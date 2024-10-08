І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер РФ Володимир Путін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають іти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть битися, це погано для Європи", — сказав Орбан під час пресконференції.
Угорський премʼєр розповів, що запропонував європейським інституціям та прем’єр-міністрам зробити "міжнародні кроки" для створення середовища навколо України та Росії, яке постійно штовхатиме їх до спілкування, переговорів та припинення вогню.
"Замість того, щоб обговорювати позицію Глобального Півдня, оберімо, що ми працюємо з Глобальним Півднем. Бразильці, арабські країни та Європейський Союз повинні разом створити мирну платформу та спільно спробувати зробити кроки, які приведуть дві ворожі сторони до припинення вогню", — заявив Орбан.
Нагадуємо, в липні Орбан здійснив візити до Києва та Москви, де провів зустрічи із Зеленським і Путіним.
Читаємо "ПТН" - розуміємо "Х..ло + Орбан"
До СУДУ не доживуть ОБОЄ!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 882 году … 1142-года прошло с тех пор, как попечитель (регент) малолетнего князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика), воевода Олег со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот, подло убил киевского князя Аскольда и захватил власть в Киеве. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция. Уже этот факт дает полное право Украинской Православной Церкви канонизировать первокрестителя Руси - киевского князя Аскольда и причислить к лику святых. А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань), сын Игоря Святослав был убит печенегами, которые устроили на него засаду на днепровских порогах. Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния, как следствие - Олег был убит. Затем был убит Ярополк. В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал, самоустранившись от защиты Киевской Руси. Божья Кара не обошла стороной и правителей северных провинций бывшей Киевской Руси. Рюриковичи потеряли власть на Иване Грозном.
***** та його біснуваті раби не хочуть припинення агресії.
- ми НЕ МОЖЕМ піти на капітуляцію, бо РФ попросить ще і ще і ще і ЦЕ АМОРАЛЬНО по відношенню до тих хто помер, їх дітей, тих хто втратив зір і руки та ноги
- а Путін не йде на мир бо у нього безкінечно грошей і мяса. 15 млн рузкіх мають 3 і більше кредитів. ВСЕ. Все інше демагогія
Й як , захопив ссср Афганістан?
Якщо Україна піде на капітуляцію, це буде останній день її існування.
А ху@ло ще у мюнхенському виступі показав, що його політика буде загарбницькою. І якщо треба знищити своє населення заради перемоги, то він це зробить.
ВСЕ, сушить весла.
Здатися у рабство?
д олбанОрбан й поставив у один ряд агресора та війскового злочинця ***** який напав з тими хто захищається. Й думає ніхто, нічого не розуміє.
Він не вірить,а постійно в страху,який йому навіяли в Омані,куди його приволік ерм,як песика на мотузку.