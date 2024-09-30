Путін підписав указ про осінній призов до армії РФ з 1 жовтня

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про черговий осінній призов росіян до війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Згідно з указом Путіна, з 1 жовтня по 31 грудня в Росії мають призвати 133 тисячі громадян віком від 18 до 30 років.

Зокрема, йдеться про тих, хто не перебуває у запасі та підлягає призову на військову службу.

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Вказано, що російських строковиків не відправлятимуть на війну проти України.

Зазначимо, що новий осінній призов є першим, який відбудеться з підвищеним граничним віком призову - 30 років.

Раніше заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський повідомив, що "строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 року".

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