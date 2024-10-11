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Новини Війна
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Росіяни продавили лівий фланг Курського угруповання Сил Оборони України, - DeepState

Карта бойових дій у Курській області

У Курській області російські війська продавили лівий фланг угруповання Сил Оборони України.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що ворог за останній час стягнув у цей район чимало техніки та живої сили. 

"Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", - пишуть осінтери.

Зараз росіяни намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

Читайте: Росіяни наразі не мають можливості організувати наступ у Курській області, - Politico

"Сьогодні в Інтернет випливла інформація про підготовку нового армійського корпусу ЗСУ. Для чого? Самі військові не знають відповіді. Зі слів нашого побратима — це має вийти "ху**вий аналог ОК". В той же час про формування тактичних з'єднань у вигляді дивізій, про які вже не раз казали військові, мови нема. Курське угрупування наших військ — це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало — ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони", - пояснюють в DeepState.

Там додають, що ми на порозі чергової халепи через повторення помилок.

"Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція — це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі деб**ом", - резюмують аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зможе утримувати територію в Курській області ще щонайменше кілька місяців, - Bloomberg

Автор: 

ЗСУ (7642) Курськ (1148)


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Топ коментарі
+89
Дибіли та вороги керують державою та армією.
Тому закономірний результат - постійний відступ.
Як казав нещодавно Бутусов, на фронті є все у наших солдат, і техніка є і снаряди є, і навіть вистачає особового складу.
Головне чого не вистачає, так це мізків у командування.
В результаті такого командування наша армія це совкова армія, ніяких там стандартів НАТО не має.
А , як відомо, маленька совкова армія ніколи не виграє у великої совкової армії.
Наше командування, за словами Бутусова, просто не в стані вчитись по ходу війни, міняти тактику, робити висновки з невдалих своїх дій.
Це якийсь дуболоми та м'ясники.
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11.10.2024 00:17
+70
Від такого гавнокомандувача можна чекати тільки чергової халепи
для наших воєнних , бо профессіоналізмом там і не пахне , на жаль 🙁
Зе потрібно йти геть , поки не здав всю Украіну !!
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11.10.2024 00:13
+54
Українці як ****** з того *******, який почався з сирським, так і вихуїти досі не можуть. Тупо кожен новий день 24-го року - гірше за попередній.
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11.10.2024 00:33
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Через 24 години від початку Курської операції туди запхав своє мерзотне рило єрмак, і відтоді операція була приречена. Видно навіть по інтерактивній карті. Перші 2 дні активний наступ на Курчатов, а потім єрмак коня на скаку зупинив. Ця тварина робить більше шкоди ніж путінська армія. Недарма він Козирь.
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11.10.2024 15:08 Відповісти
А українцям, схоже все одно. Приходять ввечері з роботи, вмикають єдинарафон, а там все "зашибісь".

єрмак продовжує командувати курсом країни.
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11.10.2024 16:20 Відповісти
Ясна річ що Тобі з Німеччини видніше що українцям під обстрілами робити
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12.10.2024 08:08 Відповісти
Ти тільки що кинув каміння в город редактора цього ресурса
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11.10.2024 22:04 Відповісти
Где F-16? Почему нет поддержки с воздуха
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11.10.2024 19:46 Відповісти
Так було задумано нашими оманцями: відвести найбоєздатніші . найоснащеніші новітньою зброєю ( до речі : найпатріотичніші. оскільки є вихідцуями із Заходу ) підрозділи ЗСУ із театра головних військових дій Донбасу на задвірки Курщини... Авантюра .понти. самолюбування-Є очевидними...Оскільки в чужому.чистому полі без стабільної логістики. відсутності прикриття з повітря--це завідомо--зрадницькі витівки ЗЕ-засланців...Фінал прогнозований : поспішний відхід... НЕ виключено з втратою. без пійла . грізної європейської техніки. ..Відповідальних НЕ має ...Головний побєдоносець--. знову у мандрах: здається його зациклило на іфорії демонстрації Світу отого ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ?! (.Невільно закрадується думка. що той "переможний план" відтяпав саме кремлівський карлуша ??? )
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11.10.2024 20:25 Відповісти
Кажуть нового командуючого призначіли, який почав так командувати, що сипатись почали.
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12.10.2024 00:48 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ С ЗЕЛЕЙ НЕ ИГРАЛИ КАК С ИГРУШКОЙ !)
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12.10.2024 01:24 Відповісти
А на что реально была надежда ?
Вариантов развития событий не так уж и много было.

Из фантастических целых три:
1. Русские скажут забирайте Курскую обл. себе.
2. Дойти до Москвы.
3. Ну и то, что русские скажут, что уходят с Украины, только верните им Курскую обл.

А из реальных только один
Русские соберут силы на этом направлении и начнут ...

Просто зайти и просто сидеть - ну хз
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12.10.2024 08:53 Відповісти
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