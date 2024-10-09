Ми зберігаємо необхідний тиск на Росію в Курській області, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що в Курській області ЗСУ зберігають "необхідний тиск на Росію".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Була сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку", - зазначив президент.

Також з доповіддю виступав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов: "Про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами".

Читайте: І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан