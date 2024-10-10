РУС
Россияне пока не имеют возможности организовать наступление в Курской области, - Politico

Контрнаступ РФ у Курській області

В ближайшие месяцы из-за плохой организации в войске и значительных проблем с логистикой армия РФ не готова возвращать под свой контроль территорию Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что западные союзники опасались, что создание наступательной группировки Сил обороны Украины в Курской области приведет к нехватке сил на других участках фронта. Однако аналитики отмечают, что Украине хватит сил, чтобы удерживать захваченные территории внутри России в течение как минимум нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут организовать полноценное контрнаступление.

Один из источников Politico добавил, украинцам пока удается пополнять личный состав в Курской области, однако россияне из-за плохой координации и планирования имеют "серьезные логистические проблемы с передислокацией войск и их организацией", чтобы перейти от обороны к наступательным действиям.

"Ничто не указывает на то, что они готовы предпринять серьезные действия по возвращению Курской области, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время", - заметил собеседник издания.

Следует отметить, что по данным британской разведки, сентябрь 2024 года стал одним из самых "кровавых" для российской армии. Среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными).

Ранее издание Bloomberg сообщило, что смогут удерживать контроль над территорией в Курской области РФ по крайней мере в течение нескольких месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы сохраняем необходимое давление на Россию в Курской области, - Зеленский

армия РФ (20384) ВСУ (6866) Курск (1185)
Вони поступово наступають в донецькій. харківській та запорізькій областях. а потім це зроблять в курській
10.10.2024 12:07
А зачем им там "наступать"? "Лидер современности", сейчас туда кидает резервы ЗСУ, которые там авиацией уничтожаются а РФ потихоньку захватывает территорию Украины...
10.10.2024 12:10
Так само тупо ми зараз стоїмо на півночі Харківської. З однією різинцею: спалено Вовчанськ, а не Шебекіно.
10.10.2024 12:14
В принципі, це і ще дуже повільний (за мірками ******** війн) наступ русні на Донбасі показує, що не така вже вона й сильна, та вторая армія міра.
Та все одно її сцють розмотати остаточно. Чекають, поки набереться сили, аби потім розвести руками і сказати "ну россія жє нєпобєдіма, чєго ви ожідалі?".
10.10.2024 12:01
проблема в тому, що тупе стояння в курській народній республіці ні до чого кацапів не заохочує! вони продовжать наступ на донбасі, а після того, як зрівняют там все з землею, вдарять по харківській області
10.10.2024 12:11
я ж і кажу - заохотити кацапів забирати війська з фронту може тіки похід на москву! якщо немає для цього ресурсів, то те що зробили - зайшовши в курську область - на межі ідіотізму!
единий розрахунок, який видно неозброєнним взглядом, що скоро всі військові дії припиняться і той шматок курської області буде слугувати обмінним ресурсом! але і цей план уй.біщний, бо ***** скаже, поки не звалите з курської області - ніяких розмов взагалі не буде
10.10.2024 12:22
Від кордонів до мАцкви мінімум 400 км.
Під зливою КАБів, з тисячею можливостей для русні наглухо перерізати логістику нашому ударному угрупованню.
Русня зі своїми ресурсами до Києва дійти не змогла, і взагалі з Півночі втекла здебільшого через логістичні проблеми. А тут відстань разів у п'ять більша, для армії, що на порядок гірше забезпечена.
10.10.2024 12:25
ну пєтуху ж якось вдалося з пʼятьма тисячами рил назбивати щось з десяток літаків і дійти майже до моркви без втрат і захопивши кілька військових баз!
треба брати приклад і копіювати досвід! і, в цей раз, не брати слухавку, якщо бульбофюрер почне дзвонити, бо він, схоже, володіє дістанційним гіпнозом
10.10.2024 12:32
Покажіть мені кувалду ЗСУ, чий блиск привертає друзів та відлякує ворогів.
10.10.2024 12:42
Референдум там треба було проводити - і проголошувати КурНР ... але всі бояться , тож ***** поспішати нікуди ....
10.10.2024 12:19
10.10.2024 14:27
А зачем им вообще торопиться в Курской области?
Население мы не обижем, подкармливаем, лечим, да и клоунятко сказал, что Украина не собирается забирать чужие земли. Кончится тем, что до клоунятки наконец таки дойдет глупость этой затеи и мы сами от-туда уйдем, а плешивый объявит это своей победой.
10.10.2024 12:29
[…] українцям поки що вдається поповнювати особовий склад у Курській області, ПРОТЕ росіяни через погану координацію та планування мають "серйозні логістичні проблеми з передислокацією військ та їх організацією".

До чого тут оте ПРОТЕ? Штучний інтелект перекладав?
10.10.2024 12:07
Так вдається поповнювати, що аж сам верховний обурився, що це так багато чоловіків забронювали. Ану розброньовуйте і на Курщину їх!
показать весь комментарий
А на Донбасі , по твоєму , резерви авіацією не знищуються ?
показать весь комментарий
там сили ЗСУ в мішку ~40 * 20 кілометрів
10.10.2024 15:40
нічого страшно, зате вони наступають на Донбасі... й продовжують обстрілювати балістикою наші міста й села, а ми її не збиваємо...
10.10.2024 12:27
А куя ***** воевать на Курске , разрушать, взрывать кацапию, нет, ему нужно уничтожать стирать Украину , ему не интересен Курский кацап ...
10.10.2024 13:18
10.10.2024 14:52
там менше 1000 чоловік залишилося і то навряд чи

це вони втратили 1000, багато звичайно загинули.
10.10.2024 15:42
 
 