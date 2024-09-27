Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис", - Ван И
Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Китая Ван И.
"Друзья мира" будут не закрытой группой стран, а открытой платформой, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Это соответствует усилиям Китая, Бразилии и стран Глобального Юга, которые стремятся к миру", - отметил он.
Министр сказал, что новая платформа создается ради мира и должна приветствоваться международным сообществом.
"Друзья мира" станет площадкой для объективных и рациональных голосов и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - пояснил он.
Советник президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморим заявил, что китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов" по урегулированию в Украине, который, как он сказал, "имеет большое значение".
"Обе стороны будут продолжать работать вместе и играть роль "друзей мира" и способствовать охлаждению ситуации в конфликте", - добавил он.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
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Меседж Китаю - давайте збудемо про закон, почнемо вмовляти терориста, тільки б не виконувати прямі норми закону.
Це явно не друзі! Це путінська підтанцовка
Референдум на московщині, щоб вільними були всі окуповані московією території.
Таке враження, що разом з ****** нацистам почали наслідувати і китайці... хоча нацизм - комунізм, не велика різниця...
Думаю, що Китаю це сподобається.
І саме з-за того, що Україна 3 роки пручається такий херні - вони все впертіше і впертіше "дружать проти України"...
Достатньо подивитись, як скавчать та плачуться кацапи на санкції в банківській сфері - коли китайські банки перестали приймати платежі за товари... Засрашка для Китая навіть не на 5му місці по торговим оборотам. Тож Китай спокійно взяв - і почав виконувати санкційний режим проти рашки...
Де дипломати, чому у них і досі язик в дупі? Хто не буть, поясність йому нарешті, що у нас не українська криза, а вторгнення кацапів, Що ракети, бомби, шахеди кидають на нас з території росії!
P.S. А українська криза існує - вона полягає в тому, що разом з нами на планеті живуть і такі потвори, як вищеперераховані країни + Росія та ще пара-трійка розплідників тероризму та насильства.
Так нет, бряцаете оружием вокруг острова, а других поучаете как надо мириться.
Предлагаете Украине смириться с потерей территории.
Так сначала смиритесь с потерей Тайваня. Покажите пример. Сбросьте маски.
Не хочуть допомогти нам - нехай палять в стороні.
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Рішення Зеленського захищатися від вторгнення Росії було безвідповідальним, ми б так не вчинили, - заявив старший помічник Орбана Балаж Орбан. Угорщина порадила б Україні відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв,
"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною до оборонної війни, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".
Джерело: https://uk.tgstat.com/fa/channel/kdK5xJLGjEo3ZTMy/107554 5-тий телеканал
хоча для єлдака з хламідією - саме те...
В Україні не криза, в Україні війна - на Україну напала роія і окупувала 26 % ії території.