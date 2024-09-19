Российское Минобороны давит на Путина, требуя объявить новую волну мобилизации, - WSJ

Чиновники Министерства обороны России оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации для "войны на истощение" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, за несколько месяцев до инаугурации Путин встречался с представителями Министерства обороны РФ, которые настаивали на проведении новой волны мобилизации для того, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери России на поле боя в Украине.

На встрече с Путиным в начале этого года чиновники Министерства обороны заявили, что он должен использовать свою инаугурацию и растущую политическую поддержку для обоснования необходимости мобилизации. Но Путин отверг это предложение, поскольку хорошо помнил о беспорядках, последовавших за мобилизацией в 2022 году.

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Источник WSJ сообщил, что Путин заявил, что хочет использовать в войне только тех, кто добровольно подписывает военные контракты.

Однако давление по проведению новой мобилизации возникает, когда потери РФ в войне в Украине достигли примерно одного миллиона.

Журналисты издания утверждают, что прошло больше месяца с момента наступления ВСУ на Курскую область, "а Москва все еще не организовала большого контрнаступления, чтобы оттеснить украинские войска".

По словам источника издания, "все больше людей говорят о неизбежности мобилизации".

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"Слабость российских войск стала болезненно очевидной во время наступления России в начале этого года на Харьков, второй по величине город Украины. Российские войска продвинулись, но наступление, начатое в мае, которое продолжалось все лето, повлекло большие потери и было остановлено украинцами", - пишет WSJ.

В РФ также опасаются, что мобилизация нарушит хрупкий баланс в восприятии войны обществом.

"Привязка большего количества россиян к исходу конфликта в Украине может иметь опасные политические последствия для Путина", - резюмирует издание.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.