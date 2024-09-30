Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в армию РФ с 1 октября

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном осеннем призыве россиян в армию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Согласно указу Путина, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

В частности, речь идет о тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.

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Указано, что российских срочников не будут отправлять на войну против Украины.

Отметим, что новый осенний призыв является первым, который состоится с повышенным предельным возрастом призыва - 30 лет.

Ранее заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что "срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов планируется с 15 октября 2024 года".

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