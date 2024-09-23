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Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки. ФОТО

У соцмережі з'явилися нові супутникові знімки компанії Maxar, що свідчать про невдале випробування Росією міжконтинентальної ракети "Сармат" у російському Плесецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімки опублікував OSINT-аналітик Джордж Баррос у соцмережі Х.

За його словами, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти вказують на те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки
Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки

Нагадаємо, 22 вересня на космодромі Плесецьк під час випробувань Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат". Про це повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна почне випробовувати КАБи власного виробництва, - Повітряні сили 

Свої висновки MeNMyRC зробив на основі супутникових знімків, на яких видно великий кратер у Плесецьку, а також даних про польоти американських розвідувальних літаків.

Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.

Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації. 

Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ

Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки
Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки

Читайте також: Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО

Довідково

"Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою.

Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони й вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран затримав передачу РФ пускових установок до своїх балістичних ракет, - Reuters

Автор: 

випробування (403) ракети (4030) росія (65379) балістичні ракети (415)


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Топ коментарі
+24
Навіть сармат проти рузьких ******.
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23.09.2024 14:09
+16
Касаби і інше гівно людства на кшталт осетинів, кадирівців, бурятів, тувінців, карачаєв, кабардинців, нанайцев, татар казанськіх тощо, чому у вас на параше всі назви не ваши? Вагнер, сармат, офіцер, акушерка, білет, фамілія, колобок тощо? Ви шо, не в змозі шось своїм назвати?
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23.09.2024 14:13
+16
Тому шо "межконтинентальна балістична ракета "Ішак" не звучить. А якшо назвати ракету "Ахмат" чи "Рамзан", то вона замість Вашингтона полетить в Мацкву трусити комерсів.
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23.09.2024 14:25
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Навіть сармат проти рузьких ******.
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23.09.2024 14:09 Відповісти
Тому, що назва не мокшанська))

Мокши дебіли, історію не вивчали.
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23.09.2024 14:27 Відповісти
Та так,"Воєводу"(сатана)останньої модефікації успішно випробували 20раз і тільки тоді поставили на озброєння,а Сармат як заміну,поставили на озброєння після одного успішного запуску.Короче-"далі буде".
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23.09.2024 14:47 Відповісти
Касаби і інше гівно людства на кшталт осетинів, кадирівців, бурятів, тувінців, карачаєв, кабардинців, нанайцев, татар казанськіх тощо, чому у вас на параше всі назви не ваши? Вагнер, сармат, офіцер, акушерка, білет, фамілія, колобок тощо? Ви шо, не в змозі шось своїм назвати?
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23.09.2024 14:13 Відповісти
Тому шо "межконтинентальна балістична ракета "Ішак" не звучить. А якшо назвати ракету "Ахмат" чи "Рамзан", то вона замість Вашингтона полетить в Мацкву трусити комерсів.
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23.09.2024 14:25 Відповісти
Баба Яга, Кощей..
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23.09.2024 14:28 Відповісти
Ємєля... скрєпно
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23.09.2024 14:54 Відповісти
От бачте, хахли і ті краще вас можуть назвати ваще гівно вашими словами. Уклин, пані.
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23.09.2024 14:58 Відповісти
Ееее..моє що?
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23.09.2024 15:16 Відповісти
Та то я касабас пояснюю.
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23.09.2024 20:16 Відповісти
Ааа..бо я вже смикаюсь..
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23.09.2024 20:40 Відповісти
..водка... стакан...
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23.09.2024 17:35 Відповісти
Водка - польська назва. у касабов було "зелено вино" тоб то якась сеча.
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23.09.2024 20:15 Відповісти
отож...а стакан-тюркське слово...
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24.09.2024 12:55 Відповісти
За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн. Джерело:

Та невже?)))
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23.09.2024 14:14 Відповісти
За реальними даними вона і взлетіти не може
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23.09.2024 14:16 Відповісти
Ніфіга. Із 5 пусків один був вдалим). Так вікі каже).
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23.09.2024 16:12 Відповісти
Ноликом більше, ноликом менше... Какаяразніца?
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23.09.2024 14:30 Відповісти
аналоговнетная ракета....
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23.09.2024 14:17 Відповісти
Анально Говно Нетная, однако.
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23.09.2024 16:13 Відповісти
Где родился Сармат- там и пригодился рузьке пословица
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23.09.2024 14:18 Відповісти
Сармат = розробка КБ ЮЖНЕ ДНІПРО Україну вона любить , тому і бахает по москалям

е ще цікава ракета БУЛАВА , на російських підлодках
Теж мабуть з Україні - почали розробляти у 94 р і відімо віддали раше
БО НАЗВА УКРАЇНСЬКА
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23.09.2024 16:09 Відповісти
от бл... не долетів до Вашингтона. )))
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23.09.2024 14:19 Відповісти
Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі ******* засоби протиракетної оборони
Ага, головне щоб злетіла
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23.09.2024 14:23 Відповісти
Так, всі ******* (і перспективні також) засоби протиракетної оборони безсилі проти того, що до них не долітає
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23.09.2024 14:32 Відповісти
Батут зламався.
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23.09.2024 14:24 Відповісти
Скоро на ''запарєбрікТВ'' ''-Сєнсація сєнсацій! Ракєта ''Сармат'' тєлєпортічєського тіпа за долі секунди обогнула Зємлю... нє , Солнєчну сістєму з Магєлановим облаком , подряпала Столпи Творєнія , матєріалізовалась в точкє пуска і розсипалась на атоми!"
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23.09.2024 14:26 Відповісти
... на бозони Хігса!
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23.09.2024 14:28 Відповісти
Блін, ви всі не шарите! Це новітня розробка, аналогів якої дісно нівкого нема. Ця ракета полетить на Вашингтон через ядро Землі! Так шо ніяка ПРО не допоможе! Он на фото яка дірка. З кожним новим запуском дірка буде ставати все глибшою! Шах і мат, Байден!
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23.09.2024 14:27 Відповісти
Шось у кацапів після спрацювання виштовхуючого заряду, при запуску маршевого двигуна постійно якась *****. Тренуйтесь підори.
До речі, які нахєр 100 тон. Дивлячись на розміри ракети максимум 10-20 тон. І то всирається.
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23.09.2024 14:29 Відповісти
Тут є що 10 тон )) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Сармат Вікіпедія
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23.09.2024 14:41 Відповісти
Словами оригіналу - "Новый авиалайнер. Входит стюардесса в пассажирский салон:
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней палубе
- бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь. "
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23.09.2024 14:30 Відповісти
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 14:33 Відповісти
Перепутала континенты?
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23.09.2024 14:37 Відповісти
Не тим кінцем запхнули.
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23.09.2024 16:45 Відповісти
Сармат - це українська розробка, яку ******** кучма віддав кацапам. І без наших інженерів хер вона куди полетить.
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23.09.2024 14:39 Відповісти
Получается Кучма поступил далекоглядно.
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23.09.2024 14:42 Відповісти
це червоний, комуністичний директор кучма давно, ще у 2004 році, мав бути повішаний на Майдані, разом з усією ріднею, зятем пінчуком, нагуляним синокком ахметкою, за зраду України !!! війни зараз не було б !!!
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23.09.2024 14:52 Відповісти
Пане хороший, вы не зрозумiли мiй сарказм. Адже слово ******** я не репетував вiдмiнити... ЗЫ... Просто замiсть крапки тре було поставити знак питання.
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23.09.2024 15:00 Відповісти
можливо не зрозумів ... щось я гальмую сьогодні ...
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23.09.2024 15:21 Відповісти
Сармат - це ракета, яку в совку називали Сатана. В натівській класифікації вона проходить під назвою Сатана 2. Так що ніяким аналоговнетом тут і не пахне
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23.09.2024 14:48 Відповісти
Дякувати "Сармату": у пыни - инфаркт.
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23.09.2024 14:40 Відповісти
Цікаво, на який континент вона цілилась?
Як у тому анекдоті:
- Альо! Куди я попав?
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23.09.2024 14:42 Відповісти
- А куди ви цілились?
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23.09.2024 14:43 Відповісти
є кращий адекдот:
Альо, альо, це прачечна ???
Х*ячечно !!! ви подзвонили у міністерство культури ...
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23.09.2024 15:23 Відповісти
А не зря амер самолет взлетел посмотреть запуск.
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23.09.2024 14:43 Відповісти
В творчєствє душевнобольних колись давно зустрічалась пісенька зі словами "полетять сарматушки на Соєдіньонниє Штатушкі".
А по факту воно навіть не літає...
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23.09.2024 14:47 Відповісти
Слабувато. Хатка не зламалась...
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23.09.2024 14:53 Відповісти
Недольот
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23.09.2024 14:57 Відповісти
Хай би вже з боєголовками пускали, а то "нєштатні схаждєнія" КАБів над БНР вже не радують як раніше. Дайошь нєштатноє вхождєніє сармата в Брянск!
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23.09.2024 15:04 Відповісти
Это новое аналоговнетное оружие.
Рекета и не должна была лететь в космос.
Это подземная реактивная торпеда.
Она через магму и ядро земли пробивается к Вашингтону.
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23.09.2024 15:15 Відповісти
- Из России-матушки.
-Уже не глядят Сарматушки
-На Соединённые Штатушки!
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23.09.2024 15:20 Відповісти
@ "Ракета "Сармат" - загалом дуже потішний проєкт. Він був прийнятий після єдиного, визнаного успішним, випробування. І до, і після запуски пройшли невдало.
При цьому весь сенс цієї ракети полягає в очікуваних теххарактеристиках: гіперзвукових боєголовках, що розділяються. Однак, вони досі перебувають на стадії розробки без особливих просувань.
Фактично цей проєкт - це просто фейк і військового значення не має. Це чистий пропагандистський симулякр".
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23.09.2024 15:58 Відповісти
100 тон куди там Ілоні Масківні з її фалконами девятими...
подумаєш як завжди порядок цирф наплутали, хоча автор тексту жінка, їй можна це пробачити
Кацапи трохи обісрались, навіть копію "сатани" не можуть склепати маючи всі креслення та багато спеців із запоріжжя, поки вони її запускали тільки в ідеальних умовах полігону, з шахтою обісрались, але це дивно.
Хоча обісцяне ***** як зажди ******** що сармат вже на бойовому чергуванні
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23.09.2024 16:10 Відповісти
Каасмічеськаяяя дерЖАВА? @@@@@ !!!!
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23.09.2024 17:37 Відповісти
довбо@оби! ще б антом чи венедом назвали!
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24.09.2024 11:09 Відповісти
Гмм - всі Сагги стартонули в небо і було багато мата...
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24.09.2024 14:23 Відповісти
Ай я яй ... Скільки асфальту пропало !!
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24.09.2024 18:53 Відповісти
 
 