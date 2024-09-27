Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис", - Ван И

Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Друзья мира" будут не закрытой группой стран, а открытой платформой, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Это соответствует усилиям Китая, Бразилии и стран Глобального Юга, которые стремятся к миру", - отметил он.

Министр сказал, что новая платформа создается ради мира и должна приветствоваться международным сообществом.

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"Друзья мира" станет площадкой для объективных и рациональных голосов и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - пояснил он.

Советник президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморим заявил, что китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов" по урегулированию в Украине, который, как он сказал, "имеет большое значение".

"Обе стороны будут продолжать работать вместе и играть роль "друзей мира" и способствовать охлаждению ситуации в конфликте", - добавил он.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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