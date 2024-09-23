Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки. ФОТО

У соцмережі з'явилися нові супутникові знімки компанії Maxar, що свідчать про невдале випробування Росією міжконтинентальної ракети "Сармат" у російському Плесецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімки опублікував OSINT-аналітик Джордж Баррос у соцмережі Х.

За його словами, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти вказують на те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.





Нагадаємо, 22 вересня на космодромі Плесецьк під час випробувань Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат". Про це повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.

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Свої висновки MeNMyRC зробив на основі супутникових знімків, на яких видно великий кратер у Плесецьку, а також даних про польоти американських розвідувальних літаків.

Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.

Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.





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Довідково

"Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою.

Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони й вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

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