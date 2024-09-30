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Новости Мобилизация в РФ
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Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в армию РФ с 1 октября

Путін підписав указ про осінній призов у Росії

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном осеннем призыве россиян в армию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Согласно указу Путина, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

В частности, речь идет о тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.

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Указано, что российских срочников не будут отправлять на войну против Украины.

Отметим, что новый осенний призыв является первым, который состоится с повышенным предельным возрастом призыва - 30 лет.

Ранее заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что "срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов планируется с 15 октября 2024 года".

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Путін підписав указ про осінній призов у Росії

Автор: 

армия РФ (19387) призыв (743) путин владимир (31328) россия (95687)


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Топ комментарии
+10
життя кацапа у 3 частинах
1
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30.09.2024 13:14
+10
Вони не зупиняться - тільки вбивати
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30.09.2024 13:21
+4
Стук в двері.
На порозі стоїть смерть з косою.
Ну і що?
Ну і ВСЬО. 🤣
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30.09.2024 13:21
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Ну і що?
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30.09.2024 13:12 Ответить
Стук в двері.
На порозі стоїть смерть з косою.
Ну і що?
Ну і ВСЬО. 🤣
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30.09.2024 13:21 Ответить
🤣😂
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30.09.2024 13:37 Ответить
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30.09.2024 13:48 Ответить
життя кацапа у 3 частинах
1
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30.09.2024 13:14 Ответить
Є такий ютюбканал "Свободний чєловек". Там Сергій (його так звати) тролить кацапів. Дуже цікава розмова з недобитим десантником кацапським з відбитими мізками. Пропоную переглянути, дуже цікаво. https://www.youtube.com/watch?v=gf0TtTlfziE
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30.09.2024 13:49 Ответить
Z-Галя , твой фашист подох.
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30.09.2024 18:16 Ответить
Вони не зупиняться - тільки вбивати
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30.09.2024 13:21 Ответить
Валентине, тільки палити.
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30.09.2024 13:29 Ответить
Одне другому не мішає
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30.09.2024 13:31 Ответить
не допоможе.
лише тотальна кастрація та стерилізація.
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30.09.2024 13:46 Ответить
А як називають на рашці ? Владімір чи Володимир ? Єгор чи Ігор ? і т.д.
Ніяк не можемо перейти до дормального вимовлення імен ?
Чомусь Джоном називають Джона, а не перекладають,що то Іван
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30.09.2024 13:31 Ответить
Єгор це Георгій, Жора, ніякого відношення до Ігоря.
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30.09.2024 13:49 Ответить
Ігарь
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30.09.2024 15:19 Ответить
Это интересно знать:
Чешские фамилии имеют некоторые особенности образования

В результате этого, образование женской фамилии от мужской происходит путем добавления суффикса «-ова». Например, Новак - Новакова, Шпорк - Шпоркова. Да и к иностранным фамилиям женщин чешский язык тоже добавляет окончание.
Вы знаете кто такая была Магаджета Тэтчерова?
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30.09.2024 14:20 Ответить
А залишки одноразових він до дому відпустить чи дібье
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30.09.2024 13:31 Ответить
А в обороняющейся от агрессора Украине призыв срочников отменили два года назад. В итоге 200 тысяч молодых людей не обучили и кадрового резерва нет. А могли спокойно набирать, обучать и отправлять на полгода-год служить на границу с Беларусью или в западные области, не привлекая к боевым действиям... Популизм и дилетанты кругом...
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30.09.2024 13:31 Ответить
упирю свіжої крові схотілось.
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30.09.2024 13:38 Ответить
Відслужать рік на срочке і можна на контракт йти.
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30.09.2024 14:18 Ответить
А в нас до 25 років по кабакам. Яка там Україна, они же дети.
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30.09.2024 14:31 Ответить
Це фактично показує, що як мінімум в цьому році пуйло мобілізацію не планує проводити. Взагалі, треба відмітити, що здатність росіян рік беззупинно наступати (і це ж ще навіть не кінець наступу) без необхідності мобілізації і закриття кордонів, дуже неприємно вражає..
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30.09.2024 15:29 Ответить
 
 