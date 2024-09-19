РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3926 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
8 284 64
путин (30474) россия (92990) Минобороны рф (896)

Российское Минобороны давит на Путина, требуя объявить новую волну мобилизации, - WSJ

На Путіна тиснуть, щоб він оголосив нову мобілізацію у РФ

Чиновники Министерства обороны России оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации для "войны на истощение" против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, за несколько месяцев до инаугурации Путин встречался с представителями Министерства обороны РФ, которые настаивали на проведении новой волны мобилизации для того, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери России на поле боя в Украине.

На встрече с Путиным в начале этого года чиновники Министерства обороны заявили, что он должен использовать свою инаугурацию и растущую политическую поддержку для обоснования необходимости мобилизации. Но Путин отверг это предложение, поскольку хорошо помнил о беспорядках, последовавших за мобилизацией в 2022 году.

Читайте также: В России планируют освобождать от суда за участие в войне против Украины

Источник WSJ сообщил, что Путин заявил, что хочет использовать в войне только тех, кто добровольно подписывает военные контракты.

Однако давление по проведению новой мобилизации возникает, когда потери РФ в войне в Украине достигли примерно одного миллиона.

Журналисты издания утверждают, что прошло больше месяца с момента наступления ВСУ на Курскую область, "а Москва все еще не организовала большого контрнаступления, чтобы оттеснить украинские войска".

По словам источника издания, "все больше людей говорят о неизбежности мобилизации".

Читайте также: РФ может объявить новую волну мобилизации из-за неспособности остановить ВСУ на Курщине, - Bloomberg

"Слабость российских войск стала болезненно очевидной во время наступления России в начале этого года на Харьков, второй по величине город Украины. Российские войска продвинулись, но наступление, начатое в мае, которое продолжалось все лето, повлекло большие потери и было остановлено украинцами", - пишет WSJ.

В РФ также опасаются, что мобилизация нарушит хрупкий баланс в восприятии войны обществом.

"Привязка большего количества россиян к исходу конфликта в Украине может иметь опасные политические последствия для Путина", - резюмирует издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Москвы будут платить почти по 2 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
кацапам з гівноподібними мізками байдуже буде мобілізація чи ні,- це отара бидлоскота
показать весь комментарий
19.09.2024 10:48
+3
показать весь комментарий
19.09.2024 10:44
+3
він такий хороший такий хороший а на нього тиснуть всі

схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
показать весь комментарий
19.09.2024 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.09.2024 10:44 Ответить
То *****-путін?
показать весь комментарий
19.09.2024 10:48 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2024 11:18 Ответить
Для плєшивого треба інше рішення - паперова папка з написом «ДЕЛО».
показать весь комментарий
19.09.2024 10:48 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! На минувших выходных помощник президента России по судостроению Николай Патрушев, в режиме видеосвязи, провел несколько совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Основной темой была ситуация на фронте. Представители руководства военного блока отчитались о пресечении попыток со стороны ВСУ создания дополнительных прорывов границы в Курской и Белгородской областях и захвата новых территорий. Военное руководство продолжает утверждать, что до конца октября освободят Курскую область и выйдут на государственную границу. Патрушев поинтересовался, как обстоят дела с "освобождением" ДНР и получил ответ, что наступление российских войск замедлилось по объективным причинам и предыдущие обещания, "освободить ДНР и ЛНР" до Нового года, вряд ли будут выполнены. Военные очередной раз подняли вопрос о мобилизации, но Николай Платонович резко ответил, дескать, надо рассчитывать на то что есть, а не перекладывать проблемы с бездарным руководством СВО на политическое руководство страны. Возможностей у Николая Патрушева влиять на ход войны не так уж и много и, исходя из внутренних договоренностей внутри политбюро, эти возможности ограничены во времени до 15 декабря этого года. 16.09.24
показать весь комментарий
19.09.2024 11:13 Ответить
Ну, якщо почитати коментарі на його ютуб-каналі, періодично звинувачують у тому, що його прогнози завжди зсуваються.
Колись навесні він рекламував канал журналу Time, який передрікав, що цього літа якась країна НАТО введе в Україну війська. І де?
Ви не знайдете того поста. Він підчищає всю рекламу, коли вона піде далі по стрічці. Залишає лише свої пости.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:22 Ответить
він ще в минулому році про це повідомляв також про блокування роботи ютуба та месенджерів

https://lenta.ru/news/2023/10/13/v-gosdume-prizvali-rossiyanok-rozhat-cherez-dva-goda-posle-shkoly/ В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы
показать весь комментарий
19.09.2024 11:27 Ответить
Не всі його прогнози справджуються. Слухачі зауважували також, що та криза в "політбюро", яку він визначав як жорстку та з тенденцію до критичної, раптово, закінчилась формуванням нового правління (коли олєнєвода копнули). І нічого, розповіді про кризу в "політбюро" продовжується, хоча ми не бачимо жодних ознак втрати керування ордою.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:32 Ответить
справжній путєн вже б давно ****** ядеркою і провів кілька мобілізацій,продовжуйте не бачити далі
показать весь комментарий
19.09.2024 11:34 Ответить
Справжній путін давно хоче договоріться і "заморозіть" войну. Не вірите? Спитайте у А. Мовчана, він все дуже докладно пояснить та доведе.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:37 Ответить
Мені достатньо власного розуму,не звик думати чужою головою.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:40 Ответить
Шкода. Цей таваріщ постійно та системно просуває необхідність вигнання чинного уряду з метою привести новий уряд, який буде спроможний "уміротворіть" *****. Бо цей його, бачите, постійно дратує.
І немає кому пояснити товаріщу, де і в чому він не зовсім правий.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:43 Ответить
а як стосовно ваших особистих прогнозів,пам'ятається восени минулого року ви писали що кацапи захоплять Україну?
показать весь комментарий
19.09.2024 11:50 Ответить
На щастя, цього не сталось. Однак на Донбасі справи дуже кепські: русня подолала останній природний рубіж перед Мирноградом, і штурм безпосередньо міста - справа найближчого часу. А далі - падіння Селідово і атака на Покоровськ з його напрямку, плюс охоплення через Мирноград на захід.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:55 Ответить
Бог допомагає Україні тому цього не сталось і не станеться. без додаткової мобілізації подальші активні дії москальні неможливі.я ж писав що на сосії щось почнеться і воно таки почнеться ми стали ближче до цього моменту коли кацапам буде не до Мирнограда з Покровськом.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:58 Ответить
Поки що тенденція для нас загрозлива, і жодного полегшення не проглядається. Якщо, звісно, не трапиться щось таке (не смерть *****, бо він вже мертвий, чи не так?).
показать весь комментарий
19.09.2024 12:00 Ответить
так він вже мертвий,але пригадайте після смерті сталіна була ще боротьба за владу і лише через три роки відбувся з'їзд на якому його засудили та винесли з мавзолею. в даному випадку буде винос з морозильника .це постпутінський період коли верхівка (постсталінська,постпутєнська ще при владі) але все має свій початок і кінець.москалі вміють брехати і замітати сліди своїх злочинів так що про справжню ситуацію у кремлі ми можемо взагалі не дізнатися або дізнатися через роки.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:06 Ответить
А Мовчан вважає, що ***** живе, і його треба задобрити новим урядом України на "заморозку" війни, а потім сидіти і чекати, поки расєюшка розвалиться сама.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:08 Ответить
покажіть це мовчану https://www.dialog.ua/russia/285116_1700460682 Точно не один: искусственный интеллект озвучил количество двойников Путина - СМИ
показать весь комментарий
19.09.2024 12:12 Ответить
Так він легко відповість: двійники - то для публічних появ і зовнішніх контактів. А саме ***** невилазно сидить у валдайській норі та керує звідти державою.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:16 Ответить
один аспект справжнього давно не показували,що на це відповість ваш мовчан?
показать весь комментарий
19.09.2024 12:17 Ответить
Спитає, а як ви підробку визначаєте? Де беззаперечні докази, що от був раніше справжній, ось цей, а всі інші - точно несправжні?
Якась стаття. А де посилання на публікацію з іменами-прізвищами "японських вчених"? Де докладний звіт, з вказанням фізіологічних особливостей, за якими ШІ визначив двійників та відсутність оригіналу впродовж більш ніж року?
показать весь комментарий
19.09.2024 12:21 Ответить
https://metro.co.uk/2023/10/19/putin-uses-body-*******-according-to-japanese-ai-research-19687297/ Putin does use body *******, according to Japanese AI research
показать весь комментарий
19.09.2024 12:29 Ответить
І головне. Якщо справжнє ***** не показується на люди взагалі, то чи є це беззаперечним доказом, що воно мертве?
показать весь комментарий
19.09.2024 12:23 Ответить
або якщо його не показують де беззаперечні докази що воно живе?
показать весь комментарий
19.09.2024 12:32 Ответить
Отже, немає доказів, що живе, і водночас немає доказів, що мертве.
***** Шредінгера.
Тому все визначається лише - вірою.
Ви вірите генералу - для вас ***** мертве.
Мовчан, певно, буде генерала заперечувати, отже - для нього ***** живе.
З вірою логіка боротись не може.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:34 Ответить
по-перше я вірю власним очам про що писав нижче.по-друге якщо ви не бачите Бога це не означає що його не існує або якщо ви не бачите ультрафіолетового випромінювання це не означає що радіації не існує.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:38 Ответить
Господь дав нам мозок щоб ми його використовували за призначенням а не думали чужими головами в дитинстві були міні-ігри знайди кільканадцять відмінностей розвиває мозок і вам раджу це зробити з фуйлом https://www.youtube.com/watch?v=LISDagtQtsE&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9 Отличия двойника Путина от оригинала.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:42 Ответить
сліпа віра-це віра в те що фуйло живий тому що так думає більшість.а для того щоб прийти до протилежної думки або хоча б засумніватися, потрібно попрацювати розумово але ми занадто "розумні"(ліниві) для цього
показать весь комментарий
19.09.2024 12:44 Ответить
Ну а якщо ***** боїться на публіку показуватись? Генерал же стверджує, що там окультизм у всі поля, тому цілком природне пояснення.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:48 Ответить
не зрозумів яким боком окультизм до смерті фуйла.
Бог прибрав дебіла бо наостанок б він ****** по нам ядеркою.і це би був не один тактичний заряд.тому що фуйло був смертельно хворий (ми в рай а ані здохнут) подивіться на нього на параді 9 травня і на зустрічі з кожугетом ( справжнє прізвіще) коли той у квітні 2022 звітував про Маріуполь а зараз бігає живчиком ручкається з лохами,помолодів на десять років .
показать весь комментарий
19.09.2024 12:58 Ответить
Таким, що ***** може бути забобонним, боятись банального "сглаза", і тому спілкуватись особисто лише з вузьким колом людей в бункері. Для того і двійники.
Чому це пояснення не має права на існування?
показать весь комментарий
19.09.2024 13:02 Ответить
Можна вести трансляції справжнього безпосередньо з бункера,що він і робив,почніть вже користуватись мозком,нарешті.Добре,приємно було поспілкуватися пішов донатити на 118 бригаду ТРО.
показать весь комментарий
19.09.2024 13:06 Ответить
Раптом і це боїться? У нас же воду через телевізори Кашпировський заряджав, так чому не можливо у зворотному напрямку?
показать весь комментарий
19.09.2024 13:07 Ответить
Кашпіровський вже давно в Штатах,боятися нікого.
показать весь комментарий
19.09.2024 13:16 Ответить
Після подій в Лівані там у всіх повні памперси, і генерал про це теж писав.
Хто їх, тих жидів знає, може, і через телекамеру вбивати вже вміють?
показать весь комментарий
19.09.2024 13:18 Ответить
мені не потрібен штучний інтелект мені вистачає власного щоб помітити підробку у мене більше 20 років путєн перед очима це два зовсім різних психотипи один впевнений в собі агресивний диктатор який сипав крилатими фразами,нахабний подонок якщо хочете а нам показують якесь чмо яке мямлить і читає з конспекту.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:16 Ответить
досить.. вам вже час вийти із тої секти "свідків ху йла у холодильнику".. прийде час, коли його справді припече, то вдарить тоді ядеркою. і не важливо путєн там, не путєн, васіліч чи платонич - для усіх нас - це все одне і теж... а тепер стосовно мобілізації: а що, хіба там зараз вона не проводиться? ну не варто так буквально як лінгвісти чіплатися до слів... нинішня мобілізація за поребриком - це добровільно-примусовий набір на контракт - і на виході усі там добровольці. і набирають їх там зараз близько 30 тис щомісяця. і будуть і далі так робити. от коли з грошима там стане гірше, то тоді навіть без оголошення мобілізації (бо вона у них юридично не припинена), будуть набирати вже примусово. сбогодні проскочила новина уже про те, що тим русачкам, які є зафіксовані в аналозі нашого "Оберегу" уже заборонено виїзд за кордон. далі в госуслугі прийде їм повістка. неявка за по повістці - далі штрафи, заборони. той закон у них ще з минулого року прийнятий, однак його так і не запускали ще в роботу, бо контрактники йдуть і зеки. тож тепер прийшов вже час і запустити той закон у роботу. а там у тому реєстрі за словами Хєнєрала уже записано 15-18 лямів русачків. тож будуть поступово їх виловлювати. навряд чи та гебня буде на публіку робити шухер і оголошувати, що потрібно їм мобілізувати 500 000 чергового м'яса. не будуть так вони робити. а будуть масово розсилати ті повістки через госуслуги.
показать весь комментарий
20.09.2024 03:05 Ответить
головна мета цього фсбешного вкиду через поносну газетку-змусити Україну погодитись на поступки а то ми почнемо мобілізацію щоб вести війну на виснаження.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:29 Ответить
Вони на 170 тисяч збройні сили збільшили, а ви мобілізація.

У Міноборони підкреслили, що чисельність військових збільшується за рахунок тих, хто записується на контрактну службу
показать весь комментарий
19.09.2024 10:45 Ответить
Всі претензії - в цєнтральную прачєчную редакцію WSJ.
показать весь комментарий
19.09.2024 10:57 Ответить
"Вони на 170 тисяч збройні сили збільшили,"

це штатна чисельність. Чим від фактичної відрізняється пояснювати треба?
показать весь комментарий
19.09.2024 11:14 Ответить
з 1 грудня 2024 року чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на 180 тис. - до 1,5 млн осіб.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:31 Ответить
Вася, це штат. Його потрібно ще наповнити живими орками.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:39 Ответить
Штатна чисельність ЗС Росії з 1 грудня збільшиться майже до 2,39 млн осіб, включаючи 1,5 млн військових (їх стане більше на 180 тис.).
показать весь комментарий
19.09.2024 13:28 Ответить
виходить 10 тисяч підсобних навіть звільняють
показать весь комментарий
19.09.2024 11:33 Ответить
А шта случілась?
показать весь комментарий
19.09.2024 10:46 Ответить
кацапам з гівноподібними мізками байдуже буде мобілізація чи ні,- це отара бидлоскота
показать весь комментарий
19.09.2024 10:48 Ответить
Повністю погоджуюсь. Цей бидлоскот сподівається на руське "авось", коли йде на війну за гроші, але без грошей вони не готові ризикувати. Уся політика пуйла вибудована таким чином, щоб загнати руських ваньків у гівно, а потім запропонувати їм померти за гроші
показать весь комментарий
19.09.2024 11:37 Ответить
Ну а ми, тим часом, готуємося до «заморозки війни.
показать весь комментарий
19.09.2024 10:50 Ответить
Шо на нього тиснути? - він же ж рішився на віину
показать весь комментарий
19.09.2024 10:51 Ответить
він такий хороший такий хороший а на нього тиснуть всі

схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
показать весь комментарий
19.09.2024 10:54 Ответить
Не факт, що після нього буде краще.
показать весь комментарий
19.09.2024 10:58 Ответить
після джугашвіллі стало ж легше рабам , але так рабами вони бути не перестали при цьому
показать весь комментарий
19.09.2024 11:01 Ответить
Тоді так стались обставини. А тут після путіна може прийти ще більш розумний і прагматичний фашист.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:26 Ответить
Треба більше дронів українцям купляти!
показать весь комментарий
19.09.2024 11:04 Ответить
А чиновники міністерства війни не хочуть натиснути на свого сцаря, щоб навпаки вивів усіх своїх орків з окупованих українських земель та припинив знищення наших міст та сел? Вони ж повинні розуміти, що цю війну вони не виграють, а їх усіх за це розстріляють свої ж, як свідків цієї поразки.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:04 Ответить
Вони (всі росіяни включаючи чиновників) підтримують цю війну та знижчення України. Ніхто за закінчення війни там говорити не буде
показать весь комментарий
19.09.2024 11:26 Ответить
Яку "хвилю"?
У них мобілізація не припинялася ще з 22 року. Ху-йло підписало безстроковий указ і ніяких додаткових хвиль йому оголошувать не треба.
показать весь комментарий
19.09.2024 11:36 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2024 11:58 Ответить
війни на виснаження" проти України. Джерело:
всім зрозуміло ? І цю стратегію кацапи прийняли ще 2 роки тому
показать весь комментарий
19.09.2024 12:00 Ответить
Як заведено на болотах солдат рахують числом. в число входять живі і мертві, і потєрявшиєся. Виключення із числа буде по заявкам родичів. Від х.....вимагають - дайтє чісло. Він і дає...
показать весь комментарий
19.09.2024 12:04 Ответить
 
 