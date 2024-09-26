Китай не відмовиться від зусиль із досягнення миру в Україні, - Ван Ї
Пекін залишається прихильним сприянню деескалації та не відмовиться від власних зусиль із досягнення миру в Україні.
Про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі сторони обговорили російсько-українську війну, яку в Китаї називають "українською кризою".
"Ван Ї наголосив, що Китай залишається прихильним сприянню деескалації ситуації й не відмовиться від своїх зусиль із досягнення миру", - зазначили у МЗС КНР.
За його словами, Пекін завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо "української кризи", а звинувачення на адресу країни у підтримці російського вторгнення в Україну є безпідставними.
"Якщо хтось усе ще звинувачує Китай, то він намагається перекласти відповідальність на нашу країну, і в нього, до того ж є приховані мотиви", - додав Ван Ї.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні: негайно припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин та не зловживати санкціями проти РФ.
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кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..