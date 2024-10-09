Ми зберігаємо необхідний тиск на Росію в Курській області, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що в Курській області ЗСУ зберігають "необхідний тиск на Росію".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Була сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку", - зазначив президент.
Також з доповіддю виступав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов: "Про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами".
Схоже це, у перекладі, означає:
Просування ЗУПИНИЛОСЯ.
І КАЕС навіть по за межею вогненного контролю.
Суттєвих досягнень немає, виявилось черговою зеленською авантюрою.
А зараз не видно й не чути.
Зато не Залужний...
Которые удерживают Курскую область и
Обеспечивают потребности КАЦАПОВ , которые не выехали?
И это в то время ,как их побратимы молотятся на Донбассе!
Насмерть молотятся!!!!!!
Російські літаки з спецназом кружляли над Києвом, але так і не змогли приземлитись. За цей вчинок проти Кривоноса Єрмак порушив кримінальну справу.
_______________________
Ну що, скиглимо далі, чи будемо вимагати вибори?