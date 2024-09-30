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Новини Мобілізація в РФ
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Путін підписав указ про осінній призов до армії РФ з 1 жовтня

Путін підписав указ про осінній призов у Росії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про черговий осінній призов росіян до війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Згідно з указом Путіна, з 1 жовтня по 31 грудня в Росії мають призвати 133 тисячі громадян віком від 18 до 30 років.

Зокрема, йдеться про тих, хто не перебуває у запасі та підлягає призову на військову службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві юнаків зобов’язали проходити військову службу одразу після закінчення школи 

Вказано, що російських строковиків не відправлятимуть на війну проти України.

Зазначимо, що новий осінній призов є першим, який відбудеться з підвищеним граничним віком призову - 30 років.

Раніше заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський повідомив, що "строк військової служби за призовом не зміниться і становитиме 12 місяців, а відправлення призовників зі збірних пунктів сплановано з 15 жовтня 2024 року".

Читайте також: Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ 

Путін підписав указ про осінній призов у Росії

Автор: 

армія рф (17551) призов (432) путін володимир (23889) росія (65415)


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Топ коментарі
+10
життя кацапа у 3 частинах
1
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30.09.2024 13:14
+10
Вони не зупиняться - тільки вбивати
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30.09.2024 13:21
+4
Стук в двері.
На порозі стоїть смерть з косою.
Ну і що?
Ну і ВСЬО. 🤣
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30.09.2024 13:21
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Ну і що?
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30.09.2024 13:12 Відповісти
Стук в двері.
На порозі стоїть смерть з косою.
Ну і що?
Ну і ВСЬО. 🤣
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30.09.2024 13:21 Відповісти
🤣😂
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30.09.2024 13:37 Відповісти
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30.09.2024 13:48 Відповісти
життя кацапа у 3 частинах
1
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30.09.2024 13:14 Відповісти
Є такий ютюбканал "Свободний чєловек". Там Сергій (його так звати) тролить кацапів. Дуже цікава розмова з недобитим десантником кацапським з відбитими мізками. Пропоную переглянути, дуже цікаво. https://www.youtube.com/watch?v=gf0TtTlfziE
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30.09.2024 13:49 Відповісти
Z-Галя , твой фашист подох.
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30.09.2024 18:16 Відповісти
Вони не зупиняться - тільки вбивати
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30.09.2024 13:21 Відповісти
Валентине, тільки палити.
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30.09.2024 13:29 Відповісти
Одне другому не мішає
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30.09.2024 13:31 Відповісти
не допоможе.
лише тотальна кастрація та стерилізація.
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30.09.2024 13:46 Відповісти
А як називають на рашці ? Владімір чи Володимир ? Єгор чи Ігор ? і т.д.
Ніяк не можемо перейти до дормального вимовлення імен ?
Чомусь Джоном називають Джона, а не перекладають,що то Іван
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30.09.2024 13:31 Відповісти
Єгор це Георгій, Жора, ніякого відношення до Ігоря.
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30.09.2024 13:49 Відповісти
Ігарь
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30.09.2024 15:19 Відповісти
Это интересно знать:
Чешские фамилии имеют некоторые особенности образования

В результате этого, образование женской фамилии от мужской происходит путем добавления суффикса «-ова». Например, Новак - Новакова, Шпорк - Шпоркова. Да и к иностранным фамилиям женщин чешский язык тоже добавляет окончание.
Вы знаете кто такая была Магаджета Тэтчерова?
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30.09.2024 14:20 Відповісти
А залишки одноразових він до дому відпустить чи дібье
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30.09.2024 13:31 Відповісти
А в обороняющейся от агрессора Украине призыв срочников отменили два года назад. В итоге 200 тысяч молодых людей не обучили и кадрового резерва нет. А могли спокойно набирать, обучать и отправлять на полгода-год служить на границу с Беларусью или в западные области, не привлекая к боевым действиям... Популизм и дилетанты кругом...
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30.09.2024 13:31 Відповісти
упирю свіжої крові схотілось.
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30.09.2024 13:38 Відповісти
Відслужать рік на срочке і можна на контракт йти.
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30.09.2024 14:18 Відповісти
А в нас до 25 років по кабакам. Яка там Україна, они же дети.
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30.09.2024 14:31 Відповісти
Це фактично показує, що як мінімум в цьому році пуйло мобілізацію не планує проводити. Взагалі, треба відмітити, що здатність росіян рік беззупинно наступати (і це ж ще навіть не кінець наступу) без необхідності мобілізації і закриття кордонів, дуже неприємно вражає..
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30.09.2024 15:29 Відповісти
 
 