Межконтинентальная ракета РФ "Сармат" взорвалась во время испытаний: новые спутниковые снимки. ФОТО
В соцсети появились новые спутниковые снимки компании Maxar, свидетельствующие о неудачном испытании Россией межконтинентальной ракеты "Сармат" в российском Плесецке.
Как информирует Цензор.НЕТ, снимки опубликовал OSINT-аналитик Джордж Баррос в соцсети Х.
По его словам, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты указывают на то, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.
Напомним, 22 сентября на космодроме Плесецк во время испытаний России взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом сообщил OSINT-проект MeNMyRC, обнародовав снимки со спутника.
Свои выводы MeNMyRC сделал на основе спутниковых снимков, на которых виден большой кратер в Плесецке, а также данных о полетах американских разведывательных самолетов.
Пожар в районе полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP, сообщил эксперт.
Для наблюдения за испытаниями "Сармата" с американской базы на Аляске вылетал американский разведывательный самолет Boeing RC-135S Cobra Ball, уточняет MeNMyRC со ссылкой на данные FlightRadar24. Однако он не зафиксировал запуска, говорится в публикации.
Справочно
"Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой.
Россияне убеждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с самой большой в мире дальностью поражения целей.
По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.
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Мокши дебіли, історію не вивчали.
Та невже?)))
е ще цікава ракета БУЛАВА , на російських підлодках
Теж мабуть з Україні - почали розробляти у 94 р і відімо віддали раше
БО НАЗВА УКРАЇНСЬКА
Ага, головне щоб злетіла
До речі, які нахєр 100 тон. Дивлячись на розміри ракети максимум 10-20 тон. І то всирається.
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней палубе
- бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь. "
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
Як у тому анекдоті:
- Альо! Куди я попав?
Альо, альо, це прачечна ???
Х*ячечно !!! ви подзвонили у міністерство культури ...
А по факту воно навіть не літає...
Рекета и не должна была лететь в космос.
Это подземная реактивная торпеда.
Она через магму и ядро земли пробивается к Вашингтону.
-Уже не глядят Сарматушки
-На Соединённые Штатушки!
При цьому весь сенс цієї ракети полягає в очікуваних теххарактеристиках: гіперзвукових боєголовках, що розділяються. Однак, вони досі перебувають на стадії розробки без особливих просувань.
Фактично цей проєкт - це просто фейк і військового значення не має. Це чистий пропагандистський симулякр".
подумаєш як завжди порядок цирф наплутали, хоча автор тексту жінка, їй можна це пробачити
Кацапи трохи обісрались, навіть копію "сатани" не можуть склепати маючи всі креслення та багато спеців із запоріжжя, поки вони її запускали тільки в ідеальних умовах полігону, з шахтою обісрались, але це дивно.
Хоча обісцяне ***** як зажди ******** що сармат вже на бойовому чергуванні