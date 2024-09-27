Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія, - Сійярто
Угорщина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Сійярто заявив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН.
"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – заявив Сійярто, додавши, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що країни Заходу, мовляв, лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію.
Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні, та що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.
"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", – сказав Петер Сійярто.
Він зазначив, що Угорщина вітає ініціативу і готова брати участь у її роботі.
Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
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Угорщина бажае долучитись.
ну і як тут без угорщіни?
Друзі миру
а можна було б
Гена циду
або
Яху єю
"Друзі руцкава міра".
Без орбанатів-******* ніяк
Однак ми спостерігаємо цілком протилежне: Угорщина разом із Сербією є останніми друзями Путіна в Європі.
І це є дивним, бо впродовж усієї історії угорці традиційно були опонентами Росії, починаючи з придушення національновизвольної війни 1848-49 років царськими військами, далі прокотилися дві світові війни, де угорці понесли чималі втрати на східних теренах в антимосковських коаліціях і остання, найпам'ятніша для теперішніх поколінь героїчна доба опору 1956 року, яку нинішня влада возвела в ранг сакральності.
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".