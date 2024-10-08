УКР
Новини Війна
6 576 67

І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають іти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть битися, це погано для Європи", — сказав Орбан під час пресконференції.

Угорський премʼєр розповів, що запропонував європейським інституціям та прем’єр-міністрам зробити "міжнародні кроки" для створення середовища навколо України та Росії, яке постійно штовхатиме їх до спілкування, переговорів та припинення вогню.

"Замість того, щоб обговорювати позицію Глобального Півдня, оберімо, що ми працюємо з Глобальним Півднем. Бразильці, арабські країни та Європейський Союз повинні разом створити мирну платформу та спільно спробувати зробити кроки, які приведуть дві ворожі сторони до припинення вогню", — заявив Орбан.

Читайте також: Орбан в кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та Росією, - ЗМІ

Нагадуємо, в липні Орбан здійснив візити до Києва та Москви, де провів зустрічи із Зеленським і Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) путін володимир (24681) Орбан Віктор (621)
Топ коментарі
+19
Зісно що хочуть, Їхні діти ж не помирають, вони якраз розгорнули бізнес на війні, тому з закінченням вони не квапляться
показати весь коментар
09.10.2024 00:03 Відповісти
+18
Історія доказала, що не можна допускати Володьків до влади. Ленін, жиріновський, путлер, зе є найкращими прикладами доказу.
показати весь коментар
09.10.2024 00:10 Відповісти
+13
Слухайте, а, може, нам заявити, що Україна хоче компромісу з угорцями за рахунок їх територій?
показати весь коментар
09.10.2024 00:25 Відповісти
***** вірить, що донька, в інститут якої він вбухав сотні мільонів, розробить еліксир вічного життя. Але природу не оманути.
показати весь коментар
09.10.2024 00:00 Відповісти
Эта мулька - для того, чтобы еще какое-то время выпускать на арену двойников.
показати весь коментар
09.10.2024 07:50 Відповісти
Когда уже эта дурость про двойников тройников удлинителей кончится? Мне даже стыдно за соотечественников, таких как Вы.
показати весь коментар
09.10.2024 08:18 Відповісти
Тобто, кацапская цапорылость об искуственном продлении жизни лилипукина до кощейства - по-за увагою?
показати весь коментар
09.10.2024 08:48 Відповісти
Життя саме живеться. ніхто не вигадав штучного продовження життя.
показати весь коментар
09.10.2024 08:53 Відповісти
Объясните это тупым лишнехромосомным кацапам.
показати весь коментар
09.10.2024 09:06 Відповісти
Читаємо "Орбан" - розуміємо "Х,,уйло"
Читаємо "ПТН" - розуміємо "Х..ло + Орбан"
показати весь коментар
09.10.2024 00:01 Відповісти
Ну - тут Орбан правий, як ніколи... Бо для обох "Вовочок" припинення війни - це смертний вирок! Для "великого "Вовочки" він буде у вигляді "табакерки у скроню" - бо він уже всіх "затрахав" і його олігархи втрачають мільярди з-за цієї війни. А ще його "яструбами" не подобається, що він ніяк не наважиться "ядерку" застосувать... Ну а для "маленького "Вовочки" все простіше - його "прибере" д"Єрмак... Бо "Вовочка" "надто багато знає", про те, як готувалася зрада і капітуляція України...
До СУДУ не доживуть ОБОЄ!!!
показати весь коментар
09.10.2024 05:34 Відповісти
от тільки путін справді може її закінчити, а зеленське - ні. тому бажання зеленського на продовження війни не впливають.
показати весь коментар
09.10.2024 07:21 Відповісти
Я пишу саме про "співпадіння бажань" - а не про можливість їх здійснення...
показати весь коментар
09.10.2024 07:34 Відповісти
Такое впечатление , шо тааварисч ниже вам запрещает иметь свое мнение, которое никоим образом не перечит мнению главного скандалиста Форума.
показати весь коментар
09.10.2024 08:03 Відповісти
Ну да, предки жабы орбана, - sure, c мокшандских болот. А о всех, кто видит в орбан-заявах какую-то рациональность, шо можно сказать... мол, мокша мокшу розумiе.
показати весь коментар
09.10.2024 08:00 Відповісти
Зісно що хочуть, Їхні діти ж не помирають, вони якраз розгорнули бізнес на війні, тому з закінченням вони не квапляться
показати весь коментар
09.10.2024 00:03 Відповісти
Ну так все ж дуже просто. Завтра ж підписати з ****** мир, здавши Крим і всі окуповані території в тому числі все Запоріжжя і Херсонщину. І буде тоді тобі не знаю чи ждуну чи кацапоїду чи недолугому мир, але не радій бо потім ще будуть гинути крім твоїх і наших дітей ще й твої і наші внуки аж поки кацапня не дійде до кордонів західної Європи. А от завойовувати Європу кацапня почне руками твоїх внуків та правнуків яких погоне туди в м'ясні штурми. Март ти amadan?
показати весь коментар
09.10.2024 11:51 Відповісти
Історія доказала, що не можна допускати Володьків до влади. Ленін, жиріновський, путлер, зе є найкращими прикладами доказу.
показати весь коментар
09.10.2024 00:10 Відповісти
І недоростків. Вони завжди намагаються самоствердитися через свої комплекси.
показати весь коментар
09.10.2024 00:24 Відповісти
От я й думаю - і навіщо до влади допустили Володімера І? Сиділи-б і далі, кожне плем"я по лісах, і чекали чергового чужоземного завойовника...
показати весь коментар
09.10.2024 05:36 Відповісти
Так той Володимир був Великий! А зараз що маємо?
показати весь коментар
09.10.2024 08:31 Відповісти
Так тут "консерва" саме до "імені" чіпляється - а не до "особистостей"... Мабуть, хоче "розвести срач" та перевести обговорення дій Орбана у безпредметниу "говорильню"...
показати весь коментар
09.10.2024 08:36 Відповісти
Ну да все володькины руки - по локоть в крови собственного народа. Красное Солнышко большую чась киевлян порубил принуждая к крещению, принимая веру протухшей Византии. Да и ваапше, независимо от имени, все так называемые варяги Сеяли у нас хаос. Все ведь помнят, что второй раз крестили Киев Аскольд и Дир, которых подступно убили варяги, будучи приглашенными в гости...

http://ru.wikipedia.org/wiki/882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 882 году … 1142-года прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция. Уже этот факт дает полное право Украинской Православной Церкви канонизировать первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань), сын Игоря Святослав был убит печенегами, которые устроили на него засаду на днепровских порогах. Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния, как следствие - Олег был убит. Затем был убит Ярополк. В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал, самоустранившись от защиты Киевской Руси. Божья Кара не обошла стороной и правителей северных провинций бывшей Киевской Руси. Рюриковичи потеряли власть на Иване Грозном.
показати весь коментар
09.10.2024 08:30 Відповісти
ЗЫ... Вл.Великий крестил русь , но втретье... 1-ое крещение киевских земель в 55 году н.э. апостолом Иисуса. 2-е крещение Киева - Аскольдом и Диром. 3-е крещение Киева- Красным Солнышком, который исправил косяки всех предыдущих рюриковичей.
показати весь коментар
09.10.2024 08:33 Відповісти
Йо-пэ-рэ-сэ-тэ... учи-учи того дипломированного историка - одни двойки.
показати весь коментар
09.10.2024 08:35 Відповісти
Самое главное, шо рюриковичи довели когда-то объединенные Аскольдом земли вокруг власти Киев, до междуусобиц и развала Руси. А московвские рюриковичи показали моноголо-татарам кратчайший путь на Киев.
показати весь коментар
09.10.2024 08:42 Відповісти
а
показати весь коментар
09.10.2024 09:04 Відповісти
Вот только сейчас осенило. Мокшандский СССР прекратил свое существование на внуках-правнуках самих сподвижниов членина. Тобто, на поколении внуков дедов-ленинцев членинизм переродился. Точно также случилось и с варягами На внуках-правнуках Игоря централизованное государство Киевская РУСЬ практически начало валиться, бо рюриковичзм начал вырождаться.
показати весь коментар
09.10.2024 09:18 Відповісти
С орбаном до внуков не дойдет, тока его переизберут, иобики канут в лету.
показати весь коментар
09.10.2024 09:16 Відповісти
Судячи з допису ти теж володя.
показати весь коментар
09.10.2024 11:52 Відповісти
Слухайте, а, може, нам заявити, що Україна хоче компромісу з угорцями за рахунок їх територій?
показати весь коментар
09.10.2024 00:25 Відповісти
Вові Зе повертаються його смердючі бумеранги.
показати весь коментар
09.10.2024 00:29 Відповісти
Шоб тебе, Орбан, пір"я в горлі поросло, подстилка ты путенская
показати весь коментар
09.10.2024 00:33 Відповісти
Тварюки як Орбан і багато інших п…ів не розуміють що неможна домовлятися з тим хто прийшов тебе вбивати
показати весь коментар
09.10.2024 00:35 Відповісти
Все вони розуміють,але кацапські гроші в кишенях швидко нівелюють розуміння.
показати весь коментар
09.10.2024 01:10 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 00:38 Відповісти
Товстодупий мудак ставить воза поперед коня, бреше та маніпулює.
***** та його біснуваті раби не хочуть припинення агресії.
показати весь коментар
09.10.2024 00:40 Відповісти
Главное чтобы газ и нефть из раши не поставлялся через Украину в Венгрию. Все эти уловки, по стране поставщика, пусть себе в жопу засунут.
показати весь коментар
09.10.2024 00:44 Відповісти
Только в Венгрию нельзя, а в Германию можно ?
показати весь коментар
09.10.2024 06:51 Відповісти
Заткнися,падло.
показати весь коментар
09.10.2024 01:08 Відповісти
Куча людей строять із себе дурачків - як і коментатори тут.

- ми НЕ МОЖЕМ піти на капітуляцію, бо РФ попросить ще і ще і ще і ЦЕ АМОРАЛЬНО по відношенню до тих хто помер, їх дітей, тих хто втратив зір і руки та ноги

- а Путін не йде на мир бо у нього безкінечно грошей і мяса. 15 млн рузкіх мають 3 і більше кредитів. ВСЕ. Все інше демагогія
показати весь коментар
09.10.2024 03:05 Відповісти
Все має кінець і м'ясо, і гроші. Сраний ссср розпався й Засрашка розпастися має шанс.
показати весь коментар
09.10.2024 03:09 Відповісти
на наші масштаби - можна вважати їх безкінечними. Втрати РФ щоб були відчутні мають перевалити за 5 млн. А гроші - вони голодати будуть але зброю будуть робити.
показати весь коментар
09.10.2024 03:13 Відповісти
Михайло Иляш почитайте про ср4ний ссср та війну у Афганістані яка його зруйнувала.
Й як , захопив ссср Афганістан?
показати весь коментар
09.10.2024 09:49 Відповісти
Це ти із себе корчиш дурачка.
Якщо Україна піде на капітуляцію, це буде останній день її існування.
А ху@ло ще у мюнхенському виступі показав, що його політика буде загарбницькою. І якщо треба знищити своє населення заради перемоги, то він це зробить.
ВСЕ, сушить весла.
показати весь коментар
09.10.2024 06:56 Відповісти
І що ти пропонуєш?
Здатися у рабство?
показати весь коментар
09.10.2024 07:59 Відповісти
Пропоную відкрито заявити Західним партнерам, що самотужки Україна загине у цій війні, і якщо пліч-о-пліч з українським солдатом не буде польського, литовського, естонського, чеського, французького і так далі, то результат війни передбачений і якщо Західні партнери дійсно вважають путіна агресором і хочуть з ним покінчити, то потрібно вже діяти. А якщо ні то хай відверто скажуть про це, і тоді потрібно відкривати кордони, щоб якомога більша кількість українців змогла врятуватися, а не загинути у цій війні
показати весь коментар
09.10.2024 08:10 Відповісти
Партнери вже давно і відверто кажуть, що до сказу бояться ЯЗ та ідіота коло кнопки.
показати весь коментар
09.10.2024 08:36 Відповісти
Так просто взяв долбан Орбан й поставив у один ряд агресора та війскового злочинця ***** який напав з тими хто захищається. Й думає ніхто, нічого не розуміє.
показати весь коментар
09.10.2024 03:07 Відповісти
Оба правы. Зеле и его кодлу войнушка для дерибана бабла, а путьке для ползучего наступления и войне на истощение
показати весь коментар
09.10.2024 05:26 Відповісти
Покажите уроду Орбану эти фото. Если венгры забыли, то орки могут повторить:















показати весь коментар
09.10.2024 05:42 Відповісти
Путінський міньон Орбан провів зустрічі з Хозяїном і його шісткою(пуйлом і зєлєю)
показати весь коментар
09.10.2024 07:12 Відповісти
В тебе на долонях волосся не росте?
показати весь коментар
09.10.2024 11:23 Відповісти
Що там може вірити зе,коли повністю залежний від ерма?
Він не вірить,а постійно в страху,який йому навіяли в Омані,куди його приволік ерм,як песика на мотузку.
показати весь коментар
09.10.2024 08:37 Відповісти
Дайте йому ''сєльодкі''.
показати весь коментар
09.10.2024 09:06 Відповісти
Коли ти вже здохнеш разом з Путлером, гнида - Орба!
показати весь коментар
09.10.2024 09:17 Відповісти
коротше вони обидва винні..., при чому Україна винна більше, вона не хоче здаватися...
показати весь коментар
09.10.2024 09:18 Відповісти
Індюк. Бла, бла, бла, курли, курли
показати весь коментар
09.10.2024 09:20 Відповісти
згідно з вимогами кацапів, ми повинні не тільки віддати території і повністю скласти зброю, а ще нас чекає "демілітаризація" і "денацифікація". А що це означає на практиці? Який це матиме вигляд? Це означає,що озброєний кацап може зайти у будь-яку хату і зробити, що захоче?
показати весь коментар
09.10.2024 09:51 Відповісти
 
 