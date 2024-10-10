Україна зможе утримувати територію в Курській області ще щонайменше кілька місяців, - Bloomberg

Україна зможе утримувати контроль над територією в Курській області РФ принаймні протягом кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Американські чиновники повідомляють, що Україна наразі не стикається з серйозними проблемами із постачанням у районі Курська, оскільки російські війська обмежуються лише невеликими контратаками і зосереджуються на наступі на сході України.

Українські сили відзначають покращення стабільності в постачанні артилерійських боєприпасів, що частково зумовлено допомогою союзників. Зокрема, Чехія сприяє доставці боєприпасів, а США та Франція працюють над посиленням артилерійських спроможностей України на тривалу перспективу.

У виданні додають, що влітку український наступ у районі Курська досяг швидких успіхів, що вразило союзників, але виникли побоювання щодо можливих витрат у випадку контратак з боку Росії. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна може використати цю територію у можливих переговорах, хоча поки неясно, коли ці переговори можуть відбутися.

Союзники також вважають, що Зеленський може бути готовий до більш гнучкого підходу в пошуку шляхів припинення війни, тоді як українські військові планують захист на зимовий період та готуються до нових операцій у наступному році, включно з додатковими бригадами та покращеним обладнанням і підготовкою.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус заявив, що Курська операція показала, що українці можуть досягти раптовості на полі бою, проводити приголомшливі операції та утримуватись на території Росії. Але насправді лише час покаже ефективність і важливість цієї операції.

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