Россияне пока не имеют возможности организовать наступление в Курской области, - Politico

В ближайшие месяцы из-за плохой организации в войске и значительных проблем с логистикой армия РФ не готова возвращать под свой контроль территорию Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что западные союзники опасались, что создание наступательной группировки Сил обороны Украины в Курской области приведет к нехватке сил на других участках фронта. Однако аналитики отмечают, что Украине хватит сил, чтобы удерживать захваченные территории внутри России в течение как минимум нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут организовать полноценное контрнаступление.

Один из источников Politico добавил, украинцам пока удается пополнять личный состав в Курской области, однако россияне из-за плохой координации и планирования имеют "серьезные логистические проблемы с передислокацией войск и их организацией", чтобы перейти от обороны к наступательным действиям.

"Ничто не указывает на то, что они готовы предпринять серьезные действия по возвращению Курской области, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", - заметил собеседник издания.

Следует отметить, что по данным британской разведки, сентябрь 2024 года стал одним из самых "кровавых" для российской армии. Среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными).

Ранее издание Bloomberg сообщило, что смогут удерживать контроль над территорией в Курской области РФ по крайней мере в течение нескольких месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы сохраняем необходимое давление на Россию в Курской области, - Зеленский