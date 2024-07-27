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Блинкен предупредил Китай, что США продолжат принимать меры в случае поддержки российского ВПК, - Госдеп

Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США.

"Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и четко дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.

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Автор: 

Китай (2909) США (26313) Блинкен (936) Ван И (70)


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Топ комментарии
+11
Йосипе Байдене, тобі вже нема чого втрачати, виїпи Китай і Балалайню по повній - славетно увійдеш в історію, як Рейган.
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27.07.2024 19:43
+5
слабенька спроба, кацапе
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27.07.2024 20:20
+3
bla bla bla bla bla bla bla
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27.07.2024 20:00
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Йосипе Байдене, тобі вже нема чого втрачати, виїпи Китай і Балалайню по повній - славетно увійдеш в історію, як Рейган.
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27.07.2024 19:43 Ответить
👏
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27.07.2024 19:46 Ответить
Тут з лопати не подають.
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27.07.2024 22:46 Ответить
bla bla bla bla bla bla bla
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27.07.2024 20:00 Ответить
Tease me a little, please me a lot. Divorce is not an option anyway.
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27.07.2024 20:03 Ответить
Будут потужные санкции?
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27.07.2024 20:04 Ответить
Блінкер каже і знає шо...тому шо китай не тільки дає зброю кремлю ?а і людей і своїх і північних корейців ...
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27.07.2024 20:12 Ответить
Ви це точно знаєте чи Вам це Штати сказали?

Якщо це Вам сказали Штати, можете плюнути США меж очі, бо США є союзником російської федерації.

Вам потрібні докази? Без проблем! Подумайте, чому США забороняють атакувати територію рф?
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27.07.2024 20:21 Ответить
Ой а чого ми так занервували ...
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27.07.2024 20:26 Ответить
Самокритично!
Респект!
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27.07.2024 20:29 Ответить
...
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27.07.2024 20:31 Ответить
Правильна відповідь.
Малаца.
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27.07.2024 20:33 Ответить
Поясніть, ба я щось не розумію.

Ми аналізуємо збиті нами кацапцькі ракети, і знаходимо там деталі, котрі виготовлені суто в США.
Як в останній раз то були чипи від AMD.

А товариші зі США у всіх бідах звинувачують Китай.

Мені дивно, деталі виготовлені в США, а США в цьому звинувачують Китай.
Може у США якась проблема з психікою. Галюніки?

А може США таким чином відволікають увагу від того, що це суто США підтримують свого союзника російську федерацію?
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27.07.2024 20:16 Ответить
слабенька спроба, кацапе
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27.07.2024 20:20 Ответить
Хочеш завуальовувати свого сюзерена, кацап?

Вже не вийде.

Чому США забороняють атакувати територію рф?

Що, кацап, язика проковтнув?
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27.07.2024 20:22 Ответить
СЛАБЕНЬКО. Це від низького інтелекту у тебе, кацапе.
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27.07.2024 22:37 Ответить
Ти не розумієш, тому що ти тупа кацапська прошм@нда на трикопійковій роботі, яка спалилася, ще до того, як відкрила свою козломорду пащеку.
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27.07.2024 20:23 Ответить
Бла-Бла-Бла-Бла

Так чому США забороняють нам атакувати територію рф?
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27.07.2024 20:28 Ответить
Може атакувати, уйопку мокшанський - прямо з валізки, як пригожин. ))
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27.07.2024 20:33 Ответить
Вибачте, але ви психічно хвора людина.
Лікуйтеся і більше до мене не звертайтеся.
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27.07.2024 20:35 Ответить
Причмелена свинособака розмріялася, що до неї хтось звертається. )) Смерди на своїх болотах, вилупку.
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27.07.2024 20:37 Ответить

Істерикою кацапа задоволений
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27.07.2024 20:57 Ответить
Самозадовольнятися - питома кацапська риса. )))
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27.07.2024 21:09 Ответить
Що Ви розійшлися так? Підтягніть трохи дедукції.
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27.07.2024 21:24 Ответить
Треба відрізняти США, та виконавчу владу.
Виконавча влада, це конкретні люди з ПІБ (Прізвищем)

Наприклад Конгрес, котрий представляє народ США, приймає закони
виконавча влада повинна виконувати

іноді, чому закони не виконуються
- лендліз
- розробка плана перемоги України
- "не комфортно" надавати виділену допомогу
- і т.п.

Тому не США, а конкретні посадовці не виконують волю народа

Трампа можна виключити - він не посадовець, та не має відношення до виконавчої влади
Тому круг прізвищ зменшився
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27.07.2024 22:41 Ответить
У мене питання до США - США ви чий союзник?
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27.07.2024 20:18 Ответить
А по суті відповісти у Вас нема чого?
Тільки тупа та брудна лайка.
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27.07.2024 20:26 Ответить
Для цього простий тест, для поточної адміністрації (Байден+Гаріс)

- надати "некомфортний" PDA, 2022-2023років у розмірі 4.2 - 1 + 1.9 = 5.1млрд знайденного аудитом
- надати PDA 2024, у розмірі 6.6млрд, котрий "згорить" 1 жовтня 2024
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27.07.2024 20:52 Ответить
Це припущення чи є пруфи?
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27.07.2024 20:59 Ответить
Звісно, що ці гроші є, тест на чи використають, чи ні
Тому що в 2022 фінроці, 1.6млрд "забули" підписати, та вони "згоріли"

https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Результат аудита
Спочатку знайшли 6.2млрд, коли перевірили до 37го PDA, знайшли ще 1.9млрд.
Загалом "помилка" у допозі Україні склала 8.1млрд, на сумі десь 21млрд.

Осінню міноборони визнало, що є 4.2млрд, проте "некомфортно" надавати - це з суми 6.2млрд, 2 млрд надавали до 1 січня 2024

Тобто, станом на 1 січня, борг по PDA склав 4.2млрд - котрі відмовлялись надавати, не послались на закон, а послались "нам не комфортно". Закона не існує, котрий би забороняв, є просто слова.

Потім аудит виявив додаткові 1.9млрд
Коли прийняли допомогу на 61млрд, то після підписання надали 1млрд PDA, начебто за рахунок 2022-2023 років

Таким чином, на сьогодні борг PDA 2022-2023 складає: 4.2млрд -1млрд + 1.9млрд = 5.1млрд
Або 20% від суми виділенної Конгресом
Якщо рахувати до 1 жовтня 2023, то борг складав 8.1млрд, або 32%

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Всі надані PDA

PDA 2024 року, ось https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text в законі секція 302

SEC. 302.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
7.8млрд PDA на всі країни світу, тому оптимістично розраховувати на всю суму для України, з терміном дії до 1 жовтян 2024 (почнеться новий фіскальний рік 2025)
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27.07.2024 21:34 Ответить
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27.07.2024 20:49 Ответить
Чий Крим, копрофіле мокшанський?
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27.07.2024 21:04 Ответить
Крим є тимчасовою окупованою територією.
Крим - Україна.

Будь ласка, пане Trevo Trow, прийміть ліки від шизофренії.
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27.07.2024 21:06 Ответить
Не ганьбіться.
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27.07.2024 21:05 Ответить
а ножкою тупнув при цьому?
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27.07.2024 22:24 Ответить
 
 