І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають іти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть битися, це погано для Європи", — сказав Орбан під час пресконференції.

Угорський премʼєр розповів, що запропонував європейським інституціям та прем’єр-міністрам зробити "міжнародні кроки" для створення середовища навколо України та Росії, яке постійно штовхатиме їх до спілкування, переговорів та припинення вогню.

"Замість того, щоб обговорювати позицію Глобального Півдня, оберімо, що ми працюємо з Глобальним Півднем. Бразильці, арабські країни та Європейський Союз повинні разом створити мирну платформу та спільно спробувати зробити кроки, які приведуть дві ворожі сторони до припинення вогню", — заявив Орбан.

Нагадуємо, в липні Орбан здійснив візити до Києва та Москви, де провів зустрічи із Зеленським і Путіним.