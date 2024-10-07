У вересні зафіксовано новий рекорд середньодобових втрат росіян в Україні, - британська розвідка

За вересень 2024 року середньодобові втрати окупаційної армії РФ становили 1271 особу (убитими і пораненими). Це новий рекорд з початку повномасштабного вторгення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Попередній рекорд був зафіксований у травні 2024 року, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 (убитими і пораненими). Загалом за весь час повномасштабної війни Росія, ймовірно, втратила понад 648 тисяч військових.

"Зростання рівня втрат майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій у Харківській та Курській областях. військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

"Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг", - йдеться в огляді.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати РФ лишатимуться на рівні 1000 осіб попри наближення зими.

"На сьогодні зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - резюмували британські аналітики.

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО, російська влада має намір у найближчі три роки набирати на контрактну службу до армії щонайменше 225 тисяч осіб щороку.

