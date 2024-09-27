Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия, - Сийярто
Венгрия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сийярто заявил, что российско-украинская война была одной из ведущих тем в повестке дня Генассамблеи ООН.
"Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - заявил Сийярто, добавив, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.
Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине, и что там в целом уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.
"Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства - нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи - что развязки войны в Украине невозможно достичь на поле боя. Войну в Украине можно завершить только путем переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения", - сказал Петер Сийярто.
Он отметил, что Венгрия приветствует инициативу и готова участвовать в ее работе.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Угорщина бажае долучитись.
ну і як тут без угорщіни?
Друзі миру
а можна було б
Гена циду
або
Яху єю
"Друзі руцкава міра".
Без орбанатів-******* ніяк
Однак ми спостерігаємо цілком протилежне: Угорщина разом із Сербією є останніми друзями Путіна в Європі.
І це є дивним, бо впродовж усієї історії угорці традиційно були опонентами Росії, починаючи з придушення національновизвольної війни 1848-49 років царськими військами, далі прокотилися дві світові війни, де угорці понесли чималі втрати на східних теренах в антимосковських коаліціях і остання, найпам'ятніша для теперішніх поколінь героїчна доба опору 1956 року, яку нинішня влада возвела в ранг сакральності.
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".