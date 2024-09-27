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Новости Война
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Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис", - Ван И

Китай та Бразилія створять платформу

Китай, Бразилия и некоторые страны Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Друзья мира" будут не закрытой группой стран, а открытой платформой, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Это соответствует усилиям Китая, Бразилии и стран Глобального Юга, которые стремятся к миру", - отметил он.

Министр сказал, что новая платформа создается ради мира и должна приветствоваться международным сообществом.

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"Друзья мира" станет площадкой для объективных и рациональных голосов и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - пояснил он.

Советник президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморим заявил, что китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов" по урегулированию в Украине, который, как он сказал, "имеет большое значение".

"Обе стороны будут продолжать работать вместе и играть роль "друзей мира" и способствовать охлаждению ситуации в конфликте", - добавил он.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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Автор: 

Бразилия (305) Китай (2991) Ван И (71)


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Топ комментарии
+38
В Україні немає ніякої ******* "кризи" - є війна, яку розпрчала Московія. Хитросракі комуняки йдуть *****
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27.09.2024 10:19
+32
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі путіна", щоб примусити Україну до капітуляції.
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27.09.2024 10:22
+21
А йшли б ви на йух,миротворці штопані.
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27.09.2024 10:24
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В Україні немає ніякої ******* "кризи" - є війна, яку розпрчала Московія. Хитросракі комуняки йдуть *****
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27.09.2024 10:19 Ответить
Китай прикидається дурником, свідомо замовчуючи, що є міжнародні норми, за якими треба діяти, а не видумувати "друзів".
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон, почнемо вмовляти терориста, тільки б не виконувати прямі норми закону.
Це явно не друзі! Це путінська підтанцовка
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27.09.2024 11:20 Ответить
Таких «💩 друзей» за хрен в музей
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27.09.2024 12:31 Ответить
І відцмокчуть один одному...
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27.09.2024 10:21 Ответить
Точно! Якщо сі цзі пінь і ван Ї хочуть потрахатися з бразильською *******, то вони можуть просто створити платформу так званих «друзі» і не прикриватися Україною.
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27.09.2024 14:31 Ответить
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі путіна", щоб примусити Україну до капітуляції.
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27.09.2024 10:22 Ответить
Ось вона, ця платформа, створена ***ними лицемірними китайськими комуняками:
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27.09.2024 13:46 Ответить
Спочатку вивести рашистів з України. Потім видати всіх злочинців під міжнародні суди. Репарації для зруйнрване!
Референдум на московщині, щоб вільними були всі окуповані московією території.
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27.09.2024 10:23 Ответить
Чудово знаєте, що цього не буде. На дивились телемарафону? Треба реально вже дивитись на речі. З наркопрезидентом ми будем тільки втрачати території і людські життя. А хто хоче кордони 91-го року, то велком на фронт. Там як раз багато вільного місця, вже сотні тисяч сзч, народ щось підзахбався воювати за ваші хотєлки
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27.09.2024 10:43 Ответить
А у Вас в Білорусі звідки такі дані? По рашатв дивитесь? Тоді беріть зброю і захищайте свою країну, а не сидите на українському ресурсі і даєте недоцільні поради
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27.09.2024 12:39 Ответить
Реально дивитись на речі в Польщі дуже зручно
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27.09.2024 13:43 Ответить
А йшли б ви на йух,миротворці штопані.
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27.09.2024 10:24 Ответить
гєй клуб якийсь глобольного півдня
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27.09.2024 10:24 Ответить
глобального півня
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27.09.2024 10:27 Ответить
Це якби канібали створили клуб любителів помідорів. Дуже смішно.

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27.09.2024 10:37 Ответить
Йдіть в сраку, жовтопикі. Краще б передзвонили своєму песику ***** та наказали забиратися з України.
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27.09.2024 10:26 Ответить
Китай спочатку свою сибір забери лохи слромʼязливі
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27.09.2024 10:27 Ответить
Вона і так їхня. Тільки без порушень міжнародного права. Кітайози обережні.
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27.09.2024 11:20 Ответить
Друзья мира? Да ну нах
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27.09.2024 10:27 Ответить
"Польська держава відмовилась від мирного врегулювання конфлікта, як це пропонував я, і взялася за зброю... Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися перегляду, зміни цього нестерпного становища. Це - брехня, коли світ говорить, що ми хочемо домогтися змін силою" (С) вгадайте хто 1 вересня 1939 року

Таке враження, що разом з ****** нацистам почали наслідувати і китайці... хоча нацизм - комунізм, не велика різниця...
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27.09.2024 11:19 Ответить
Таких друзей - за буй да в музей.
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27.09.2024 10:27 Ответить
Нова експозиція в Національному музеї ІІ світової буде? Поряд з гільотиною? Чи повісять поряд з музеєм?
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27.09.2024 10:46 Ответить
Буде музей під відкритим небом.
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27.09.2024 11:17 Ответить
То нормас.
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27.09.2024 11:45 Ответить
А ми можемо створити платформу "Друзі свободи" щодо врегулювання питань геноциду уйгурів, захоплення Гонконгу та Тібету.

Думаю, що Китаю це сподобається.
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27.09.2024 10:28 Ответить
Я думаю, що Китаю було б на це насрати. Україна не має ніякого впливу ні на Китай, ні на його політику
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27.09.2024 10:41 Ответить
Китай не сприймає Україну як "рівноцінного" гравця на світовому політичному полі. В них парадігма "є головні гравці, а є ті, хто завжди повинен <поступатись>". Себе китайці вважають "головним гравцем", звісно. Саме тому вони "дружать за мир в Україні" з ким завгодно, окрім України. Чого з Україною рахуватись - що "головні" скажуть - те і виконає.

І саме з-за того, що Україна 3 роки пручається такий херні - вони все впертіше і впертіше "дружать проти України"...
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27.09.2024 10:46 Ответить
На жаль, Україна досить сильно економічно залежить від Китаю. Якщо Китай РЕАЛЬНО накладе ембарго на торгівлю з Україною - самому Китаю нічого не буде, а от Україні дуже погіршає.

Достатньо подивитись, як скавчать та плачуться кацапи на санкції в банківській сфері - коли китайські банки перестали приймати платежі за товари... Засрашка для Китая навіть не на 5му місці по торговим оборотам. Тож Китай спокійно взяв - і почав виконувати санкційний режим проти рашки...
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27.09.2024 10:43 Ответить
Лицемірні китайські покидьки замість того щоби виступати на боці України(так само як інші ядерні держави що приєдналися до Будапештського меморандуму) виступають на боці агресора який підло порушив всі домовленості.
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27.09.2024 10:29 Ответить
Як цікаво. Все Орвелу. Тепер "Друзі миру" будуть вирішувати/примушувати, як менші країни (які і питати ніхто не буде) будуть жити.
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27.09.2024 10:33 Ответить
Фантазія закінчилася - Назви все більш дебельні та дебельні!
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27.09.2024 10:35 Ответить
Придурок китайський, у кризі не може бути миру. Криза або є, або її немає. Якийсь такий собі мир можна досягнути після завершення війни і виводу кацапських військ.
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27.09.2024 10:38 Ответить
З такими друзями и ворогів не потрібно
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27.09.2024 10:39 Ответить
Та да, китай та Бразилія друзі миру з ножами у кишені ...розверніться до них спиною ...
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27.09.2024 10:40 Ответить
Друзі *****...
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27.09.2024 10:45 Ответить
друзі миру в очах *****...
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27.09.2024 10:47 Ответить
ага, нехай. рано чи пізно будемо регулювати в ній "китайську кризу"
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27.09.2024 10:47 Ответить
З такими "друзями" і ворогів не треба!

Де дипломати, чому у них і досі язик в дупі? Хто не буть, поясність йому нарешті, що у нас не українська криза, а вторгнення кацапів, Що ракети, бомби, шахеди кидають на нас з території росії!
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27.09.2024 10:52 Ответить
шо ці жовтопикі лізуть з якимись ініціативами? хто їх просить вигадувати якісь мертвонароджені платформи? це п.здоглазе навіть сформулювати не може що росія напала на Україну, в ноього якась "українська криза"
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27.09.2024 10:55 Ответить
В даному переліку країн любителів "миру" не вистачає Ірану, КНДР, та сомалійських піратів з ХАМАСом. Варто запросити їх туди, щоб усім на 700% було зрозуміло про який "мир" іде мова.
P.S. А українська криза існує - вона полягає в тому, що разом з нами на планеті живуть і такі потвори, як вищеперераховані країни + Росія та ще пара-трійка розплідників тероризму та насильства.
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27.09.2024 10:56 Ответить
Ван, вы сначала урегулируйте свой китайский кризис - сядьте за стол переговоров с Тайванем.
Так нет, бряцаете оружием вокруг острова, а других поучаете как надо мириться.
Предлагаете Украине смириться с потерей территории.
Так сначала смиритесь с потерей Тайваня. Покажите пример. Сбросьте маски.
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27.09.2024 10:57 Ответить
Сепаратисти ці БРІКСи.
Не хочуть допомогти нам - нехай палять в стороні.
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27.09.2024 11:14 Ответить
Та вже правильну собі назву оберіть - друзі ху*ла.
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27.09.2024 11:18 Ответить
Китайський план
.
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27.09.2024 11:19 Ответить
знову вузькоокі намагаються сцяти в очі
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27.09.2024 11:27 Ответить
таких друзей за йух і в музей.
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27.09.2024 11:33 Ответить
Коаліція Друзів "путлеровського миру".
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27.09.2024 11:36 Ответить
Регульовщики блдь! Як вони можуть щось врегульовувати, коли вони свою кризу не можуть врегулювати
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27.09.2024 11:58 Ответить
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі Чікатіли-*****"...
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27.09.2024 12:00 Ответить
Мад'яри також ввійдуть в це кагало...

Рішення Зеленського захищатися від вторгнення Росії було безвідповідальним, ми б так не вчинили, - заявив старший помічник Орбана Балаж Орбан. Угорщина порадила б Україні відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв,
"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною до оборонної війни, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".

Джерело: https://uk.tgstat.com/fa/channel/kdK5xJLGjEo3ZTMy/107554 5-тий телеканал
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27.09.2024 12:18 Ответить
Таких друзей за куй и в музей....
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27.09.2024 12:35 Ответить
Платформа ''друзі кацапського миру'' . Так буде правильніше. Тим більше вже бажаючі є.
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27.09.2024 12:55 Ответить
Китай, Бразилія, Венесуела, Сербія,КНДР,Угорщина,Іран,ЦАР,ПАР Монголія підтягнеться. Друзяки. Ось чи миру, то ХЗНА.
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27.09.2024 12:58 Ответить
***** заточка в цього "друга"...
хоча для єлдака з хламідією - саме те...
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27.09.2024 12:59 Ответить
Що би такого зробити, аби нічого не робити.
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27.09.2024 13:09 Ответить
друзі ***** і друзі миру яка між ними різниця . те що ті ..друзі.. пропонують наш пісюніоніст ляпав язиком в 19 році --..надо просто перестать стрелять.. а коли йому в січні 22року показували знімки з супутників тисячі танків біля наших кордонів . то сонцесяйний казав то американці паніку розганяють . а коли посольства з КИЄВА вивозили персонал то бубочка обіцяв шашлики на 9 травня . потім бив себе п.яткою в грудь і ляпав що ніяких ..мінсків.. він не повторить . а що тоді було в турціі що ***** тепер носом товче --- зрозуміло ми не знаємо що було б якби вибрали ПОРОХА в 19 р. але ми знаємо що коли януковощ здристнув і казна була порожня і армія голодна боса і неозброєна ПЕТРО зробив все для збереження держави без монобільшості і майже без військовоі допомоги ЗАХОДУ . Всім притомним украінцям зрозуміло що параду перемоги на красной площаді ми не проведемо і рано чи пізно переговори з *****м будуть а раз так то вові не з єрмаком радитися потрібно а з ПОРОХОМ .якщо він захоче розмовляти з вовою
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27.09.2024 13:29 Ответить
Забагато поразницьких настроїв.
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27.09.2024 15:43 Ответить
Заголовок статті правильно відображає суть - "Друзі миру"(жовта світова чума???) в лапках = розпалювачі війни.....
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27.09.2024 14:03 Ответить
Навіщо вводити в оману,хай створюють вже платформу "друзі расіі".
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27.09.2024 14:25 Ответить
Чогось Гітлера ані у Тегеран,ані у Ялту не гукали. А ***** за вуха тягнуть "миротворці" хЄрові!
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27.09.2024 14:27 Ответить
Для чого оте словоблудіє? Підримуєте *уйла - то й називайтеся "Друзі *уйла".
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27.09.2024 15:19 Ответить
Китай і Бразилія ідуть НАХ.
В Україні не криза, в Україні війна - на Україну напала роія і окупувала 26 % ії території.
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27.09.2024 15:41 Ответить
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27.09.2024 15:43 Ответить
Це щось на подобі, декілька лисиць створили організацію # життя для курей, для їхнього захисту 😁🤦🤦
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27.09.2024 15:45 Ответить
Бразилия, Бразилия... Бразилия, мля, будет решать судьбу Украины... Так и Папуа Новая Гвинея вскоре присоединится к этому обсуждению. От плана перемоги осталось только слово "план".
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27.09.2024 16:43 Ответить
как сосали у пути так и сосут. фу марамойки .
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27.09.2024 18:20 Ответить
Падругі путіна не можуть дружити з нами
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27.09.2024 19:08 Ответить
 
 