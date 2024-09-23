Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки. ФОТО
У соцмережі з'явилися нові супутникові знімки компанії Maxar, що свідчать про невдале випробування Росією міжконтинентальної ракети "Сармат" у російському Плесецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, знімки опублікував OSINT-аналітик Джордж Баррос у соцмережі Х.
За його словами, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти вказують на те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.
Нагадаємо, 22 вересня на космодромі Плесецьк під час випробувань Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат". Про це повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.
Свої висновки MeNMyRC зробив на основі супутникових знімків, на яких видно великий кратер у Плесецьку, а також даних про польоти американських розвідувальних літаків.
Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.
Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.
Довідково
"Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою.
Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони й вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.
За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.
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Мокши дебіли, історію не вивчали.
Та невже?)))
е ще цікава ракета БУЛАВА , на російських підлодках
Теж мабуть з Україні - почали розробляти у 94 р і відімо віддали раше
БО НАЗВА УКРАЇНСЬКА
Ага, головне щоб злетіла
До речі, які нахєр 100 тон. Дивлячись на розміри ракети максимум 10-20 тон. І то всирається.
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней палубе
- бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь. "
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
Як у тому анекдоті:
- Альо! Куди я попав?
Альо, альо, це прачечна ???
Х*ячечно !!! ви подзвонили у міністерство культури ...
А по факту воно навіть не літає...
Рекета и не должна была лететь в космос.
Это подземная реактивная торпеда.
Она через магму и ядро земли пробивается к Вашингтону.
-Уже не глядят Сарматушки
-На Соединённые Штатушки!
При цьому весь сенс цієї ракети полягає в очікуваних теххарактеристиках: гіперзвукових боєголовках, що розділяються. Однак, вони досі перебувають на стадії розробки без особливих просувань.
Фактично цей проєкт - це просто фейк і військового значення не має. Це чистий пропагандистський симулякр".
подумаєш як завжди порядок цирф наплутали, хоча автор тексту жінка, їй можна це пробачити
Кацапи трохи обісрались, навіть копію "сатани" не можуть склепати маючи всі креслення та багато спеців із запоріжжя, поки вони її запускали тільки в ідеальних умовах полігону, з шахтою обісрались, але це дивно.
Хоча обісцяне ***** як зажди ******** що сармат вже на бойовому чергуванні