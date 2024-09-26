Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico

Український уряд поширив серед дипломатів, які зібралися на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня, лист, в якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, який спрямований на "запобігання програшу Росії".

Про це пише видання Politico з посиланням на документ українського уряду, який є в його розпорядженні, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі йдеться, що Китай працює за лаштунками під час щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН з метою здобути міжнародну підтримку для свого плану щодо досягнення миру в Україні на умовах, які Київ вважає неприйнятними.

КНР намагається переконати інші країни - у першу чергу держави Латинської Америки, Азії й Африки – підтримати мирні переговори, які "врахують інтереси безпеки кожної країни" з метою "запобігти програшу Росії" у війні, пише Politico.

Згідно з документом, Китай має намір отримати підтримку приблизно 20 країн, які б сформували певну "основну" групу, що могла б швидко розширитися шляхом долучення інших країн у майбутньому.

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Залучення достатньої кількості країн може дозволити Пекіну стверджувати, що буцімто "світова більшість" підтримує китайський план мирних переговорів між Україною та Росією.

Видання пише, що українські посадовці "настільки стривожені" цими зусиллями Китаю, що вони поширили серед дипломатів, які зібралися в Нью-Йорку на Генеральну Асамблею ООН, лист, в якому просять не підтримувати ідею КНР.

"Україна явно стурбована тим, що план Китаю набирає обертів. Президент України Володимир Зеленський використав своє звернення до Генеральної Асамблеї в середу (25 вересня, ред.), щоб розкритикувати китайсько-бразильський мирний план як "колоніальні" зусилля. Українські дипломати також закликають американських законодавців офіційно відхилити план Китаю", - додає Politico.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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