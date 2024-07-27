Блинкен предупредил Китай, что США продолжат принимать меры в случае поддержки российского ВПК, - Госдеп
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США.
"Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и четко дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.
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+11 Trevo Trow
показать весь комментарий27.07.2024 19:43
+5 Олег Попович
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+3 fresh guacamole
показать весь комментарий27.07.2024 20:00
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Якщо це Вам сказали Штати, можете плюнути США меж очі, бо США є союзником російської федерації.
Вам потрібні докази? Без проблем! Подумайте, чому США забороняють атакувати територію рф?
Респект!
Малаца.
Ми аналізуємо збиті нами кацапцькі ракети, і знаходимо там деталі, котрі виготовлені суто в США.
Як в останній раз то були чипи від AMD.
А товариші зі США у всіх бідах звинувачують Китай.
Мені дивно, деталі виготовлені в США, а США в цьому звинувачують Китай.
Може у США якась проблема з психікою. Галюніки?
А може США таким чином відволікають увагу від того, що це суто США підтримують свого союзника російську федерацію?
Вже не вийде.
Чому США забороняють атакувати територію рф?
Що, кацап, язика проковтнув?
Так чому США забороняють нам атакувати територію рф?
Лікуйтеся і більше до мене не звертайтеся.
Істерикою кацапа задоволений
Виконавча влада, це конкретні люди з ПІБ (Прізвищем)
Наприклад Конгрес, котрий представляє народ США, приймає закони
виконавча влада повинна виконувати
іноді, чому закони не виконуються
- лендліз
- розробка плана перемоги України
- "не комфортно" надавати виділену допомогу
- і т.п.
Тому не США, а конкретні посадовці не виконують волю народа
Трампа можна виключити - він не посадовець, та не має відношення до виконавчої влади
Тому круг прізвищ зменшився
Тільки тупа та брудна лайка.
- надати "некомфортний" PDA, 2022-2023років у розмірі 4.2 - 1 + 1.9 = 5.1млрд знайденного аудитом
- надати PDA 2024, у розмірі 6.6млрд, котрий "згорить" 1 жовтня 2024
Тому що в 2022 фінроці, 1.6млрд "забули" підписати, та вони "згоріли"
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Результат аудита
Спочатку знайшли 6.2млрд, коли перевірили до 37го PDA, знайшли ще 1.9млрд.
Загалом "помилка" у допозі Україні склала 8.1млрд, на сумі десь 21млрд.
Осінню міноборони визнало, що є 4.2млрд, проте "некомфортно" надавати - це з суми 6.2млрд, 2 млрд надавали до 1 січня 2024
Тобто, станом на 1 січня, борг по PDA склав 4.2млрд - котрі відмовлялись надавати, не послались на закон, а послались "нам не комфортно". Закона не існує, котрий би забороняв, є просто слова.
Потім аудит виявив додаткові 1.9млрд
Коли прийняли допомогу на 61млрд, то після підписання надали 1млрд PDA, начебто за рахунок 2022-2023 років
Таким чином, на сьогодні борг PDA 2022-2023 складає: 4.2млрд -1млрд + 1.9млрд = 5.1млрд
Або 20% від суми виділенної Конгресом
Якщо рахувати до 1 жовтня 2023, то борг складав 8.1млрд, або 32%
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Всі надані PDA
PDA 2024 року, ось https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text в законі секція 302
SEC. 302.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
7.8млрд PDA на всі країни світу, тому оптимістично розраховувати на всю суму для України, з терміном дії до 1 жовтян 2024 (почнеться новий фіскальний рік 2025)
Крим - Україна.
Будь ласка, пане Trevo Trow, прийміть ліки від шизофренії.