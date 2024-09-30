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Новости
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Орбан в кулуарах Генассамблеи ООН инициировал "мирный саммит" между Украиной и Россией, - СМИ

Орбан хоче влаштувати

На прошлой неделе в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке венгерский премьер Виктор Орбан провел интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией, чтобы инициировать "мирный саммит" между Украиной и Россией.

Об этом пишет Die Weltwoche, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Орбан взял себе за цель организовать "мирный саммит" между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным при посредничестве международных партнеров.

На прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава венгерского правительства провел дискуссии с Китаем и Бразилией по этому вопросу.

Отмечается, что планы Орбана якобы поддерживают 15 стран платформы "Друзья мира".

Weltwoche пишет, что сейчас идет обсуждение места проведения вероятного "мирного саммита". Кроме Венгрии, Китая и Бразилии в нем также потенциально могут принять участие Франция и Швейцария.

Напомним, что Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Ранее Венгрия объявила о намерениях присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Также напомним, что ранее Орбан заявил, что его самопровозглашенная "миротворческая миссия" в отношении Украины еще не завершилась.

Читайте также: Украина и РФ не сдадутся, это ведет к эскалации, а мир может быть принесен только извне, - Орбан

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Читайте также: Орбан заявил, что Зеленскому и Путину надо встретиться: Если нет коммуникации - война становится все хуже

Автор: 

Бразилия (306) Китай (2996) саммит (1171) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+8
Орбан кулуарами звєздує за руським воєнним кораблем.
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30.09.2024 17:08
+7
Та мадярська жаба пливе за кацапським крейсером!
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30.09.2024 17:17
+5
Мабуть ***** дійсно дуже хоче переговорів шо всих своїх шавок підключив...
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30.09.2024 17:09
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От Франции кто? Лепениха вроде под судом, невыездная?
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30.09.2024 17:05 Ответить
А шо й правда? Шось я пропустив шо ********** сосалка не виїздна...
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30.09.2024 17:07 Ответить
"15 друзей *********" ))
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30.09.2024 17:08 Ответить
Орбан кулуарами звєздує за руським воєнним кораблем.
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30.09.2024 17:08 Ответить
Мабуть ***** дійсно дуже хоче переговорів шо всих своїх шавок підключив...
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30.09.2024 17:09 Ответить
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30.09.2024 17:12 Ответить
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30.09.2024 17:29 Ответить
було б дивно як би було якось по іншому !!! найвеличнішій зе-янелох оманській з дермаком відверто, відкрито працює на )(уйло та паРашу !!!

Інна Туренко: Диявольськи талановитий сценарист працює останні 5 років проти іміджу ЗСУ. Перші 5 років війни ми знали наших Героїв по іменам, знали назви бригад , той же Азов був в топі. Потім підмінили поняття і створили враження, ніби немає героїв, а лиш ТЦК силою змушують українців воювати.
Литвинка: Мене це вразило не менше, ніж його перемога на виборах. Ця тварина одразу почала ламати країну Так, він не терпить , щоб хтось був більш шанований ніж він. Тому він перший знищить всіх достойних чи допоможе путіну це зробити. Безумовно. Для того його і готували. Але як талановито з армією , верніше її героїзацією розправилися? При тому, що вся країна щоденно ховає Героїв! Це гебня працює, їх школа!

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30.09.2024 18:15 Ответить
Та мадярська жаба пливе за кацапським крейсером!
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30.09.2024 17:17 Ответить
Зарутіть йому нарешті нафту та газ.
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30.09.2024 17:33 Ответить
Орбан-другий пуп Землі. Після Лукашенки.
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30.09.2024 17:47 Ответить
Без меня меня женили..
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30.09.2024 17:47 Ответить
ну, от вам і відповідь, чому потекла нафта в угорщину, чому сибігу одного відпустили до будапешта...
але зеленим опаришам і 73% дегенератів раджу не радіти зарано: єлдак "всеосяжне перемир'я" одного разу якось вже підготував...
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30.09.2024 17:58 Ответить
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30.09.2024 17:59 Ответить
Орбана уже прямым текстом нужно нахер послать. Аж из штанов выпрыгивает чтобы заблокировать Украине помощь и развалить европейскую коалицию.
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30.09.2024 18:01 Ответить
до тих пір ,поки є окупований рашистом хоть один метр квадратний української землі головним українським дипломатом і переговорщиком з рашистом має бути зброя....
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30.09.2024 18:21 Ответить
Чем сильнее орбан вертится со своей инициативой, значит тем сильнее нужна передышка рашке
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30.09.2024 18:29 Ответить
А не заважкий вантаж орбан взяв на свою сраку ?
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30.09.2024 18:48 Ответить
По потужності заяв ,цей гуляшоїд переплюнув навіть "надпотужну" нєтряпку...)
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30.09.2024 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_0ukDovOWq8 ОРБАН приехал к ПУТИНУ и "отчитался" о поездке в Киев 😁 [Пародия]

В ролях: український пародист Юрій Великий.
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30.09.2024 19:22 Ответить
Орбан приєднався до платформи ,,Друзі *****"!
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30.09.2024 20:42 Ответить
У ***** підгорає, напрягає всіх шакалів, що поки не розбіглись, щоб відкрити для оманського щурика вікно можливостей.
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30.09.2024 23:21 Ответить
Десь в кулуарах пісуарної вбиральні ООН потужний впливовий світовий політик Орбан🤷‍♂️ ініціював переговори з Китаєм та Росією про проведення «мирного самміту», ті хто випадково справляв потребу в цей час,теж можливо будуть приймати участь. Все що треба знати про рівень цього самміту.
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01.10.2024 10:26 Ответить
 
 