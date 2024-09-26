Китай не откажется от усилий по достижению мира в Украине, - Ван И
Пекин остается приверженным содействию деэскалации и не откажется от своих усилий по достижению мира в Украине.
Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ.
Во время встречи стороны обсудили российско-украинскую войну, которую в Китае называют "украинским кризисом".
"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", - отметили в МИД КНР.
По его словам, Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису", а обвинения в адрес страны в поддержке российского вторжения в Украину являются безосновательными.
"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него, к тому же, есть скрытые мотивы", - добавил Ван И.
Напомним, накануне министр иностранных дел Китая Ван И озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и не злоупотреблять санкциями против РФ.
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кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..