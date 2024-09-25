Китай здійснив випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Китай повідомив про здійснення успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети з імітацією боєголовки.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запуск ракети китайська армія здійснила 25 вересня о 8:44 за пекінським часом (3:44 за Києвом). Зазначається, що ракета "приземлилися в заздалегідь визначеній зоні" у Тихому океані.

В оборонному відомстві КНР заявили, що цей запуск є "звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль".

Водночас влада Китаю не стала розкривати тип випробуваної ракети і її траєкторію.

Китайські ЗМІ пишуть, що Пекін заздалегідь попередив усі зацікавлені країни про випробування.

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