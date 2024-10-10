Россияне пока не имеют возможности организовать наступление в Курской области, - Politico
В ближайшие месяцы из-за плохой организации в войске и значительных проблем с логистикой армия РФ не готова возвращать под свой контроль территорию Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.
Издание отмечает, что западные союзники опасались, что создание наступательной группировки Сил обороны Украины в Курской области приведет к нехватке сил на других участках фронта. Однако аналитики отмечают, что Украине хватит сил, чтобы удерживать захваченные территории внутри России в течение как минимум нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут организовать полноценное контрнаступление.
Один из источников Politico добавил, украинцам пока удается пополнять личный состав в Курской области, однако россияне из-за плохой координации и планирования имеют "серьезные логистические проблемы с передислокацией войск и их организацией", чтобы перейти от обороны к наступательным действиям.
"Ничто не указывает на то, что они готовы предпринять серьезные действия по возвращению Курской области, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", - заметил собеседник издания.
Следует отметить, что по данным британской разведки, сентябрь 2024 года стал одним из самых "кровавых" для российской армии. Среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными).
Ранее издание Bloomberg сообщило, что смогут удерживать контроль над территорией в Курской области РФ по крайней мере в течение нескольких месяцев.
Та все одно її сцють розмотати остаточно. Чекають, поки набереться сили, аби потім розвести руками і сказати "ну россія жє нєпобєдіма, чєго ви ожідалі?".
единий розрахунок, який видно неозброєнним взглядом, що скоро всі військові дії припиняться і той шматок курської області буде слугувати обмінним ресурсом! але і цей план уй.біщний, бо ***** скаже, поки не звалите з курської області - ніяких розмов взагалі не буде
Під зливою КАБів, з тисячею можливостей для русні наглухо перерізати логістику нашому ударному угрупованню.
Русня зі своїми ресурсами до Києва дійти не змогла, і взагалі з Півночі втекла здебільшого через логістичні проблеми. А тут відстань разів у п'ять більша, для армії, що на порядок гірше забезпечена.
треба брати приклад і копіювати досвід! і, в цей раз, не брати слухавку, якщо бульбофюрер почне дзвонити, бо він, схоже, володіє дістанційним гіпнозом
Население мы не обижем, подкармливаем, лечим, да и клоунятко сказал, что Украина не собирается забирать чужие земли. Кончится тем, что до клоунятки наконец таки дойдет глупость этой затеи и мы сами от-туда уйдем, а плешивый объявит это своей победой.
До чого тут оте ПРОТЕ? Штучний інтелект перекладав?
це вони втратили 1000, багато звичайно загинули.