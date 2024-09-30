Орбан в кулуарах Генассамблеи ООН инициировал "мирный саммит" между Украиной и Россией, - СМИ
На прошлой неделе в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке венгерский премьер Виктор Орбан провел интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией, чтобы инициировать "мирный саммит" между Украиной и Россией.
Об этом пишет Die Weltwoche, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что Орбан взял себе за цель организовать "мирный саммит" между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным при посредничестве международных партнеров.
На прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава венгерского правительства провел дискуссии с Китаем и Бразилией по этому вопросу.
Отмечается, что планы Орбана якобы поддерживают 15 стран платформы "Друзья мира".
Weltwoche пишет, что сейчас идет обсуждение места проведения вероятного "мирного саммита". Кроме Венгрии, Китая и Бразилии в нем также потенциально могут принять участие Франция и Швейцария.
Напомним, что Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.
Ранее Венгрия объявила о намерениях присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.
Также напомним, что ранее Орбан заявил, что его самопровозглашенная "миротворческая миссия" в отношении Украины еще не завершилась.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
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Інна Туренко: Диявольськи талановитий сценарист працює останні 5 років проти іміджу ЗСУ. Перші 5 років війни ми знали наших Героїв по іменам, знали назви бригад , той же Азов був в топі. Потім підмінили поняття і створили враження, ніби немає героїв, а лиш ТЦК силою змушують українців воювати.
Литвинка: Мене це вразило не менше, ніж його перемога на виборах. Ця тварина одразу почала ламати країну Так, він не терпить , щоб хтось був більш шанований ніж він. Тому він перший знищить всіх достойних чи допоможе путіну це зробити. Безумовно. Для того його і готували. Але як талановито з армією , верніше її героїзацією розправилися? При тому, що вся країна щоденно ховає Героїв! Це гебня працює, їх школа!
але зеленим опаришам і 73% дегенератів раджу не радіти зарано: єлдак "всеосяжне перемир'я" одного разу якось вже підготував...
В ролях: український пародист Юрій Великий.