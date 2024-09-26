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Правительство Украины разослало дипломатам письмо, в котором призывает их не поддерживать мирный план Китая, - Politico

Україна просить інші країни не підтримувати мирний план Китаю

Украинское правительство распространило среди дипломатов, собравшихся на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, письмо, в котором призывает их не поддерживать мирный план Китая, который направлен на "предотвращение проигрыша России".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ украинского правительства, который есть в его распоряжении, сообщает Цензор.НЕТ.

В письме говорится, что Китай работает за кулисами во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью получить международную поддержку для своего плана по достижению мира в Украине на условиях, которые Киев считает неприемлемыми.

КНР пытается убедить другие страны - в первую очередь государства Латинской Америки, Азии и Африки - поддержать мирные переговоры, которые "учтут интересы безопасности каждой страны" с целью "предотвратить проигрыш России" в войне, пишет Politico.

Согласно документу, Китай намерен получить поддержку примерно 20 стран, которые бы сформировали определенную "основную" группу, которая могла бы быстро расшириться путем присоединения других стран в будущем.

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Привлечение достаточного количества стран может позволить Пекину утверждать, что якобы "мировое большинство" поддерживает китайский план мирных переговоров между Украиной и Россией.

Издание пишет, что украинские чиновники "настолько встревожены" этими усилиями Китая, что они распространили среди дипломатов, собравшихся в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН, письмо, в котором просят не поддерживать идею КНР.

"Украина явно обеспокоена тем, что план Китая набирает обороты. Президент Украины Владимир Зеленский использовал свое обращение к Генеральной Ассамблее в среду(25 сентября, ред.), чтобы раскритиковать китайско-бразильский мирный план как "колониальные" усилия. Украинские дипломаты также призывают американских законодателей официально отклонить план Китая", - добавляет Politico.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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Автор: 

Китай (2991) ООН (4178) план (189) письмо (221)


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з метою "запобігти програшу Росії"
А що, невже є загроза?
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26.09.2024 17:00 Ответить
Повна фігня, мирний план України чи так званий мирний план Китаю не мають жодних шансів на реалізацію ,допоки сидить в бункері рашиський виродок путін який не хоче припиняти цю війну ,ось як би Китай просував не свій мирний план ,а наклав санкції на рф і перестав постачати електроніку та інше обладнання для виготовлення зброї росією ось то був хороший план.
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26.09.2024 17:08 Ответить
так то воно так...але якби наші західні партнери не барились і не спізнювались на 2 роки, то й китайські банки відмовились би від розрахунків з рашкою не сьогодні, а вже два роки тому
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26.09.2024 17:31 Ответить
Ну коли не займатися реальною широкою дипломатією або делегувати її непрофесіоналам,то дипломатією займаются інші.
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26.09.2024 17:08 Ответить
поясніть мені, як можна примусити цілий народ, навіть політичну націю, до капітуляції?
типу, перестати постачати зброю?
то піздець, планеті земля, в такому разі!
наступного дня: китай знищить тайвань, іран закидає ізраїль ракетами.
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26.09.2024 17:10 Ответить
США запобігає програшу росії більше ніж Китай, КНДР та Іран разом узяті. Не туди пишете.
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26.09.2024 17:15 Ответить
Ну, Вам РЕСПЕКТИЩЕ!

Абсолютно вірно!
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26.09.2024 17:21 Ответить
Стратегія правильна. Треба поводити себе агресивно! Це питання життя і смерті в буквальному сенсі! Але формулювання, на мій погляд, якщо воно дійсно таке, не зовсім вдале...Треба говорити про "перемогу України", а не про "програш росії"
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26.09.2024 17:30 Ответить
Принятными, не принятными... Почему никто не говорит о международном праве и международно принятых границах? Если кто то типо Китая расказывает о каком то мире пасередине, то нужно призывать Китай перестать помогать гопнику и соблюдать международные законы.
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26.09.2024 17:56 Ответить
 
 