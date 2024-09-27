Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї
Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї.
"Друзі миру" будуть не закритою групою країн, а відкритою платформою, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Це відповідає зусиллям Китаю, Бразилії та країн Глобального Півдня, які прагнуть миру", - зазначив він.
Міністр сказав, що нова платформа створюється заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою.
"Друзі миру" стане майданчиком для об’єктивних і раціональних голосів та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", - пояснив він.
Радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморім заявив, що китайсько-бразильський "консенсус із шести пунктів" з врегулювання в Україні, який, як він сказав, "має велике значення".
"Обидві сторони продовжуватимуть працювати разом та відігравати роль "друзів миру" і сприяти охолодженню ситуації у конфлікті", - додав він.
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
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Меседж Китаю - давайте збудемо про закон, почнемо вмовляти терориста, тільки б не виконувати прямі норми закону.
Це явно не друзі! Це путінська підтанцовка
Референдум на московщині, щоб вільними були всі окуповані московією території.
Таке враження, що разом з ****** нацистам почали наслідувати і китайці... хоча нацизм - комунізм, не велика різниця...
Думаю, що Китаю це сподобається.
І саме з-за того, що Україна 3 роки пручається такий херні - вони все впертіше і впертіше "дружать проти України"...
Достатньо подивитись, як скавчать та плачуться кацапи на санкції в банківській сфері - коли китайські банки перестали приймати платежі за товари... Засрашка для Китая навіть не на 5му місці по торговим оборотам. Тож Китай спокійно взяв - і почав виконувати санкційний режим проти рашки...
Де дипломати, чому у них і досі язик в дупі? Хто не буть, поясність йому нарешті, що у нас не українська криза, а вторгнення кацапів, Що ракети, бомби, шахеди кидають на нас з території росії!
P.S. А українська криза існує - вона полягає в тому, що разом з нами на планеті живуть і такі потвори, як вищеперераховані країни + Росія та ще пара-трійка розплідників тероризму та насильства.
Так нет, бряцаете оружием вокруг острова, а других поучаете как надо мириться.
Предлагаете Украине смириться с потерей территории.
Так сначала смиритесь с потерей Тайваня. Покажите пример. Сбросьте маски.
Не хочуть допомогти нам - нехай палять в стороні.
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Рішення Зеленського захищатися від вторгнення Росії було безвідповідальним, ми б так не вчинили, - заявив старший помічник Орбана Балаж Орбан. Угорщина порадила б Україні відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв,
"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною до оборонної війни, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".
Джерело: https://uk.tgstat.com/fa/channel/kdK5xJLGjEo3ZTMy/107554 5-тий телеканал
хоча для єлдака з хламідією - саме те...
В Україні не криза, в Україні війна - на Україну напала роія і окупувала 26 % ії території.