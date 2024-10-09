И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мир. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят воевать, это плохо для Европы", - сказал Орбан во время пресс-конференции.

Венгерский премьер рассказал, что предложил европейским институтам и премьер-министрам сделать "международные шаги" для создания среды вокруг Украины и России, которая будет постоянно толкать их к общению, переговорам и прекращению огня.

"Вместо того, чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, давайте выберем, что мы работаем с Глобальным Югом. Бразильцы, арабские страны и Европейский Союз должны вместе создать мирную платформу и совместно попытаться предпринять шаги, которые приведут две враждебные стороны к прекращению огня", - заявил Орбан.

Напоминаем, в июле Орбан совершил визиты в Киев и Москву, где провел встречи с Зеленским и Путиным.