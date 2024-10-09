УКР
Ми зберігаємо необхідний тиск на Росію в Курській області, - Зеленський

Зеленський прокоментував дії ЗСУ в Курській області

Володимир Зеленський заявив, що в Курській області ЗСУ зберігають "необхідний тиск на Росію".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Була сьогодні також окрема й тривала доповідь Головкома щодо наших дій на фронті, щодо всіх захисних операцій, а також щодо Курської операції – зараз триває вже третій місяць боїв у Курській області, і ми зберігаємо необхідний тиск на Росію на цьому напрямку", - зазначив президент.

Також з доповіддю виступав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов: "Про процеси, які відбуваються в системі ворога, і наш на них вплив. Також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо деталей співпраці з партнерами".

Читайте: І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Курськ (1197)
Топ коментарі
+11
Краще б ми зберігали тиск на расєю у Запорізькій області
09.10.2024 00:35 Відповісти
09.10.2024 00:35 Відповісти
+11
Як він заіпав із цим Курськом. Херней помаявся, хайпанув, попіарівся, тепер викручується . Скільки людей поклав на свою забаганку. Мудак
09.10.2024 05:03 Відповісти
09.10.2024 05:03 Відповісти
+8
"тиск " -це коли кормиш кацапів гуманітаркою, а вони "кормлять" кабами Запоріжжя, Харків, Суми... ще трохи "потисне" і Полтава, Чернігов, Дніпро будуть під бомбардуванням...(
09.10.2024 01:01 Відповісти
09.10.2024 01:01 Відповісти
Краще б ми зберігали тиск на расєю у Запорізькій області
09.10.2024 00:35 Відповісти
09.10.2024 00:35 Відповісти
"зберігають тиск"?
Схоже це, у перекладі, означає:
Просування ЗУПИНИЛОСЯ.
І КАЕС навіть по за межею вогненного контролю.
Суттєвих досягнень немає, виявилось черговою зеленською авантюрою.
09.10.2024 00:39 Відповісти
09.10.2024 00:39 Відповісти
09.10.2024 00:39 Відповісти
09.10.2024 00:39 Відповісти
Справжній тиск буде тоді, коли замість «Росія атакувала Україну ракетами» ми побачимо в новинах «Україна захлиснула Росію хвилями безпілотників і ракет».
09.10.2024 00:42 Відповісти
09.10.2024 00:42 Відповісти
Щось і Сирський замовк, а донедавно мало не щодня якісь заяви робив.
А зараз не видно й не чути.

Зато не Залужний...
09.10.2024 01:17 Відповісти
09.10.2024 01:17 Відповісти
Интересно - что думают украинские офицеры
Которые удерживают Курскую область и
Обеспечивают потребности КАЦАПОВ , которые не выехали?
И это в то время ,как их побратимы молотятся на Донбассе!
Насмерть молотятся!!!!!!
09.10.2024 00:52 Відповісти
09.10.2024 00:52 Відповісти
09.10.2024 00:54 Відповісти
09.10.2024 00:54 Відповісти
"тиск " -це коли кормиш кацапів гуманітаркою, а вони "кормлять" кабами Запоріжжя, Харків, Суми... ще трохи "потисне" і Полтава, Чернігов, Дніпро будуть під бомбардуванням...(
09.10.2024 01:01 Відповісти
09.10.2024 01:01 Відповісти
от що буває, коли ***** не не цікавився історією
09.10.2024 01:33 Відповісти
09.10.2024 01:33 Відповісти
Воно ж цілого історика грало!)) Ви що..диплом юриста купив - думає що юрист..президента зіграв - досі з ролі не вийде..
09.10.2024 06:41 Відповісти
09.10.2024 06:41 Відповісти
Як він заіпав із цим Курськом. Херней помаявся, хайпанув, попіарівся, тепер викручується . Скільки людей поклав на свою забаганку. Мудак
09.10.2024 05:03 Відповісти
09.10.2024 05:03 Відповісти
Преимущество было за счёт мобильности и неожиданности. Сейчас мясорубка. Кабы, ланцеты, артиллерия, тосы. И соотношение сил 1 к 4 примерно. А тараканище признаться в своей ошибки не может. Минус техника, минус огромные потери по всему фронту
09.10.2024 06:22 Відповісти
09.10.2024 06:22 Відповісти
Ага, блискучий воєвода і потужний тискун Валодька знову вложив прірву солдатів за свої наркоманські марення.
09.10.2024 06:27 Відповісти
09.10.2024 06:27 Відповісти
Зберігатель Боневтік не втік у Лютому 2022го тільки тому, що Сергій Кривоніс привів у негідність злітну смугу у Жулянах, заливши її мастилом(!!!). Але після цього Боневтік заховавсь у бункері так, що Столтенберг декілька днів не міг з ним зв'язатись. Чомусь цей момент ніхто не згадує. Бо не знають?
Російські літаки з спецназом кружляли над Києвом, але так і не змогли приземлитись. За цей вчинок проти Кривоноса Єрмак порушив кримінальну справу.
_______________________
Ну що, скиглимо далі, чи будемо вимагати вибори?
09.10.2024 06:29 Відповісти
09.10.2024 06:29 Відповісти
вибори означають арешт
09.10.2024 06:36 Відповісти
09.10.2024 06:36 Відповісти
Вам шкода зєлю, то ви не хочите його арешту? Наші люди дуже жалістливі
09.10.2024 07:06 Відповісти
09.10.2024 07:06 Відповісти
Борт N1 належить ДАП "Україна" та ніколи у Жулянах не базувався.
09.10.2024 06:51 Відповісти
09.10.2024 06:51 Відповісти
А де в мене написано, що це борт №1 був. Було два приватних борта, якими Боневтік міг скористатись
09.10.2024 07:03 Відповісти
09.10.2024 07:03 Відповісти
Поки не звільнить єрмака та умєрова, і не поверне Залужного- перемоги не буде в найближчому майбутньому.
09.10.2024 07:51 Відповісти
09.10.2024 07:51 Відповісти
Бабушек кормить тоже хорошо.
09.10.2024 08:45 Відповісти
09.10.2024 08:45 Відповісти
 
 