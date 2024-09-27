Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї

Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї.

"Друзі миру" будуть не закритою групою країн, а відкритою платформою, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Це відповідає зусиллям Китаю, Бразилії та країн Глобального Півдня, які прагнуть миру", - зазначив він.

Міністр сказав, що нова платформа створюється заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою.

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"Друзі миру" стане майданчиком для об’єктивних і раціональних голосів та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", - пояснив він.

Радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморім заявив, що китайсько-бразильський "консенсус із шести пунктів" з врегулювання в Україні, який, як він сказав, "має велике значення".

"Обидві сторони продовжуватимуть працювати разом та відігравати роль "друзів миру" і сприяти охолодженню ситуації у конфлікті", - додав він.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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