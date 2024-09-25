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Новини
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Китай здійснив випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Китай здійснив випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Китай повідомив про здійснення успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети з імітацією боєголовки.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запуск ракети китайська армія здійснила 25 вересня о 8:44 за пекінським часом (3:44 за Києвом). Зазначається, що ракета "приземлилися в заздалегідь визначеній зоні" у Тихому океані.

В оборонному відомстві КНР заявили, що цей запуск є "звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль".

Водночас влада Китаю не стала розкривати тип випробуваної ракети і її траєкторію.

Китайські ЗМІ пишуть, що Пекін заздалегідь попередив усі зацікавлені країни про випробування.

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Автор: 

випробування (403) Китай (4619) балістичні ракети (411)


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Топ коментарі
+6
А к@цапи не попереджають, тому в них "мєжкантінінтальниє" прямо в шахтах - "в абазначінай зонє", "прізімляюца".
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25.09.2024 19:17
+4
китайози боєГОЛОВКОЮ путіну по губам поводили
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25.09.2024 19:14
+4
"звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль". Джерело:

Згадалося як в СРСР накидали байки про загарбницьке НАТО і мирний СРСР, який скільки зброї наробив, що в Україні до сих пір на його танках воюють. І не тільки в Україні, багато де. Та й у Китаї є ексрадянські військові кораблі. Але СРСР мирний і теж просто так ядерну зброю розробив і випробовував. Мирно. Як і Китай зараз. Просто так.
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25.09.2024 19:23
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китайози боєГОЛОВКОЮ путіну по губам поводили
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25.09.2024 19:14 Відповісти
Pакетні випробування Китаю - сигнал, адресований Сполученим Штатам.

Минулого року Пентагон опублікував доповідь, у якій вказано, що Китай має понад 500 ядерних боєголовок, з яких приблизно 350 розміщені в міжконтинентальних балістичних ракетах.

На думку авторів доповіді, до 2030 року на озброєнні Китаю буде понад 1 тис. боєголовок. Однак це все ще значно менше, ніж у Росії та США: кожна з цих країн має понад 5 тис. ядерних боєголовок.
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25.09.2024 19:16 Відповісти
Хоча китайська влада називає ці випробування плановими, аналітики відмічають, що востаннє схоже тестування проводили в 1980.
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25.09.2024 19:21 Відповісти
А в Україні було по різним даним від 2 до 3 тис. шт.
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25.09.2024 19:32 Відповісти
А к@цапи не попереджають, тому в них "мєжкантінінтальниє" прямо в шахтах - "в абазначінай зонє", "прізімляюца".
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25.09.2024 19:17 Відповісти
Так вони туди й цілили! Канашенкаф падтвірдіт
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25.09.2024 19:53 Відповісти
Куди впала,туди й цілились
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26.09.2024 09:00 Відповісти
Ну ось ще один вузькоокий *уйло голову піднімає. Цікаво, що робитиме Америка вже з двома *уйлами?
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25.09.2024 19:17 Відповісти
Если Америка выберет себе еще третьего *****, тогда реально миру придет пипец.
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25.09.2024 19:35 Відповісти
Подготовка к Fallout.
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25.09.2024 19:18 Відповісти
"звичайною подією для щорічних військових навчань, відповідає міжнародному праву і практиці та не націлений на жодну конкретну країну чи ціль". Джерело:

Згадалося як в СРСР накидали байки про загарбницьке НАТО і мирний СРСР, який скільки зброї наробив, що в Україні до сих пір на його танках воюють. І не тільки в Україні, багато де. Та й у Китаї є ексрадянські військові кораблі. Але СРСР мирний і теж просто так ядерну зброю розробив і випробовував. Мирно. Як і Китай зараз. Просто так.
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25.09.2024 19:23 Відповісти
Китай провів випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети DF-31A з території місця базування 64-ї бази ракетних військ НВАК в Hami, Xinjiang UAR [新疆维吾尔族自治区哈密市] (43.35150, 92.50110). Про пуск ракети повідомлялось заздалегідь. Ракета пролетіла 7200 км і впала в акваторії Тихого океану. Заявлена дальність польоту DF-31A - 13000 км. ‎
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Це її другий запуск. Перший закінчився отак

‎‎01.‎01.‎2024

В центральний госпіталь ракетних військ НВАК в Пекіні [火箭军总医院])(16 Xinjiekou Outer Street, Xicheng District, Beijing [北京市西城区新街口外大街 16 号] керівник Zhao Jun [赵军] підрозділами санітарної авіації доставлено 38 військовослужбовців ракетних військ НВАК з масованими опіками і пораненнями. Подробиці з'ясовуються.
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25.09.2024 19:26 Відповісти
Нас чекає гонитва за ядерною зброєю в кожній країні. Щоб потім вєлічіє проявляти чи для захисту від нападу.

І не думаю, що ядерний клуб держав буде комусь указом. Їх просто ніхто слухати не буде.
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25.09.2024 19:27 Відповісти
Ето те которые призывают решать все за столом перегаворав
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25.09.2024 19:32 Відповісти
Бажано щоби і ми спочатку зробили висновки а потім і ЯЗ якої у нас не буде. Але якщо що, ми її застосуємо.
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25.09.2024 19:35 Відповісти
 
 