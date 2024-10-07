РУС
В сентябре зафиксирован новый рекорд среднесуточных потерь россиян в Украине, - британская разведка

У вересня щодня ліквідовали в середньому 1271 особу

За сентябрь 2024 года среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными). Это новый рекорд с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 (убитыми и ранеными). Всего за все время полномасштабной войны Россия, вероятно, потеряла более 648 тысяч военных.

"Рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях. военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

"Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ", - говорится в обзоре.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне 1000 человек, несмотря на приближение зимы.

"На сегодня зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших условий", - резюмировали британские аналитики.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские власти намерены в ближайшие три года набирать на контрактную службу в армию не менее 225 тысяч человек ежегодно.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 661 630 человек (+1160 за сутки), 8933 танка, 19 156 артсистем, 17 710 боевых бронированных машин

+3
взимку скорочення втрат РОА від зменшення інтенсивності бойових дій буде компенсуватись втратами від гіпотермії.
07.10.2024 11:51 Ответить
+2
Потрібно у 5 разів більше. Одна єрунда - як з наявним озброєнням це зробити?
07.10.2024 11:54 Ответить
+1
і це чудово. До нових рекордів касаби!
07.10.2024 11:48 Ответить
тоді тільки час
07.10.2024 12:03 Ответить
у них лікарство на всі часи---водка
07.10.2024 12:08 Ответить
водка - це у цивільній медицині. У військовій - більш сильнодючі обезболи.
07.10.2024 12:37 Ответить
Дозвольте поправити; не РОА, а коа (кацапська).
07.10.2024 17:37 Ответить
це сіноніми, але мені більше подобається РОА, бо так зразу виникають історичні паралелі, про які багато хто забув, а дехто навіть і не знає.
07.10.2024 18:11 Ответить
Ймовірно, що не знають.
09.10.2024 21:18 Ответить
Втрати Ізраїлю за рік війни менше 700. Різниця майже в 1000 разів. Неймовірно.
07.10.2024 12:29 Ответить
Ви порівнюєте те , що непорівнянне від слова взагалі . Ізраїль воює з арміями але тих арміях нема а ні танків , а не літаків
07.10.2024 14:17 Ответить
"На сьогодні ЗИМОВІ умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - резюмували британські аналітики Джерело: Які це в нас зимові умови (+20 вдень)? Після такого аналізу може не треба їх цитувати, тут і так ахінеї досить.
07.10.2024 14:44 Ответить
1271 кацап-"заробітчанин" за добу; непоганий результат роботи наших хлопців.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
07.10.2024 17:33 Ответить
 
 