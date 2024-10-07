УКР
2 859 13

У вересні зафіксовано новий рекорд середньодобових втрат росіян в Україні, - британська розвідка

У вересня щодня ліквідовали в середньому 1271 особу

За  вересень 2024 року  середньодобові втрати окупаційної армії РФ становили 1271 особу (убитими і пораненими). Це новий рекорд з початку повномасштабного вторгення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Попередній рекорд був зафіксований у травні 2024 року, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 (убитими і пораненими). Загалом за весь час повномасштабної війни Росія, ймовірно, втратила понад 648 тисяч військових.

"Зростання рівня втрат майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій у Харківській та Курській областях.  військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

"Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг", - йдеться в огляді.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати РФ лишатимуться на рівні 1000 осіб попри наближення зими.

"На сьогодні зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - резюмували британські аналітики.

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО, російська влада має намір у найближчі три роки набирати на контрактну службу до армії щонайменше 225 тисяч осіб щороку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 661 630 осіб (+1160 за добу), 8933 танки, 19 156 артсистем, 17 710 бойових броньованих машин

Автор: 

армія рф (18507) Велика Британія (5742) знищення (8028) зовнішня розвідка (490)
Топ коментарі
+3
взимку скорочення втрат РОА від зменшення інтенсивності бойових дій буде компенсуватись втратами від гіпотермії.
показати весь коментар
07.10.2024 11:51 Відповісти
+2
Потрібно у 5 разів більше. Одна єрунда - як з наявним озброєнням це зробити?
показати весь коментар
07.10.2024 11:54 Відповісти
+1
і це чудово. До нових рекордів касаби!
показати весь коментар
07.10.2024 11:48 Відповісти
і це чудово. До нових рекордів касаби!
показати весь коментар
07.10.2024 11:48 Відповісти
Потрібно у 5 разів більше. Одна єрунда - як з наявним озброєнням це зробити?
показати весь коментар
07.10.2024 11:54 Відповісти
тоді тільки час
показати весь коментар
07.10.2024 12:03 Відповісти
взимку скорочення втрат РОА від зменшення інтенсивності бойових дій буде компенсуватись втратами від гіпотермії.
показати весь коментар
07.10.2024 11:51 Відповісти
у них лікарство на всі часи---водка
показати весь коментар
07.10.2024 12:08 Відповісти
водка - це у цивільній медицині. У військовій - більш сильнодючі обезболи.
показати весь коментар
07.10.2024 12:37 Відповісти
Дозвольте поправити; не РОА, а коа (кацапська).
показати весь коментар
07.10.2024 17:37 Відповісти
це сіноніми, але мені більше подобається РОА, бо так зразу виникають історичні паралелі, про які багато хто забув, а дехто навіть і не знає.
показати весь коментар
07.10.2024 18:11 Відповісти
Ймовірно, що не знають.
показати весь коментар
09.10.2024 21:18 Відповісти
Втрати Ізраїлю за рік війни менше 700. Різниця майже в 1000 разів. Неймовірно.
показати весь коментар
07.10.2024 12:29 Відповісти
Ви порівнюєте те , що непорівнянне від слова взагалі . Ізраїль воює з арміями але тих арміях нема а ні танків , а не літаків
показати весь коментар
07.10.2024 14:17 Відповісти
"На сьогодні ЗИМОВІ умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - резюмували британські аналітики Джерело: Які це в нас зимові умови (+20 вдень)? Після такого аналізу може не треба їх цитувати, тут і так ахінеї досить.
показати весь коментар
07.10.2024 14:44 Відповісти
1271 кацап-"заробітчанин" за добу; непоганий результат роботи наших хлопців.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
07.10.2024 17:33 Відповісти
 
 