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Межконтинентальная ракета РФ "Сармат" взорвалась во время испытаний: новые спутниковые снимки. ФОТО

В соцсети появились новые спутниковые снимки компании Maxar, свидетельствующие о неудачном испытании Россией межконтинентальной ракеты "Сармат" в российском Плесецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, снимки опубликовал OSINT-аналитик Джордж Баррос в соцсети Х.

По его словам, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты указывают на то, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки
Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки

Напомним, 22 сентября на космодроме Плесецк во время испытаний России взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат". Об этом сообщил OSINT-проект MeNMyRC, обнародовав снимки со спутника.

Также читайте: КНДР провела наземные испытания двигателя для новой гиперзвуковой ракеты, - СМИ

Свои выводы MeNMyRC сделал на основе спутниковых снимков, на которых виден большой кратер в Плесецке, а также данных о полетах американских разведывательных самолетов.

Пожар в районе полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP, сообщил эксперт.

Для наблюдения за испытаниями "Сармата" с американской базы на Аляске вылетал американский разведывательный самолет Boeing RC-135S Cobra Ball, уточняет MeNMyRC со ссылкой на данные FlightRadar24. Однако он не зафиксировал запуска, говорится в публикации.

Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ

Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки
Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки

Читайте также: Ракеты, которые передал Иран России, могли изменить позицию Запада относительно ударов по РФ, - The Times

Справочно

"Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой.

Россияне убеждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с самой большой в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Также смотрите: Иран представил новую версию "шахеда" и еще одну баллистическую ракету на параде в Тегеране. ФОТО

Автор: 

испытания (379) ракеты (3573) россия (95615) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+24
Навіть сармат проти рузьких ******.
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23.09.2024 14:09
+16
Касаби і інше гівно людства на кшталт осетинів, кадирівців, бурятів, тувінців, карачаєв, кабардинців, нанайцев, татар казанськіх тощо, чому у вас на параше всі назви не ваши? Вагнер, сармат, офіцер, акушерка, білет, фамілія, колобок тощо? Ви шо, не в змозі шось своїм назвати?
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23.09.2024 14:13
+16
Тому шо "межконтинентальна балістична ракета "Ішак" не звучить. А якшо назвати ракету "Ахмат" чи "Рамзан", то вона замість Вашингтона полетить в Мацкву трусити комерсів.
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23.09.2024 14:25
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Навіть сармат проти рузьких ******.
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23.09.2024 14:09 Ответить
Тому, що назва не мокшанська))

Мокши дебіли, історію не вивчали.
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23.09.2024 14:27 Ответить
Та так,"Воєводу"(сатана)останньої модефікації успішно випробували 20раз і тільки тоді поставили на озброєння,а Сармат як заміну,поставили на озброєння після одного успішного запуску.Короче-"далі буде".
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23.09.2024 14:47 Ответить
Касаби і інше гівно людства на кшталт осетинів, кадирівців, бурятів, тувінців, карачаєв, кабардинців, нанайцев, татар казанськіх тощо, чому у вас на параше всі назви не ваши? Вагнер, сармат, офіцер, акушерка, білет, фамілія, колобок тощо? Ви шо, не в змозі шось своїм назвати?
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23.09.2024 14:13 Ответить
Тому шо "межконтинентальна балістична ракета "Ішак" не звучить. А якшо назвати ракету "Ахмат" чи "Рамзан", то вона замість Вашингтона полетить в Мацкву трусити комерсів.
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23.09.2024 14:25 Ответить
Баба Яга, Кощей..
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23.09.2024 14:28 Ответить
Ємєля... скрєпно
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23.09.2024 14:54 Ответить
От бачте, хахли і ті краще вас можуть назвати ваще гівно вашими словами. Уклин, пані.
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23.09.2024 14:58 Ответить
Ееее..моє що?
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23.09.2024 15:16 Ответить
Та то я касабас пояснюю.
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23.09.2024 20:16 Ответить
Ааа..бо я вже смикаюсь..
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23.09.2024 20:40 Ответить
..водка... стакан...
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23.09.2024 17:35 Ответить
Водка - польська назва. у касабов було "зелено вино" тоб то якась сеча.
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23.09.2024 20:15 Ответить
отож...а стакан-тюркське слово...
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24.09.2024 12:55 Ответить
За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн. Джерело:

Та невже?)))
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23.09.2024 14:14 Ответить
За реальними даними вона і взлетіти не може
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23.09.2024 14:16 Ответить
Ніфіга. Із 5 пусків один був вдалим). Так вікі каже).
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23.09.2024 16:12 Ответить
Ноликом більше, ноликом менше... Какаяразніца?
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23.09.2024 14:30 Ответить
аналоговнетная ракета....
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23.09.2024 14:17 Ответить
Анально Говно Нетная, однако.
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23.09.2024 16:13 Ответить
Где родился Сармат- там и пригодился рузьке пословица
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23.09.2024 14:18 Ответить
Сармат = розробка КБ ЮЖНЕ ДНІПРО Україну вона любить , тому і бахает по москалям

е ще цікава ракета БУЛАВА , на російських підлодках
Теж мабуть з Україні - почали розробляти у 94 р і відімо віддали раше
БО НАЗВА УКРАЇНСЬКА
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23.09.2024 16:09 Ответить
от бл... не долетів до Вашингтона. )))
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23.09.2024 14:19 Ответить
Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі ******* засоби протиракетної оборони
Ага, головне щоб злетіла
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23.09.2024 14:23 Ответить
Так, всі ******* (і перспективні також) засоби протиракетної оборони безсилі проти того, що до них не долітає
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23.09.2024 14:32 Ответить
Батут зламався.
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23.09.2024 14:24 Ответить
Скоро на ''запарєбрікТВ'' ''-Сєнсація сєнсацій! Ракєта ''Сармат'' тєлєпортічєського тіпа за долі секунди обогнула Зємлю... нє , Солнєчну сістєму з Магєлановим облаком , подряпала Столпи Творєнія , матєріалізовалась в точкє пуска і розсипалась на атоми!"
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23.09.2024 14:26 Ответить
... на бозони Хігса!
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23.09.2024 14:28 Ответить
Блін, ви всі не шарите! Це новітня розробка, аналогів якої дісно нівкого нема. Ця ракета полетить на Вашингтон через ядро Землі! Так шо ніяка ПРО не допоможе! Он на фото яка дірка. З кожним новим запуском дірка буде ставати все глибшою! Шах і мат, Байден!
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23.09.2024 14:27 Ответить
Шось у кацапів після спрацювання виштовхуючого заряду, при запуску маршевого двигуна постійно якась *****. Тренуйтесь підори.
До речі, які нахєр 100 тон. Дивлячись на розміри ракети максимум 10-20 тон. І то всирається.
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23.09.2024 14:29 Ответить
Тут є що 10 тон )) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Сармат Вікіпедія
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23.09.2024 14:41 Ответить
Словами оригіналу - "Новый авиалайнер. Входит стюардесса в пассажирский салон:
- Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой - зал игровых автоматов, на нижней палубе
- бассейн, на верхней - сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь. "
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23.09.2024 14:30 Ответить
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 14:33 Ответить
Перепутала континенты?
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23.09.2024 14:37 Ответить
Не тим кінцем запхнули.
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23.09.2024 16:45 Ответить
Сармат - це українська розробка, яку ******** кучма віддав кацапам. І без наших інженерів хер вона куди полетить.
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23.09.2024 14:39 Ответить
Получается Кучма поступил далекоглядно.
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23.09.2024 14:42 Ответить
це червоний, комуністичний директор кучма давно, ще у 2004 році, мав бути повішаний на Майдані, разом з усією ріднею, зятем пінчуком, нагуляним синокком ахметкою, за зраду України !!! війни зараз не було б !!!
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23.09.2024 14:52 Ответить
Пане хороший, вы не зрозумiли мiй сарказм. Адже слово ******** я не репетував вiдмiнити... ЗЫ... Просто замiсть крапки тре було поставити знак питання.
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23.09.2024 15:00 Ответить
можливо не зрозумів ... щось я гальмую сьогодні ...
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23.09.2024 15:21 Ответить
Сармат - це ракета, яку в совку називали Сатана. В натівській класифікації вона проходить під назвою Сатана 2. Так що ніяким аналоговнетом тут і не пахне
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23.09.2024 14:48 Ответить
Дякувати "Сармату": у пыни - инфаркт.
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23.09.2024 14:40 Ответить
Цікаво, на який континент вона цілилась?
Як у тому анекдоті:
- Альо! Куди я попав?
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23.09.2024 14:42 Ответить
- А куди ви цілились?
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23.09.2024 14:43 Ответить
є кращий адекдот:
Альо, альо, це прачечна ???
Х*ячечно !!! ви подзвонили у міністерство культури ...
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23.09.2024 15:23 Ответить
А не зря амер самолет взлетел посмотреть запуск.
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23.09.2024 14:43 Ответить
В творчєствє душевнобольних колись давно зустрічалась пісенька зі словами "полетять сарматушки на Соєдіньонниє Штатушкі".
А по факту воно навіть не літає...
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23.09.2024 14:47 Ответить
Слабувато. Хатка не зламалась...
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23.09.2024 14:53 Ответить
Недольот
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23.09.2024 14:57 Ответить
Хай би вже з боєголовками пускали, а то "нєштатні схаждєнія" КАБів над БНР вже не радують як раніше. Дайошь нєштатноє вхождєніє сармата в Брянск!
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23.09.2024 15:04 Ответить
Это новое аналоговнетное оружие.
Рекета и не должна была лететь в космос.
Это подземная реактивная торпеда.
Она через магму и ядро земли пробивается к Вашингтону.
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23.09.2024 15:15 Ответить
- Из России-матушки.
-Уже не глядят Сарматушки
-На Соединённые Штатушки!
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23.09.2024 15:20 Ответить
@ "Ракета "Сармат" - загалом дуже потішний проєкт. Він був прийнятий після єдиного, визнаного успішним, випробування. І до, і після запуски пройшли невдало.
При цьому весь сенс цієї ракети полягає в очікуваних теххарактеристиках: гіперзвукових боєголовках, що розділяються. Однак, вони досі перебувають на стадії розробки без особливих просувань.
Фактично цей проєкт - це просто фейк і військового значення не має. Це чистий пропагандистський симулякр".
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23.09.2024 15:58 Ответить
100 тон куди там Ілоні Масківні з її фалконами девятими...
подумаєш як завжди порядок цирф наплутали, хоча автор тексту жінка, їй можна це пробачити
Кацапи трохи обісрались, навіть копію "сатани" не можуть склепати маючи всі креслення та багато спеців із запоріжжя, поки вони її запускали тільки в ідеальних умовах полігону, з шахтою обісрались, але це дивно.
Хоча обісцяне ***** як зажди ******** що сармат вже на бойовому чергуванні
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23.09.2024 16:10 Ответить
Каасмічеськаяяя дерЖАВА? @@@@@ !!!!
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23.09.2024 17:37 Ответить
довбо@оби! ще б антом чи венедом назвали!
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24.09.2024 11:09 Ответить
Гмм - всі Сагги стартонули в небо і було багато мата...
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24.09.2024 14:23 Ответить
Ай я яй ... Скільки асфальту пропало !!
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24.09.2024 18:53 Ответить
 
 