Китай не откажется от усилий по достижению мира в Украине, - Ван И

Пекин остается приверженным содействию деэскалации и не откажется от своих усилий по достижению мира в Украине.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи стороны обсудили российско-украинскую войну, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", - отметили в МИД КНР.

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По его словам, Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису", а обвинения в адрес страны в поддержке российского вторжения в Украину являются безосновательными.

"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него, к тому же, есть скрытые мотивы", - добавил Ван И.

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Напомним, накануне министр иностранных дел Китая Ван И озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и не злоупотреблять санкциями против РФ.