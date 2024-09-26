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Новини Війна
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Китай не відмовиться від зусиль із досягнення миру в Україні, - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї про досягнення миру в Україні 

Пекін залишається прихильним сприянню деескалації та не відмовиться від власних зусиль із досягнення миру в Україні. 

Про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі сторони обговорили російсько-українську війну, яку в Китаї називають "українською кризою".

"Ван Ї наголосив, що Китай залишається прихильним сприянню деескалації ситуації й не відмовиться від своїх зусиль із досягнення миру", - зазначили у МЗС КНР.

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За його словами, Пекін завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо "української кризи", а звинувачення на адресу країни у підтримці російського вторгнення в Україну є безпідставними.

"Якщо хтось усе ще звинувачує Китай, то він намагається перекласти відповідальність на нашу країну, і в нього, до того ж є приховані мотиви", - додав Ван Ї.

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Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї озвучив три позиції щодо врегулювання війни в Україні: негайно припинити бойові дії, сісти за стіл перемовин та не зловживати санкціями проти РФ.

Автор: 

Китай (4619) перемовини (2922) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+11
А жовтопикі все не заспокояться хочуть бути голубами миру.
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26.09.2024 09:05
+9
Кажуть одне,а роблять інше....
кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..
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26.09.2024 09:11
+8
Тобто лицемірні китайські брехуни продовжать лицемірно брехати й надалі...
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26.09.2024 09:13
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А жовтопикі все не заспокояться хочуть бути голубами миру.
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26.09.2024 09:05 Відповісти
ніт. вони хочуть поділити разом з кацапами світ, в якому вони матимуть більший вплив, ніж країни Заходу.
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26.09.2024 09:19 Відповісти
Це можливо лише через 3-ю Світову війну.
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26.09.2024 09:33 Відповісти
ну так до того все і йде...
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26.09.2024 09:35 Відповісти
Схоже на те.
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26.09.2024 09:42 Відповісти
Припиніть підтримувати *уйла!
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26.09.2024 09:06 Відповісти
Тільки Китаи може нагнути рашку і миру буде повні штани
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26.09.2024 09:11 Відповісти
Йому це не потрібно - один пояс-один шлях, і цей шлях повинен пролягати через суходольний коридор до Криму і кримських портів. Саме кетай дав завдання #уйлу розпочати цю війну, а вже #уйло вирішив під цю нагоду ариростити і собі територій. Хоча не так - треба як можна далі відігнати нас від Криму і суходолу до нього, звідси херсонська та запорізька області. Ми просто не дострільнемо артилерією по "одному гляху". А заборона на далекобійне озброєння та й взагалі на військо, вступ до НАТО, ото і буде "один пояс", що зв'яже нас по рукам і ногам.
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26.09.2024 09:33 Відповісти
Кажуть одне,а роблять інше....
кацапи всіх навчили брехать.
Знаєм про таємний завод у китаї
з виробництва бпла...
Але,бояться китайози санкцій і
роблять це у строжайшій секретності..
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26.09.2024 09:11 Відповісти
Навіщо нам капітуляція с
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26.09.2024 09:12 Відповісти
Тобто лицемірні китайські брехуни продовжать лицемірно брехати й надалі...
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26.09.2024 09:13 Відповісти
Та і не відмовляйтеся ... просто їдіть нах...разом з московією ...х* й вас українці тепер будуть сприймати як дружню країну ...чим китаю гірше ,тим нам краще....
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26.09.2024 09:17 Відповісти
як? розмістять ще більше військових заводів параші на своїй території?...
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26.09.2024 09:19 Відповісти
їкитайські "зусілля ми вже побачили. У вигляді китайських БТР у мокшанської армії
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26.09.2024 09:23 Відповісти
Что с ліцом? Летючих мишей об'ївся?
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26.09.2024 09:23 Відповісти
бджоли покусали
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26.09.2024 09:25 Відповісти
Краще б комуняки заспокоїлися і взагалі не докладали ніяких зусиль з досягнення миру, тоді б Рашка швидше вигребла люлєй і настав мир.
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26.09.2024 09:25 Відповісти
Когда коммунист открывает рот, он всегда врёт, всегда другим и почти всегда себе.
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26.09.2024 09:29 Відповісти
Без згоди Китаю не знаю чи ворог розпочав би цю агресію,згадаймо як рашиський виродок путін напередодні вторгнення відвідав китай доповівши про свої плани . І якби Китай хотів зупинити війну то він має вирішальний вплив на росію на піднебесну припадає 40% російського експорту.
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26.09.2024 09:32 Відповісти
китайські зусилля
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26.09.2024 09:35 Відповісти
К тому всё и идет, с такими союзниками и с таким руководством кордоны 91го року это даже не телемарафон, это квн.
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26.09.2024 09:36 Відповісти
брехливі скотиняки
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26.09.2024 10:29 Відповісти
Що ще може казати брехливий ЇВан..
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26.09.2024 10:56 Відповісти
Ідіть *****, підири жовтожопі.
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26.09.2024 11:04 Відповісти
Бодай би ви ВСІ показилися І здохли.
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26.09.2024 11:15 Відповісти
у нас від вашого рюського міру пів країни в руїнах, нах за рюськім корабльом
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26.09.2024 12:05 Відповісти
Китай іди НАХ.
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26.09.2024 12:33 Відповісти
іншими словами, китайські співучасники рашиста у знищенні України ,вбивстві сотень тисяч українського народу і окупації України не відмовляються від свого плану (рашистсько- оманського плану) по рашистській окупації частини України куйлом.(згідно його плану).та невизнання України в міжнародно визнаних кордонах до рашистської окупації у 2014 році...Позорні облізлі китайські пси
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26.09.2024 14:11 Відповісти
 
 