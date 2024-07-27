Блинкен предупредил Китай, что США продолжат принимать меры в случае поддержки российского ВПК, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США.

"Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и четко дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.

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