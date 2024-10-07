В сентябре зафиксирован новый рекорд среднесуточных потерь россиян в Украине, - британская разведка

За сентябрь 2024 года среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными). Это новый рекорд с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 (убитыми и ранеными). Всего за все время полномасштабной войны Россия, вероятно, потеряла более 648 тысяч военных.

"Рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях. военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

"Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ", - говорится в обзоре.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне 1000 человек, несмотря на приближение зимы.

"На сегодня зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших условий", - резюмировали британские аналитики.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские власти намерены в ближайшие три года набирать на контрактную службу в армию не менее 225 тысяч человек ежегодно.

