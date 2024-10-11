Росіяни продавили лівий фланг Курського угруповання Сил Оборони України, - DeepState

У Курській області російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що ворог за останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили.

"Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", - пишуть осінтери.

Зараз росіяни намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

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"Сьогодні в Інтернет випливла інформація про підготовку нового армійського корпусу ЗСУ. Для чого? Самі військові не знають відповіді. Зі слів нашого побратима — це має вийти "ху**вий аналог ОК". В той же час про формування тактичних з'єднань у вигляді дивізій, про які вже не раз казали військові, мови нема. Курське угрупування наших військ — це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало — ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони", - пояснюють в DeepState.

Там додають, що ми на порозі чергової халепи через повторення помилок.

"Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція — це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі деб**ом", - резюмують аналітики.

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