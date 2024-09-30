Орбан в кулуарах Генассамблеи ООН инициировал "мирный саммит" между Украиной и Россией, - СМИ

На прошлой неделе в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке венгерский премьер Виктор Орбан провел интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией, чтобы инициировать "мирный саммит" между Украиной и Россией.

Об этом пишет Die Weltwoche, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Орбан взял себе за цель организовать "мирный саммит" между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным при посредничестве международных партнеров.

На прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН глава венгерского правительства провел дискуссии с Китаем и Бразилией по этому вопросу.

Отмечается, что планы Орбана якобы поддерживают 15 стран платформы "Друзья мира".

Weltwoche пишет, что сейчас идет обсуждение места проведения вероятного "мирного саммита". Кроме Венгрии, Китая и Бразилии в нем также потенциально могут принять участие Франция и Швейцария.

Напомним, что Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Ранее Венгрия объявила о намерениях присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Также напомним, что ранее Орбан заявил, что его самопровозглашенная "миротворческая миссия" в отношении Украины еще не завершилась.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

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