Китай здійснив випробування міжконтинентальної балістичної ракети
Китай повідомив про здійснення успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети з імітацією боєголовки.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Запуск ракети китайська армія здійснила 25 вересня о 8:44 за пекінським часом (3:44 за Києвом). Зазначається, що ракета "приземлилися в заздалегідь визначеній зоні" у Тихому океані.
В оборонному відомстві КНР заявили, що цей запуск є "звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль".
Водночас влада Китаю не стала розкривати тип випробуваної ракети і її траєкторію.
Китайські ЗМІ пишуть, що Пекін заздалегідь попередив усі зацікавлені країни про випробування.
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Минулого року Пентагон опублікував доповідь, у якій вказано, що Китай має понад 500 ядерних боєголовок, з яких приблизно 350 розміщені в міжконтинентальних балістичних ракетах.
На думку авторів доповіді, до 2030 року на озброєнні Китаю буде понад 1 тис. боєголовок. Однак це все ще значно менше, ніж у Росії та США: кожна з цих країн має понад 5 тис. ядерних боєголовок.
Згадалося як в СРСР накидали байки про загарбницьке НАТО і мирний СРСР, який скільки зброї наробив, що в Україні до сих пір на його танках воюють. І не тільки в Україні, багато де. Та й у Китаї є ексрадянські військові кораблі. Але СРСР мирний і теж просто так ядерну зброю розробив і випробовував. Мирно. Як і Китай зараз. Просто так.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Це її другий запуск. Перший закінчився отак
01.01.2024
В центральний госпіталь ракетних військ НВАК в Пекіні [火箭军总医院])(16 Xinjiekou Outer Street, Xicheng District, Beijing [北京市西城区新街口外大街 16 号] керівник Zhao Jun [赵军] підрозділами санітарної авіації доставлено 38 військовослужбовців ракетних військ НВАК з масованими опіками і пораненнями. Подробиці з'ясовуються.
І не думаю, що ядерний клуб держав буде комусь указом. Їх просто ніхто слухати не буде.