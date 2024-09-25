Китай провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Китай сообщил об осуществлении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты с имитацией боеголовки.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР, сообщает Цензор.НЕТ.
Запуск ракеты китайская армия осуществила 25 сентября в 8:44 по пекинскому времени (3:44 по Киеву). Отмечается, что ракета "приземлились в заранее определенной зоне" в Тихом океане.
В оборонном ведомстве КНР заявили, что этот запуск является "обычным событием для ежегодных военных учений, соответствует международному праву и практике и не нацелен ни на одну конкретную страну или цель".
В то же время власти Китая не стали раскрывать тип испытанной ракеты и ее траекторию.
Китайские СМИ пишут, что Пекин заранее предупредил все заинтересованные страны об испытаниях.
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Минулого року Пентагон опублікував доповідь, у якій вказано, що Китай має понад 500 ядерних боєголовок, з яких приблизно 350 розміщені в міжконтинентальних балістичних ракетах.
На думку авторів доповіді, до 2030 року на озброєнні Китаю буде понад 1 тис. боєголовок. Однак це все ще значно менше, ніж у Росії та США: кожна з цих країн має понад 5 тис. ядерних боєголовок.
Згадалося як в СРСР накидали байки про загарбницьке НАТО і мирний СРСР, який скільки зброї наробив, що в Україні до сих пір на його танках воюють. І не тільки в Україні, багато де. Та й у Китаї є ексрадянські військові кораблі. Але СРСР мирний і теж просто так ядерну зброю розробив і випробовував. Мирно. Як і Китай зараз. Просто так.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Це її другий запуск. Перший закінчився отак
01.01.2024
В центральний госпіталь ракетних військ НВАК в Пекіні [火箭军总医院])(16 Xinjiekou Outer Street, Xicheng District, Beijing [北京市西城区新街口外大街 16 号] керівник Zhao Jun [赵军] підрозділами санітарної авіації доставлено 38 військовослужбовців ракетних військ НВАК з масованими опіками і пораненнями. Подробиці з'ясовуються.
І не думаю, що ядерний клуб держав буде комусь указом. Їх просто ніхто слухати не буде.