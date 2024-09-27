Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия, - Сийярто

Венгрия планирует присоединиться к инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия с призывом как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сийярто заявил, что российско-украинская война была одной из ведущих тем в повестке дня Генассамблеи ООН.

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"Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - заявил Сийярто, добавив, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.

Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине, и что там в целом уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

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"Инициаторы встречи решили пригласить туда три европейских государства - нас, Венгрию, Францию и Швейцарию. Месседж этой встречи - что развязки войны в Украине невозможно достичь на поле боя. Войну в Украине можно завершить только путем переговоров, и чем быстрее они начнутся, тем больше жизней можно будет спасти, тем меньше будет угроза эскалации и новые разрушения", - сказал Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия приветствует инициативу и готова участвовать в ее работе.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".