РФ планує щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД

Російська влада має намір у найближчі три роки набирати на контрактну службу до армії щонайменше 225 тисяч осіб щорічно.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, гроші у російський бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року.

"Цей показник найкраще говорить про наміри Росії не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році російська влада планує збільшити витрати на оборонні потреби. Проте в уряді намагаються акцентувати на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.

Також російський диктатор Володимир Путін підписав указ про черговий осінній призов росіян до війська.