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Росіяни наразі не мають можливості організувати наступ у Курській області, - Politico

Контрнаступ РФ у Курській області

У найближчі місяці через погану організацію у війську та значні проблеми з логістикою армія РФ не готова повертати під свій контроль територію Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела в Пентагоні.

Видання зазначає, що західні союзники побоювались, що створення наступального угруповання Сил оборони України у Курській області призведе до нестачі сил на інших ділянках фронту. Проте аналітики зазначають, що Україні вистачить сил, щоб утримувати захоплені території всередині Росії протягом щонайменше кількох місяців, перш ніж росіяни зможуть організувати повноцінний контрнаступ.

Одне з джерел Politico  додало, українцям поки що вдається поповнювати особовий склад у Курській області, проте росіяни через погану координацію та планування мають "серйозні логістичні проблеми з передислокацією військ та їх організацією", щоб перейти від оборони до наступальних дій.

"Ніщо не вказує на те, що вони готові вжити серйозних дій щодо повернення Курської області, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", – зауважив співрозмовник видання.

Слід зазначити, що за даними британської розвідки, вересень 2024 року став одним з "найкривавіших" для російської армії. Середньодобові втрати окупаційної армії РФ становили 1271 особу (убитими і пораненими).

Раніше видання Bloomberg повідомило, що зможуть утримувати контроль над територією в Курській області РФ принаймні протягом кількох місяців.

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Автор: 

армія рф (17729) ЗСУ (7642) Курськ (1148)


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Топ коментарі
+6
Вони поступово наступають в донецькій. харківській та запорізькій областях. а потім це зроблять в курській
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10.10.2024 12:07
+2
А зачем им там "наступать"? "Лидер современности", сейчас туда кидает резервы ЗСУ, которые там авиацией уничтожаются а РФ потихоньку захватывает территорию Украины...
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10.10.2024 12:10
+2
Так само тупо ми зараз стоїмо на півночі Харківської. З однією різинцею: спалено Вовчанськ, а не Шебекіно.
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10.10.2024 12:14
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В принципі, це і ще дуже повільний (за мірками ******** війн) наступ русні на Донбасі показує, що не така вже вона й сильна, та вторая армія міра.
Та все одно її сцють розмотати остаточно. Чекають, поки набереться сили, аби потім розвести руками і сказати "ну россія жє нєпобєдіма, чєго ви ожідалі?".
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10.10.2024 12:01 Відповісти
проблема в тому, що тупе стояння в курській народній республіці ні до чого кацапів не заохочує! вони продовжать наступ на донбасі, а після того, як зрівняют там все з землею, вдарять по харківській області
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10.10.2024 12:11 Відповісти
Так само тупо ми зараз стоїмо на півночі Харківської. З однією різинцею: спалено Вовчанськ, а не Шебекіно.
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10.10.2024 12:14 Відповісти
я ж і кажу - заохотити кацапів забирати війська з фронту може тіки похід на москву! якщо немає для цього ресурсів, то те що зробили - зайшовши в курську область - на межі ідіотізму!
единий розрахунок, який видно неозброєнним взглядом, що скоро всі військові дії припиняться і той шматок курської області буде слугувати обмінним ресурсом! але і цей план уй.біщний, бо ***** скаже, поки не звалите з курської області - ніяких розмов взагалі не буде
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10.10.2024 12:22 Відповісти
Від кордонів до мАцкви мінімум 400 км.
Під зливою КАБів, з тисячею можливостей для русні наглухо перерізати логістику нашому ударному угрупованню.
Русня зі своїми ресурсами до Києва дійти не змогла, і взагалі з Півночі втекла здебільшого через логістичні проблеми. А тут відстань разів у п'ять більша, для армії, що на порядок гірше забезпечена.
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10.10.2024 12:25 Відповісти
ну пєтуху ж якось вдалося з пʼятьма тисячами рил назбивати щось з десяток літаків і дійти майже до моркви без втрат і захопивши кілька військових баз!
треба брати приклад і копіювати досвід! і, в цей раз, не брати слухавку, якщо бульбофюрер почне дзвонити, бо він, схоже, володіє дістанційним гіпнозом
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10.10.2024 12:32 Відповісти
Покажіть мені кувалду ЗСУ, чий блиск привертає друзів та відлякує ворогів.
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10.10.2024 12:42 Відповісти
Референдум там треба було проводити - і проголошувати КурНР ... але всі бояться , тож ***** поспішати нікуди ....
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10.10.2024 12:19 Відповісти
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10.10.2024 14:27 Відповісти
Вони поступово наступають в донецькій. харківській та запорізькій областях. а потім це зроблять в курській
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10.10.2024 12:07 Відповісти
А зачем им вообще торопиться в Курской области?
Население мы не обижем, подкармливаем, лечим, да и клоунятко сказал, что Украина не собирается забирать чужие земли. Кончится тем, что до клоунятки наконец таки дойдет глупость этой затеи и мы сами от-туда уйдем, а плешивый объявит это своей победой.
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10.10.2024 12:29 Відповісти
[…] українцям поки що вдається поповнювати особовий склад у Курській області, ПРОТЕ росіяни через погану координацію та планування мають "серйозні логістичні проблеми з передислокацією військ та їх організацією".

До чого тут оте ПРОТЕ? Штучний інтелект перекладав?
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10.10.2024 12:07 Відповісти
Так вдається поповнювати, що аж сам верховний обурився, що це так багато чоловіків забронювали. Ану розброньовуйте і на Курщину їх!
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10.10.2024 12:30 Відповісти
А зачем им там "наступать"? "Лидер современности", сейчас туда кидает резервы ЗСУ, которые там авиацией уничтожаются а РФ потихоньку захватывает территорию Украины...
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10.10.2024 12:10 Відповісти
А на Донбасі , по твоєму , резерви авіацією не знищуються ?
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10.10.2024 12:12 Відповісти
там сили ЗСУ в мішку ~40 * 20 кілометрів
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10.10.2024 15:40 Відповісти
нічого страшно, зате вони наступають на Донбасі... й продовжують обстрілювати балістикою наші міста й села, а ми її не збиваємо...
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10.10.2024 12:27 Відповісти
А куя ***** воевать на Курске , разрушать, взрывать кацапию, нет, ему нужно уничтожать стирать Украину , ему не интересен Курский кацап ...
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10.10.2024 13:18 Відповісти
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10.10.2024 14:52 Відповісти
там менше 1000 чоловік залишилося і то навряд чи

це вони втратили 1000, багато звичайно загинули.
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10.10.2024 15:42 Відповісти
 
 