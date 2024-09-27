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Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї

Китай та Бразилія створять платформу

Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї.

"Друзі миру" будуть не закритою групою країн, а відкритою платформою, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Це відповідає зусиллям Китаю, Бразилії та країн Глобального Півдня, які прагнуть миру", - зазначив він.

Міністр сказав, що нова платформа створюється заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою.

Читайте: РФ створила в Китаї секретний проєкт з виробництва ударних безпілотників, – Reuters

"Друзі миру" стане майданчиком для об’єктивних і раціональних голосів та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", - пояснив він.

Радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморім заявив, що китайсько-бразильський "консенсус із шести пунктів" з врегулювання в Україні, який, як він сказав, "має велике значення".

"Обидві сторони продовжуватимуть працювати разом та відігравати роль "друзів миру" і сприяти охолодженню ситуації у конфлікті", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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Автор: 

Бразилія (279) Китай (4619) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+38
В Україні немає ніякої ******* "кризи" - є війна, яку розпрчала Московія. Хитросракі комуняки йдуть *****
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27.09.2024 10:19
+32
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі путіна", щоб примусити Україну до капітуляції.
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27.09.2024 10:22
+21
А йшли б ви на йух,миротворці штопані.
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27.09.2024 10:24
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В Україні немає ніякої ******* "кризи" - є війна, яку розпрчала Московія. Хитросракі комуняки йдуть *****
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27.09.2024 10:19 Відповісти
Китай прикидається дурником, свідомо замовчуючи, що є міжнародні норми, за якими треба діяти, а не видумувати "друзів".
Меседж Китаю - давайте збудемо про закон, почнемо вмовляти терориста, тільки б не виконувати прямі норми закону.
Це явно не друзі! Це путінська підтанцовка
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27.09.2024 11:20 Відповісти
Таких «💩 друзей» за хрен в музей
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27.09.2024 12:31 Відповісти
І відцмокчуть один одному...
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27.09.2024 10:21 Відповісти
Точно! Якщо сі цзі пінь і ван Ї хочуть потрахатися з бразильською *******, то вони можуть просто створити платформу так званих «друзі» і не прикриватися Україною.
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27.09.2024 14:31 Відповісти
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі путіна", щоб примусити Україну до капітуляції.
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27.09.2024 10:22 Відповісти
Ось вона, ця платформа, створена ***ними лицемірними китайськими комуняками:
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27.09.2024 13:46 Відповісти
Спочатку вивести рашистів з України. Потім видати всіх злочинців під міжнародні суди. Репарації для зруйнрване!
Референдум на московщині, щоб вільними були всі окуповані московією території.
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27.09.2024 10:23 Відповісти
Чудово знаєте, що цього не буде. На дивились телемарафону? Треба реально вже дивитись на речі. З наркопрезидентом ми будем тільки втрачати території і людські життя. А хто хоче кордони 91-го року, то велком на фронт. Там як раз багато вільного місця, вже сотні тисяч сзч, народ щось підзахбався воювати за ваші хотєлки
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27.09.2024 10:43 Відповісти
А у Вас в Білорусі звідки такі дані? По рашатв дивитесь? Тоді беріть зброю і захищайте свою країну, а не сидите на українському ресурсі і даєте недоцільні поради
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27.09.2024 12:39 Відповісти
Реально дивитись на речі в Польщі дуже зручно
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27.09.2024 13:43 Відповісти
А йшли б ви на йух,миротворці штопані.
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27.09.2024 10:24 Відповісти
гєй клуб якийсь глобольного півдня
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27.09.2024 10:24 Відповісти
глобального півня
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27.09.2024 10:27 Відповісти
Це якби канібали створили клуб любителів помідорів. Дуже смішно.

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27.09.2024 10:37 Відповісти
Йдіть в сраку, жовтопикі. Краще б передзвонили своєму песику ***** та наказали забиратися з України.
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27.09.2024 10:26 Відповісти
Китай спочатку свою сибір забери лохи слромʼязливі
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27.09.2024 10:27 Відповісти
Вона і так їхня. Тільки без порушень міжнародного права. Кітайози обережні.
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27.09.2024 11:20 Відповісти
Друзья мира? Да ну нах
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27.09.2024 10:27 Відповісти
"Польська держава відмовилась від мирного врегулювання конфлікта, як це пропонував я, і взялася за зброю... Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися перегляду, зміни цього нестерпного становища. Це - брехня, коли світ говорить, що ми хочемо домогтися змін силою" (С) вгадайте хто 1 вересня 1939 року

Таке враження, що разом з ****** нацистам почали наслідувати і китайці... хоча нацизм - комунізм, не велика різниця...
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27.09.2024 11:19 Відповісти
Таких друзей - за буй да в музей.
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27.09.2024 10:27 Відповісти
Нова експозиція в Національному музеї ІІ світової буде? Поряд з гільотиною? Чи повісять поряд з музеєм?
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27.09.2024 10:46 Відповісти
Буде музей під відкритим небом.
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27.09.2024 11:17 Відповісти
То нормас.
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27.09.2024 11:45 Відповісти
А ми можемо створити платформу "Друзі свободи" щодо врегулювання питань геноциду уйгурів, захоплення Гонконгу та Тібету.

Думаю, що Китаю це сподобається.
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27.09.2024 10:28 Відповісти
Я думаю, що Китаю було б на це насрати. Україна не має ніякого впливу ні на Китай, ні на його політику
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27.09.2024 10:41 Відповісти
Китай не сприймає Україну як "рівноцінного" гравця на світовому політичному полі. В них парадігма "є головні гравці, а є ті, хто завжди повинен <поступатись>". Себе китайці вважають "головним гравцем", звісно. Саме тому вони "дружать за мир в Україні" з ким завгодно, окрім України. Чого з Україною рахуватись - що "головні" скажуть - те і виконає.

І саме з-за того, що Україна 3 роки пручається такий херні - вони все впертіше і впертіше "дружать проти України"...
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27.09.2024 10:46 Відповісти
На жаль, Україна досить сильно економічно залежить від Китаю. Якщо Китай РЕАЛЬНО накладе ембарго на торгівлю з Україною - самому Китаю нічого не буде, а от Україні дуже погіршає.

Достатньо подивитись, як скавчать та плачуться кацапи на санкції в банківській сфері - коли китайські банки перестали приймати платежі за товари... Засрашка для Китая навіть не на 5му місці по торговим оборотам. Тож Китай спокійно взяв - і почав виконувати санкційний режим проти рашки...
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27.09.2024 10:43 Відповісти
Лицемірні китайські покидьки замість того щоби виступати на боці України(так само як інші ядерні держави що приєдналися до Будапештського меморандуму) виступають на боці агресора який підло порушив всі домовленості.
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27.09.2024 10:29 Відповісти
Як цікаво. Все Орвелу. Тепер "Друзі миру" будуть вирішувати/примушувати, як менші країни (які і питати ніхто не буде) будуть жити.
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27.09.2024 10:33 Відповісти
Фантазія закінчилася - Назви все більш дебельні та дебельні!
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27.09.2024 10:35 Відповісти
Придурок китайський, у кризі не може бути миру. Криза або є, або її немає. Якийсь такий собі мир можна досягнути після завершення війни і виводу кацапських військ.
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27.09.2024 10:38 Відповісти
З такими друзями и ворогів не потрібно
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27.09.2024 10:39 Відповісти
Та да, китай та Бразилія друзі миру з ножами у кишені ...розверніться до них спиною ...
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27.09.2024 10:40 Відповісти
Друзі *****...
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27.09.2024 10:45 Відповісти
друзі миру в очах *****...
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27.09.2024 10:47 Відповісти
ага, нехай. рано чи пізно будемо регулювати в ній "китайську кризу"
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27.09.2024 10:47 Відповісти
З такими "друзями" і ворогів не треба!

Де дипломати, чому у них і досі язик в дупі? Хто не буть, поясність йому нарешті, що у нас не українська криза, а вторгнення кацапів, Що ракети, бомби, шахеди кидають на нас з території росії!
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27.09.2024 10:52 Відповісти
шо ці жовтопикі лізуть з якимись ініціативами? хто їх просить вигадувати якісь мертвонароджені платформи? це п.здоглазе навіть сформулювати не може що росія напала на Україну, в ноього якась "українська криза"
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27.09.2024 10:55 Відповісти
В даному переліку країн любителів "миру" не вистачає Ірану, КНДР, та сомалійських піратів з ХАМАСом. Варто запросити їх туди, щоб усім на 700% було зрозуміло про який "мир" іде мова.
P.S. А українська криза існує - вона полягає в тому, що разом з нами на планеті живуть і такі потвори, як вищеперераховані країни + Росія та ще пара-трійка розплідників тероризму та насильства.
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27.09.2024 10:56 Відповісти
Ван, вы сначала урегулируйте свой китайский кризис - сядьте за стол переговоров с Тайванем.
Так нет, бряцаете оружием вокруг острова, а других поучаете как надо мириться.
Предлагаете Украине смириться с потерей территории.
Так сначала смиритесь с потерей Тайваня. Покажите пример. Сбросьте маски.
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27.09.2024 10:57 Відповісти
Сепаратисти ці БРІКСи.
Не хочуть допомогти нам - нехай палять в стороні.
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27.09.2024 11:14 Відповісти
Та вже правильну собі назву оберіть - друзі ху*ла.
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27.09.2024 11:18 Відповісти
Китайський план
.
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27.09.2024 11:19 Відповісти
знову вузькоокі намагаються сцяти в очі
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27.09.2024 11:27 Відповісти
таких друзей за йух і в музей.
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27.09.2024 11:33 Відповісти
Коаліція Друзів "путлеровського миру".
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27.09.2024 11:36 Відповісти
Регульовщики блдь! Як вони можуть щось врегульовувати, коли вони свою кризу не можуть врегулювати
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27.09.2024 11:58 Відповісти
Китай та Бразилія створять платформу "Друзі Чікатіли-*****"...
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27.09.2024 12:00 Відповісти
Мад'яри також ввійдуть в це кагало...

Рішення Зеленського захищатися від вторгнення Росії було безвідповідальним, ми б так не вчинили, - заявив старший помічник Орбана Балаж Орбан. Угорщина порадила б Україні відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв,
"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною до оборонної війни, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".

Джерело: https://uk.tgstat.com/fa/channel/kdK5xJLGjEo3ZTMy/107554 5-тий телеканал
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27.09.2024 12:18 Відповісти
Таких друзей за куй и в музей....
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27.09.2024 12:35 Відповісти
Платформа ''друзі кацапського миру'' . Так буде правильніше. Тим більше вже бажаючі є.
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27.09.2024 12:55 Відповісти
Китай, Бразилія, Венесуела, Сербія,КНДР,Угорщина,Іран,ЦАР,ПАР Монголія підтягнеться. Друзяки. Ось чи миру, то ХЗНА.
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27.09.2024 12:58 Відповісти
***** заточка в цього "друга"...
хоча для єлдака з хламідією - саме те...
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27.09.2024 12:59 Відповісти
Що би такого зробити, аби нічого не робити.
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27.09.2024 13:09 Відповісти
друзі ***** і друзі миру яка між ними різниця . те що ті ..друзі.. пропонують наш пісюніоніст ляпав язиком в 19 році --..надо просто перестать стрелять.. а коли йому в січні 22року показували знімки з супутників тисячі танків біля наших кордонів . то сонцесяйний казав то американці паніку розганяють . а коли посольства з КИЄВА вивозили персонал то бубочка обіцяв шашлики на 9 травня . потім бив себе п.яткою в грудь і ляпав що ніяких ..мінсків.. він не повторить . а що тоді було в турціі що ***** тепер носом товче --- зрозуміло ми не знаємо що було б якби вибрали ПОРОХА в 19 р. але ми знаємо що коли януковощ здристнув і казна була порожня і армія голодна боса і неозброєна ПЕТРО зробив все для збереження держави без монобільшості і майже без військовоі допомоги ЗАХОДУ . Всім притомним украінцям зрозуміло що параду перемоги на красной площаді ми не проведемо і рано чи пізно переговори з *****м будуть а раз так то вові не з єрмаком радитися потрібно а з ПОРОХОМ .якщо він захоче розмовляти з вовою
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27.09.2024 13:29 Відповісти
Забагато поразницьких настроїв.
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27.09.2024 15:43 Відповісти
Заголовок статті правильно відображає суть - "Друзі миру"(жовта світова чума???) в лапках = розпалювачі війни.....
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27.09.2024 14:03 Відповісти
Навіщо вводити в оману,хай створюють вже платформу "друзі расіі".
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27.09.2024 14:25 Відповісти
Чогось Гітлера ані у Тегеран,ані у Ялту не гукали. А ***** за вуха тягнуть "миротворці" хЄрові!
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27.09.2024 14:27 Відповісти
Для чого оте словоблудіє? Підримуєте *уйла - то й називайтеся "Друзі *уйла".
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27.09.2024 15:19 Відповісти
Китай і Бразилія ідуть НАХ.
В Україні не криза, в Україні війна - на Україну напала роія і окупувала 26 % ії території.
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27.09.2024 15:41 Відповісти
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27.09.2024 15:43 Відповісти
Це щось на подобі, декілька лисиць створили організацію # життя для курей, для їхнього захисту 😁🤦🤦
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27.09.2024 15:45 Відповісти
Бразилия, Бразилия... Бразилия, мля, будет решать судьбу Украины... Так и Папуа Новая Гвинея вскоре присоединится к этому обсуждению. От плана перемоги осталось только слово "план".
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27.09.2024 16:43 Відповісти
как сосали у пути так и сосут. фу марамойки .
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27.09.2024 18:20 Відповісти
Падругі путіна не можуть дружити з нами
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27.09.2024 19:08 Відповісти
 
 