Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія, - Сійярто

Угорщина планує долучитися до ініціативи "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Сійярто заявив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН.

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"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – заявив Сійярто, додавши, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що країни Заходу, мовляв, лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію.

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні, та що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

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"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", – сказав Петер Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина вітає ініціативу і готова брати участь у її роботі.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".