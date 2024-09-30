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Новини
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Орбан в кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та Росією, - ЗМІ

Орбан хоче влаштувати

Минулого тижня в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку угорський прем’єр Віктор Орбан провів інтенсивні переговори з Китаєм та Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" між Україною та Росією.

Про це пише Die Weltwoche, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що Орбан взяв собі за мету організувати "мирний саміт" між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним за посередництва міжнародних партнерів.

Минулого тижня в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН глава угорського уряду провів дискусії з Китаєм та Бразилією щодо цього питання.

Зазначається, що плани Орбана нібито підтримують 15 країн платформи "Друзі миру".

Weltwoche пише, що наразі триває обговорення місця проведення ймовірного "мирного саміту". Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії у ньому також потенційно можуть взяти участь Франція та Швейцарія.

Нагадаємо, що Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.

Раніше Угорщина оголосила про наміри долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Також нагадаємо, що раніше Орбан заявив, що його самопроголошена "миротворча місія" щодо України ще не завершилася.

Читайте також: Україна і РФ не здадуться, це веде до ескалації, а мир може бути принесений лише ззовні, - Орбан

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Читайте також: Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися: Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою

Автор: 

Бразилія (280) Китай (4630) саміт (765) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+8
Орбан кулуарами звєздує за руським воєнним кораблем.
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30.09.2024 17:08
+7
Та мадярська жаба пливе за кацапським крейсером!
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30.09.2024 17:17
+5
Мабуть ***** дійсно дуже хоче переговорів шо всих своїх шавок підключив...
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30.09.2024 17:09
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От Франции кто? Лепениха вроде под судом, невыездная?
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30.09.2024 17:05 Відповісти
А шо й правда? Шось я пропустив шо ********** сосалка не виїздна...
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30.09.2024 17:07 Відповісти
"15 друзей *********" ))
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30.09.2024 17:08 Відповісти
Орбан кулуарами звєздує за руським воєнним кораблем.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
Мабуть ***** дійсно дуже хоче переговорів шо всих своїх шавок підключив...
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30.09.2024 17:09 Відповісти
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30.09.2024 17:12 Відповісти
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30.09.2024 17:29 Відповісти
було б дивно як би було якось по іншому !!! найвеличнішій зе-янелох оманській з дермаком відверто, відкрито працює на )(уйло та паРашу !!!

Інна Туренко: Диявольськи талановитий сценарист працює останні 5 років проти іміджу ЗСУ. Перші 5 років війни ми знали наших Героїв по іменам, знали назви бригад , той же Азов був в топі. Потім підмінили поняття і створили враження, ніби немає героїв, а лиш ТЦК силою змушують українців воювати.
Литвинка: Мене це вразило не менше, ніж його перемога на виборах. Ця тварина одразу почала ламати країну Так, він не терпить , щоб хтось був більш шанований ніж він. Тому він перший знищить всіх достойних чи допоможе путіну це зробити. Безумовно. Для того його і готували. Але як талановито з армією , верніше її героїзацією розправилися? При тому, що вся країна щоденно ховає Героїв! Це гебня працює, їх школа!

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30.09.2024 18:15 Відповісти
Та мадярська жаба пливе за кацапським крейсером!
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30.09.2024 17:17 Відповісти
Зарутіть йому нарешті нафту та газ.
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30.09.2024 17:33 Відповісти
Орбан-другий пуп Землі. Після Лукашенки.
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30.09.2024 17:47 Відповісти
Без меня меня женили..
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30.09.2024 17:47 Відповісти
ну, от вам і відповідь, чому потекла нафта в угорщину, чому сибігу одного відпустили до будапешта...
але зеленим опаришам і 73% дегенератів раджу не радіти зарано: єлдак "всеосяжне перемир'я" одного разу якось вже підготував...
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30.09.2024 17:58 Відповісти
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30.09.2024 17:59 Відповісти
Орбана уже прямым текстом нужно нахер послать. Аж из штанов выпрыгивает чтобы заблокировать Украине помощь и развалить европейскую коалицию.
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30.09.2024 18:01 Відповісти
до тих пір ,поки є окупований рашистом хоть один метр квадратний української землі головним українським дипломатом і переговорщиком з рашистом має бути зброя....
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30.09.2024 18:21 Відповісти
Чем сильнее орбан вертится со своей инициативой, значит тем сильнее нужна передышка рашке
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30.09.2024 18:29 Відповісти
А не заважкий вантаж орбан взяв на свою сраку ?
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30.09.2024 18:48 Відповісти
По потужності заяв ,цей гуляшоїд переплюнув навіть "надпотужну" нєтряпку...)
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30.09.2024 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_0ukDovOWq8 ОРБАН приехал к ПУТИНУ и "отчитался" о поездке в Киев 😁 [Пародия]

В ролях: український пародист Юрій Великий.
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30.09.2024 19:22 Відповісти
Орбан приєднався до платформи ,,Друзі *****"!
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30.09.2024 20:42 Відповісти
У ***** підгорає, напрягає всіх шакалів, що поки не розбіглись, щоб відкрити для оманського щурика вікно можливостей.
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30.09.2024 23:21 Відповісти
Десь в кулуарах пісуарної вбиральні ООН потужний впливовий світовий політик Орбан🤷‍♂️ ініціював переговори з Китаєм та Росією про проведення «мирного самміту», ті хто випадково справляв потребу в цей час,теж можливо будуть приймати участь. Все що треба знати про рівень цього самміту.
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01.10.2024 10:26 Відповісти
 
 