нього безкінечно грошей і мяса. 15 млн рузкіх мають 3 і більше кредитів. ВСЕ. Все інше демагогія
Й як , захопив ссср Афганістан?
Якщо Україна піде на капітуляцію, це буде останній день її існування.
А ху@ло ще у мюнхенському виступі показав, що його політика буде загарбницькою. І якщо треба знищити своє населення заради перемоги, то він це зробить.
ВСЕ, сушить весла.
Здатися у рабство?
д олбанОрбан й поставив у один ряд агресора та війскового злочинця ***** який напав з тими хто захищається. Й думає ніхто, нічого не розуміє.
Він не вірить,а постійно в страху,який йому навіяли в Омані,куди його приволік ерм,як песика на мотузку.