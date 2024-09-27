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Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сійярто заявив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї

"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – заявив Сійярто, додавши, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що країни Заходу, мовляв, лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію.

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні, та що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

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"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", – сказав Петер Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина вітає ініціативу і готова брати участь у її роботі.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Автор: 

Бразилія (279) Китай (4621) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+22
То, може, час вже мадьярам виходити з ЄС і НАТО, і прилучатись до рускаво міра?
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27.09.2024 19:37
+21
Неправильна назва. Правильна - "друзі *****"
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27.09.2024 19:43
+14
країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них" - якраз з великою охотою купують нафту у кацапів за півціни, і крадене в Україні зерно. Від чого вони втомились?
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27.09.2024 19:41
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То, може, час вже мадьярам виходити з ЄС і НАТО, і прилучатись до рускаво міра?
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27.09.2024 19:37 Відповісти
А потім і ЄС і НАТО шукатимуть тих, хто відкрито говоритиме, що не дадуть своєї згоди на наш вступ до ЄС і НАТО? Угорщина для них уже перевірена країна, трохи перебільшує, але це так не критично, що для ЄС, що для НАТО.
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27.09.2024 19:49 Відповісти
ПНХ таких друзей , за хрен в музей
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28.09.2024 07:36 Відповісти
There's one "Peace Formula" to this war - Russia, get the fuck out!
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27.09.2024 19:39 Відповісти
країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них" - якраз з великою охотою купують нафту у кацапів за півціни, і крадене в Україні зерно. Від чого вони втомились?
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27.09.2024 19:41 Відповісти
Країни глобально тижня НЕ втомилися наживатись на війні та смерті.
Угорщина бажае долучитись.
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27.09.2024 21:16 Відповісти
Неправильна назва. Правильна - "друзі *****"
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27.09.2024 19:43 Відповісти
куйло опустився вже до рівня, що його КНДР та Іран не особливо другом називають
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27.09.2024 21:20 Відповісти
Теж так подумав
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27.09.2024 23:32 Відповісти
Мабуть ви неправильний.
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28.09.2024 00:37 Відповісти
з такими друзями і ворогів не треба
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28.09.2024 08:59 Відповісти
друзі миру - воно ж кодло гребанутих.
ну і як тут без угорщіни?
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27.09.2024 19:44 Відповісти
Уродщина не змінюється
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27.09.2024 19:44 Відповісти
От що вони роблять в ЄС та НАТО? Може їх пора звідти викурити! Їм же більше кацапи до душі
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27.09.2024 19:47 Відповісти
статути для початку потрібно поміняти...
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28.09.2024 18:32 Відповісти
Ці угорці не заспокоються - шо ж ім так пече?
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27.09.2024 19:59 Відповісти
Хочуть додому за Урал
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27.09.2024 20:04 Відповісти
Вони не корінні європейці. Їхнє племя колись давно прийшло з-за Уралу. Навіть їхня мова не схожа ні на одну європейську. Кочівники коротше. Відповідно генетична пам'ять тягне їх назад в болота на "істаріческую родіну".
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27.09.2024 20:06 Відповісти
Фіно - угри
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27.09.2024 20:08 Відповісти
Але фінська і угорська мови взагалі не мають нічого спільного.
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27.09.2024 20:11 Відповісти
Не знаю - потрібно питати мовників
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27.09.2024 20:20 Відповісти
Шарго ріго ейзер йов.
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27.09.2024 20:23 Відповісти
там лише мова не європейська. а генетика вже давно не азіатська (хіба що у верхівки - орбана, сіярта). а танці і музика, пісні - багато спільного із сусідніми народами.
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27.09.2024 22:00 Відповісти
Кухня непогана у них, якщо не давати забагато сухої червоної паприки
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27.09.2024 22:24 Відповісти
дурня то все, немає ніякої генетичної пам'яти
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28.09.2024 05:14 Відповісти
Як скажете, професор. )))
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28.09.2024 05:21 Відповісти
Звісно ж що - Закарпаття їм пече.
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27.09.2024 21:24 Відповісти
Назва *******
Друзі миру
а можна було б
Гена циду
або
Яху єю
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27.09.2024 19:59 Відповісти
Цей поц з бразильською епіляцією на макітрі просто повинен підтримувати Бразилію.
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27.09.2024 20:01 Відповісти
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28.09.2024 01:13 Відповісти
А шо, там нет эритреи?
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27.09.2024 20:02 Відповісти
А як же.
"Друзі руцкава міра".
Без орбанатів-******* ніяк
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27.09.2024 20:02 Відповісти
Зачіска у Сциярти,,Глобальний Півень!"
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27.09.2024 20:09 Відповісти
Мадярський брехливий пес і разом з Тобою всі брехливі пси.котрі доєдналися до рашистського плану окупації ураїнської території під лицемірно-брехливою назвою""Друзі миру"Друзі куйла.апріорі "друзі окупації рашистомУкраїни" ---Меседж цієї зустрічі - що розв'язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, (ЗАВЕРЩИТИ ВІЙНУ ПОТРІБНО ДЕОКУПАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ і чим швидше РАЩИСТ ДЕОКУПУЄ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ , тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", ТАК ПРАВИЛЬНО ,Гниди і рашистську холуї і співучасники вбивства українського народу .Друзі ворога України є ворогами України і її народу.
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27.09.2024 20:11 Відповісти
Друзья какого мира? Потустороннего? Тогда вот ваша невеста
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27.09.2024 20:23 Відповісти
Як там велика угорщина. Слабо на когось напасти
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27.09.2024 20:24 Відповісти
Яйцеголове сіярто ... кремлівська підтирачка ...сором та й годі !!!
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27.09.2024 20:34 Відповісти
Предлагаю, более зрелищный ( правда древний флешмоб)- "Друзья скворцов"! налепить скворечников и в "крестный ход" вокруг ООН! Толку столько же но, ЗРЕЛИЩЕ!
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27.09.2024 20:50 Відповісти
підари друзі підарів
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27.09.2024 20:54 Відповісти
Во всех вопросах венгры становятся на сторону врагов Запада. Совпадение?
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27.09.2024 20:57 Відповісти
В Другу Світову вони теж під Адольфа стелились.
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27.09.2024 21:01 Відповісти
Вбити Україну і тоді звісно настане мир, але без України . Мир по принціпу є людина є проблема немає людини тоді настає мир.
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27.09.2024 21:20 Відповісти
Йо..ний мадярсько-кацапський попугай ( гляньте на цього дибілоїда-какаду)
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27.09.2024 21:22 Відповісти
Кароче всі "Друзі Х*йла" тепер в зборі
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27.09.2024 21:27 Відповісти
А почему эти друзья мира не дадут трендюлей оркостану, чтобы он в центре Европы не разжигал войну и тем самым нарушал их любимый мир?
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27.09.2024 21:29 Відповісти
One belt, one way - о зухен вей, і танкі наші бистри
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27.09.2024 23:22 Відповісти
Так він же типовий мадярський наркоман.
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27.09.2024 21:38 Відповісти
Сiйярто має пійти на ******.
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27.09.2024 22:16 Відповісти
Ще долучити Рашу із Північною Кореєю і буде флеш рояль
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27.09.2024 22:32 Відповісти
Одним із парадоксів світової боротьби з російським неоколоніалізмом є позиція Будапешта, який мав би бути на передовій проти московської експансії поруч із Варшавою, Прагою та Братиславою.

Однак ми спостерігаємо цілком протилежне: Угорщина разом із Сербією є останніми друзями Путіна в Європі.

І це є дивним, бо впродовж усієї історії угорці традиційно були опонентами Росії, починаючи з придушення національновизвольної війни 1848-49 років царськими військами, далі прокотилися дві світові війни, де угорці понесли чималі втрати на східних теренах в антимосковських коаліціях і остання, найпам'ятніша для теперішніх поколінь героїчна доба опору 1956 року, яку нинішня влада возвела в ранг сакральності.
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27.09.2024 22:37 Відповісти
Словаки також разом з мад'ярами
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28.09.2024 18:31 Відповісти
Так от воні які - Друзі руССкого миру
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27.09.2024 23:07 Відповісти
хай горять у пеклі, бл*ді миру
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27.09.2024 23:08 Відповісти
Треба уточнити - друзі руського миру
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27.09.2024 23:20 Відповісти
САМОЕ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС !!! А ТАМ ХОТЬ ТРАВА НЕ РОСТИ ПОТОМ !)
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28.09.2024 00:45 Відповісти
хто буде? Зе? не смішить
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28.09.2024 05:16 Відповісти
Коли хтось ще не знав, що таке *****, - ось воно: ***** еталонний на знимці.
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28.09.2024 01:16 Відповісти
Друзі ху*ла
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28.09.2024 03:06 Відповісти
дырявые обсосы.
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28.09.2024 05:22 Відповісти
One day this fucking country will pay for everything!!!
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28.09.2024 05:50 Відповісти
Секс "тройничок"
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28.09.2024 08:16 Відповісти
Судячи зі складу, заснувала цю платформу москва.
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28.09.2024 08:24 Відповісти
На фото типічний есосовець.
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28.09.2024 09:02 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/15120 Боррель засудив участь Угорщини в "мирній" ініціативі Китаю і Бразилії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
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28.09.2024 18:29 Відповісти
 
 