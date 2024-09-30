Орбан в кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та Росією, - ЗМІ

Минулого тижня в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку угорський прем’єр Віктор Орбан провів інтенсивні переговори з Китаєм та Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" між Україною та Росією.

Про це пише Die Weltwoche, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що Орбан взяв собі за мету організувати "мирний саміт" між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним за посередництва міжнародних партнерів.

Минулого тижня в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН глава угорського уряду провів дискусії з Китаєм та Бразилією щодо цього питання.

Зазначається, що плани Орбана нібито підтримують 15 країн платформи "Друзі миру".

Weltwoche пише, що наразі триває обговорення місця проведення ймовірного "мирного саміту". Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії у ньому також потенційно можуть взяти участь Франція та Швейцарія.

Нагадаємо, що Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.

Раніше Угорщина оголосила про наміри долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Також нагадаємо, що раніше Орбан заявив, що його самопроголошена "миротворча місія" щодо України ще не завершилася.

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Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

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