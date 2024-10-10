Росіяни наразі не мають можливості організувати наступ у Курській області, - Politico

У найближчі місяці через погану організацію у війську та значні проблеми з логістикою армія РФ не готова повертати під свій контроль територію Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела в Пентагоні.

Видання зазначає, що західні союзники побоювались, що створення наступального угруповання Сил оборони України у Курській області призведе до нестачі сил на інших ділянках фронту. Проте аналітики зазначають, що Україні вистачить сил, щоб утримувати захоплені території всередині Росії протягом щонайменше кількох місяців, перш ніж росіяни зможуть організувати повноцінний контрнаступ.

Одне з джерел Politico додало, українцям поки що вдається поповнювати особовий склад у Курській області, проте росіяни через погану координацію та планування мають "серйозні логістичні проблеми з передислокацією військ та їх організацією", щоб перейти від оборони до наступальних дій.

"Ніщо не вказує на те, що вони готові вжити серйозних дій щодо повернення Курської області, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", – зауважив співрозмовник видання.

Слід зазначити, що за даними британської розвідки, вересень 2024 року став одним з "найкривавіших" для російської армії. Середньодобові втрати окупаційної армії РФ становили 1271 особу (убитими і пораненими).

Раніше видання Bloomberg повідомило, що зможуть утримувати контроль над територією в Курській області РФ принаймні протягом кількох місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми зберігаємо необхідний тиск на Росію в Курській області, - Зеленський