Путін підписав указ про осінній призов до армії РФ з 1 жовтня
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про черговий осінній призов росіян до війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Згідно з указом Путіна, з 1 жовтня по 31 грудня в Росії мають призвати 133 тисячі громадян віком від 18 до 30 років.
Зокрема, йдеться про тих, хто не перебуває у запасі та підлягає призову на військову службу.
Вказано, що російських строковиків не відправлятимуть на війну проти України.
Зазначимо, що новий осінній призов є першим, який відбудеться з підвищеним граничним віком призову - 30 років.
Раніше заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський повідомив, що "строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 року".
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На порозі стоїть смерть з косою.
Ну і що?
Ну і ВСЬО. 🤣
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лише тотальна кастрація та стерилізація.
Ніяк не можемо перейти до дормального вимовлення імен ?
Чомусь Джоном називають Джона, а не перекладають,що то Іван
Чешские фамилии имеют некоторые особенности образования
В результате этого, образование женской фамилии от мужской происходит путем добавления суффикса «-ова». Например, Новак - Новакова, Шпорк - Шпоркова. Да и к иностранным фамилиям женщин чешский язык тоже добавляет окончание.
Вы знаете кто такая была Магаджета Тэтчерова?