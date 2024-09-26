Правительство Украины разослало дипломатам письмо, в котором призывает их не поддерживать мирный план Китая, - Politico

Украинское правительство распространило среди дипломатов, собравшихся на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, письмо, в котором призывает их не поддерживать мирный план Китая, который направлен на "предотвращение проигрыша России".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ украинского правительства, который есть в его распоряжении, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме говорится, что Китай работает за кулисами во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью получить международную поддержку для своего плана по достижению мира в Украине на условиях, которые Киев считает неприемлемыми.

КНР пытается убедить другие страны - в первую очередь государства Латинской Америки, Азии и Африки - поддержать мирные переговоры, которые "учтут интересы безопасности каждой страны" с целью "предотвратить проигрыш России" в войне, пишет Politico.

Согласно документу, Китай намерен получить поддержку примерно 20 стран, которые бы сформировали определенную "основную" группу, которая могла бы быстро расшириться путем присоединения других стран в будущем.

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Привлечение достаточного количества стран может позволить Пекину утверждать, что якобы "мировое большинство" поддерживает китайский план мирных переговоров между Украиной и Россией.

Издание пишет, что украинские чиновники "настолько встревожены" этими усилиями Китая, что они распространили среди дипломатов, собравшихся в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН, письмо, в котором просят не поддерживать идею КНР.

"Украина явно обеспокоена тем, что план Китая набирает обороты. Президент Украины Владимир Зеленский использовал свое обращение к Генеральной Ассамблее в среду(25 сентября, ред.), чтобы раскритиковать китайско-бразильский мирный план как "колониальные" усилия. Украинские дипломаты также призывают американских законодателей официально отклонить план Китая", - добавляет Politico.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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