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Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия, - Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Венгрия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сийярто заявил, что российско-украинская война была одной из ведущих тем в повестке дня Генассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис", - Ван И

"Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - заявил Сийярто, добавив, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.

Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине, и что там в целом уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лула да Силва на Генассамблее ООН продвигает китайско-бразильский "мирный план" относительно Украины, - Reuters

"Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства - нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи - что развязки войны в Украине невозможно достичь на поле боя. Войну в Украине можно завершить только путем переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения", - сказал Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия приветствует инициативу и готова участвовать в ее работе.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Автор: 

Бразилия (305) Китай (2991) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+22
То, може, час вже мадьярам виходити з ЄС і НАТО, і прилучатись до рускаво міра?
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27.09.2024 19:37
+21
Неправильна назва. Правильна - "друзі *****"
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27.09.2024 19:43
+14
країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них" - якраз з великою охотою купують нафту у кацапів за півціни, і крадене в Україні зерно. Від чого вони втомились?
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27.09.2024 19:41
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То, може, час вже мадьярам виходити з ЄС і НАТО, і прилучатись до рускаво міра?
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27.09.2024 19:37 Ответить
А потім і ЄС і НАТО шукатимуть тих, хто відкрито говоритиме, що не дадуть своєї згоди на наш вступ до ЄС і НАТО? Угорщина для них уже перевірена країна, трохи перебільшує, але це так не критично, що для ЄС, що для НАТО.
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27.09.2024 19:49 Ответить
ПНХ таких друзей , за хрен в музей
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28.09.2024 07:36 Ответить
There's one "Peace Formula" to this war - Russia, get the fuck out!
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27.09.2024 19:39 Ответить
країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них" - якраз з великою охотою купують нафту у кацапів за півціни, і крадене в Україні зерно. Від чого вони втомились?
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27.09.2024 19:41 Ответить
Країни глобально тижня НЕ втомилися наживатись на війні та смерті.
Угорщина бажае долучитись.
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27.09.2024 21:16 Ответить
Неправильна назва. Правильна - "друзі *****"
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27.09.2024 19:43 Ответить
куйло опустився вже до рівня, що його КНДР та Іран не особливо другом називають
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27.09.2024 21:20 Ответить
Теж так подумав
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27.09.2024 23:32 Ответить
Мабуть ви неправильний.
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28.09.2024 00:37 Ответить
з такими друзями і ворогів не треба
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28.09.2024 08:59 Ответить
друзі миру - воно ж кодло гребанутих.
ну і як тут без угорщіни?
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27.09.2024 19:44 Ответить
Уродщина не змінюється
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27.09.2024 19:44 Ответить
От що вони роблять в ЄС та НАТО? Може їх пора звідти викурити! Їм же більше кацапи до душі
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27.09.2024 19:47 Ответить
статути для початку потрібно поміняти...
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28.09.2024 18:32 Ответить
Ці угорці не заспокоються - шо ж ім так пече?
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27.09.2024 19:59 Ответить
Хочуть додому за Урал
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27.09.2024 20:04 Ответить
Вони не корінні європейці. Їхнє племя колись давно прийшло з-за Уралу. Навіть їхня мова не схожа ні на одну європейську. Кочівники коротше. Відповідно генетична пам'ять тягне їх назад в болота на "істаріческую родіну".
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27.09.2024 20:06 Ответить
Фіно - угри
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27.09.2024 20:08 Ответить
Але фінська і угорська мови взагалі не мають нічого спільного.
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27.09.2024 20:11 Ответить
Не знаю - потрібно питати мовників
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27.09.2024 20:20 Ответить
Шарго ріго ейзер йов.
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27.09.2024 20:23 Ответить
там лише мова не європейська. а генетика вже давно не азіатська (хіба що у верхівки - орбана, сіярта). а танці і музика, пісні - багато спільного із сусідніми народами.
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27.09.2024 22:00 Ответить
Кухня непогана у них, якщо не давати забагато сухої червоної паприки
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27.09.2024 22:24 Ответить
дурня то все, немає ніякої генетичної пам'яти
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28.09.2024 05:14 Ответить
Як скажете, професор. )))
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28.09.2024 05:21 Ответить
Звісно ж що - Закарпаття їм пече.
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27.09.2024 21:24 Ответить
Назва *******
Друзі миру
а можна було б
Гена циду
або
Яху єю
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27.09.2024 19:59 Ответить
Цей поц з бразильською епіляцією на макітрі просто повинен підтримувати Бразилію.
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27.09.2024 20:01 Ответить
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28.09.2024 01:13 Ответить
А шо, там нет эритреи?
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27.09.2024 20:02 Ответить
А як же.
"Друзі руцкава міра".
Без орбанатів-******* ніяк
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27.09.2024 20:02 Ответить
Зачіска у Сциярти,,Глобальний Півень!"
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27.09.2024 20:09 Ответить
Мадярський брехливий пес і разом з Тобою всі брехливі пси.котрі доєдналися до рашистського плану окупації ураїнської території під лицемірно-брехливою назвою""Друзі миру"Друзі куйла.апріорі "друзі окупації рашистомУкраїни" ---Меседж цієї зустрічі - що розв'язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, (ЗАВЕРЩИТИ ВІЙНУ ПОТРІБНО ДЕОКУПАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ і чим швидше РАЩИСТ ДЕОКУПУЄ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ , тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", ТАК ПРАВИЛЬНО ,Гниди і рашистську холуї і співучасники вбивства українського народу .Друзі ворога України є ворогами України і її народу.
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27.09.2024 20:11 Ответить
Друзья какого мира? Потустороннего? Тогда вот ваша невеста
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27.09.2024 20:23 Ответить
Як там велика угорщина. Слабо на когось напасти
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27.09.2024 20:24 Ответить
Яйцеголове сіярто ... кремлівська підтирачка ...сором та й годі !!!
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27.09.2024 20:34 Ответить
Предлагаю, более зрелищный ( правда древний флешмоб)- "Друзья скворцов"! налепить скворечников и в "крестный ход" вокруг ООН! Толку столько же но, ЗРЕЛИЩЕ!
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27.09.2024 20:50 Ответить
підари друзі підарів
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27.09.2024 20:54 Ответить
Во всех вопросах венгры становятся на сторону врагов Запада. Совпадение?
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27.09.2024 20:57 Ответить
В Другу Світову вони теж під Адольфа стелились.
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27.09.2024 21:01 Ответить
Вбити Україну і тоді звісно настане мир, але без України . Мир по принціпу є людина є проблема немає людини тоді настає мир.
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27.09.2024 21:20 Ответить
Йо..ний мадярсько-кацапський попугай ( гляньте на цього дибілоїда-какаду)
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27.09.2024 21:22 Ответить
Кароче всі "Друзі Х*йла" тепер в зборі
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27.09.2024 21:27 Ответить
А почему эти друзья мира не дадут трендюлей оркостану, чтобы он в центре Европы не разжигал войну и тем самым нарушал их любимый мир?
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27.09.2024 21:29 Ответить
One belt, one way - о зухен вей, і танкі наші бистри
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27.09.2024 23:22 Ответить
Так він же типовий мадярський наркоман.
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27.09.2024 21:38 Ответить
Сiйярто має пійти на ******.
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27.09.2024 22:16 Ответить
Ще долучити Рашу із Північною Кореєю і буде флеш рояль
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27.09.2024 22:32 Ответить
Одним із парадоксів світової боротьби з російським неоколоніалізмом є позиція Будапешта, який мав би бути на передовій проти московської експансії поруч із Варшавою, Прагою та Братиславою.

Однак ми спостерігаємо цілком протилежне: Угорщина разом із Сербією є останніми друзями Путіна в Європі.

І це є дивним, бо впродовж усієї історії угорці традиційно були опонентами Росії, починаючи з придушення національновизвольної війни 1848-49 років царськими військами, далі прокотилися дві світові війни, де угорці понесли чималі втрати на східних теренах в антимосковських коаліціях і остання, найпам'ятніша для теперішніх поколінь героїчна доба опору 1956 року, яку нинішня влада возвела в ранг сакральності.
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27.09.2024 22:37 Ответить
Словаки також разом з мад'ярами
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28.09.2024 18:31 Ответить
Так от воні які - Друзі руССкого миру
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27.09.2024 23:07 Ответить
хай горять у пеклі, бл*ді миру
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27.09.2024 23:08 Ответить
Треба уточнити - друзі руського миру
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27.09.2024 23:20 Ответить
САМОЕ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС !!! А ТАМ ХОТЬ ТРАВА НЕ РОСТИ ПОТОМ !)
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28.09.2024 00:45 Ответить
хто буде? Зе? не смішить
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28.09.2024 05:16 Ответить
Коли хтось ще не знав, що таке *****, - ось воно: ***** еталонний на знимці.
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28.09.2024 01:16 Ответить
Друзі ху*ла
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28.09.2024 03:06 Ответить
дырявые обсосы.
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28.09.2024 05:22 Ответить
One day this fucking country will pay for everything!!!
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28.09.2024 05:50 Ответить
Секс "тройничок"
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28.09.2024 08:16 Ответить
Судячи зі складу, заснувала цю платформу москва.
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28.09.2024 08:24 Ответить
На фото типічний есосовець.
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28.09.2024 09:02 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/15120 Боррель засудив участь Угорщини в "мирній" ініціативі Китаю і Бразилії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
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28.09.2024 18:29 Ответить
 
 