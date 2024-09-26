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Новости Война
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Китай не откажется от усилий по достижению мира в Украине, - Ван И

Глава МЗС Китаю Ван Ї про досягнення миру в Україні 

Пекин остается приверженным содействию деэскалации и не откажется от своих усилий по достижению мира в Украине.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи стороны обсудили российско-украинскую войну, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", - отметили в МИД КНР.

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По его словам, Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису", а обвинения в адрес страны в поддержке российского вторжения в Украину являются безосновательными.

"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него, к тому же, есть скрытые мотивы", - добавил Ван И.

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Напомним, накануне министр иностранных дел Китая Ван И озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и не злоупотреблять санкциями против РФ.

Автор: 

Китай (2990) переговоры (4985) Ван И (71)


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Топ комментарии
+11
А жовтопикі все не заспокояться хочуть бути голубами миру.
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26.09.2024 09:05
+9
Кажуть одне,а роблять інше....
кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..
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26.09.2024 09:11
+8
Тобто лицемірні китайські брехуни продовжать лицемірно брехати й надалі...
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26.09.2024 09:13
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А жовтопикі все не заспокояться хочуть бути голубами миру.
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26.09.2024 09:05 Ответить
ніт. вони хочуть поділити разом з кацапами світ, в якому вони матимуть більший вплив, ніж країни Заходу.
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26.09.2024 09:19 Ответить
Це можливо лише через 3-ю Світову війну.
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26.09.2024 09:33 Ответить
ну так до того все і йде...
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26.09.2024 09:35 Ответить
Схоже на те.
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26.09.2024 09:42 Ответить
Припиніть підтримувати *уйла!
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26.09.2024 09:06 Ответить
Тільки Китаи може нагнути рашку і миру буде повні штани
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26.09.2024 09:11 Ответить
Йому це не потрібно - один пояс-один шлях, і цей шлях повинен пролягати через суходольний коридор до Криму і кримських портів. Саме кетай дав завдання #уйлу розпочати цю війну, а вже #уйло вирішив під цю нагоду ариростити і собі територій. Хоча не так - треба як можна далі відігнати нас від Криму і суходолу до нього, звідси херсонська та запорізька області. Ми просто не дострільнемо артилерією по "одному гляху". А заборона на далекобійне озброєння та й взагалі на військо, вступ до НАТО, ото і буде "один пояс", що зв'яже нас по рукам і ногам.
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26.09.2024 09:33 Ответить
Кажуть одне,а роблять інше....
кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..
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26.09.2024 09:11 Ответить
Навіщо нам капітуляція с
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26.09.2024 09:12 Ответить
Тобто лицемірні китайські брехуни продовжать лицемірно брехати й надалі...
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26.09.2024 09:13 Ответить
Та і не відмовляйтеся ... просто їдіть нах...разом з московією ...х* й вас українці тепер будуть сприймати як дружню країну ...чим китаю гірше ,тим нам краще....
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26.09.2024 09:17 Ответить
як? розмістять ще більше військових заводів параші на своїй території?...
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26.09.2024 09:19 Ответить
їкитайські "зусілля ми вже побачили. У вигляді китайських БТР у мокшанської армії
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26.09.2024 09:23 Ответить
Что с ліцом? Летючих мишей об'ївся?
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26.09.2024 09:23 Ответить
бджоли покусали
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26.09.2024 09:25 Ответить
Краще б комуняки заспокоїлися і взагалі не докладали ніяких зусиль з досягнення миру, тоді б Рашка швидше вигребла люлєй і настав мир.
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26.09.2024 09:25 Ответить
Когда коммунист открывает рот, он всегда врёт, всегда другим и почти всегда себе.
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26.09.2024 09:29 Ответить
Без згоди Китаю не знаю чи ворог розпочав би цю агресію,згадаймо як рашиський виродок путін напередодні вторгнення відвідав китай доповівши про свої плани . І якби Китай хотів зупинити війну то він має вирішальний вплив на росію на піднебесну припадає 40% російського експорту.
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26.09.2024 09:32 Ответить
китайські зусилля
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26.09.2024 09:35 Ответить
К тому всё и идет, с такими союзниками и с таким руководством кордоны 91го року это даже не телемарафон, это квн.
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26.09.2024 09:36 Ответить
брехливі скотиняки
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26.09.2024 10:29 Ответить
Що ще може казати брехливий ЇВан..
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26.09.2024 10:56 Ответить
Ідіть *****, підири жовтожопі.
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26.09.2024 11:04 Ответить
Бодай би ви ВСІ показилися І здохли.
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26.09.2024 11:15 Ответить
у нас від вашого рюського міру пів країни в руїнах, нах за рюськім корабльом
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26.09.2024 12:05 Ответить
Китай іди НАХ.
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26.09.2024 12:33 Ответить
іншими словами, китайські співучасники рашиста у знищенні України ,вбивстві сотень тисяч українського народу і окупації України не відмовляються від свого плану (рашистсько- оманського плану) по рашистській окупації частини України куйлом.(згідно його плану).та невизнання України в міжнародно визнаних кордонах до рашистської окупації у 2014 році...Позорні облізлі китайські пси
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26.09.2024 14:11 Ответить
 
 