Российское Минобороны давит на Путина, требуя объявить новую волну мобилизации, - WSJ
Чиновники Министерства обороны России оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации для "войны на истощение" против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, за несколько месяцев до инаугурации Путин встречался с представителями Министерства обороны РФ, которые настаивали на проведении новой волны мобилизации для того, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери России на поле боя в Украине.
На встрече с Путиным в начале этого года чиновники Министерства обороны заявили, что он должен использовать свою инаугурацию и растущую политическую поддержку для обоснования необходимости мобилизации. Но Путин отверг это предложение, поскольку хорошо помнил о беспорядках, последовавших за мобилизацией в 2022 году.
Источник WSJ сообщил, что Путин заявил, что хочет использовать в войне только тех, кто добровольно подписывает военные контракты.
Однако давление по проведению новой мобилизации возникает, когда потери РФ в войне в Украине достигли примерно одного миллиона.
Журналисты издания утверждают, что прошло больше месяца с момента наступления ВСУ на Курскую область, "а Москва все еще не организовала большого контрнаступления, чтобы оттеснить украинские войска".
По словам источника издания, "все больше людей говорят о неизбежности мобилизации".
"Слабость российских войск стала болезненно очевидной во время наступления России в начале этого года на Харьков, второй по величине город Украины. Российские войска продвинулись, но наступление, начатое в мае, которое продолжалось все лето, повлекло большие потери и было остановлено украинцами", - пишет WSJ.
В РФ также опасаются, что мобилизация нарушит хрупкий баланс в восприятии войны обществом.
"Привязка большего количества россиян к исходу конфликта в Украине может иметь опасные политические последствия для Путина", - резюмирует издание.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.
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Дорогие подписчики и гости канала! На минувших выходных помощник президента России по судостроению Николай Патрушев, в режиме видеосвязи, провел несколько совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Основной темой была ситуация на фронте. Представители руководства военного блока отчитались о пресечении попыток со стороны ВСУ создания дополнительных прорывов границы в Курской и Белгородской областях и захвата новых территорий. Военное руководство продолжает утверждать, что до конца октября освободят Курскую область и выйдут на государственную границу. Патрушев поинтересовался, как обстоят дела с "освобождением" ДНР и получил ответ, что наступление российских войск замедлилось по объективным причинам и предыдущие обещания, "освободить ДНР и ЛНР" до Нового года, вряд ли будут выполнены. Военные очередной раз подняли вопрос о мобилизации, но Николай Платонович резко ответил, дескать, надо рассчитывать на то что есть, а не перекладывать проблемы с бездарным руководством СВО на политическое руководство страны. Возможностей у Николая Патрушева влиять на ход войны не так уж и много и, исходя из внутренних договоренностей внутри политбюро, эти возможности ограничены во времени до 15 декабря этого года. 16.09.24
Колись навесні він рекламував канал журналу Time, який передрікав, що цього літа якась країна НАТО введе в Україну війська. І де?
Ви не знайдете того поста. Він підчищає всю рекламу, коли вона піде далі по стрічці. Залишає лише свої пости.
https://lenta.ru/news/2023/10/13/v-gosdume-prizvali-rossiyanok-rozhat-cherez-dva-goda-posle-shkoly/ В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы
І немає кому пояснити товаріщу, де і в чому він не зовсім правий.
Якась стаття. А де посилання на публікацію з іменами-прізвищами "японських вчених"? Де докладний звіт, з вказанням фізіологічних особливостей, за якими ШІ визначив двійників та відсутність оригіналу впродовж більш ніж року?
***** Шредінгера.
Тому все визначається лише - вірою.
Ви вірите генералу - для вас ***** мертве.
Мовчан, певно, буде генерала заперечувати, отже - для нього ***** живе.
З вірою логіка боротись не може.
Бог прибрав дебіла бо наостанок б він ****** по нам ядеркою.і це би був не один тактичний заряд.тому що фуйло був смертельно хворий (ми в рай а ані здохнут) подивіться на нього на параді 9 травня і на зустрічі з кожугетом ( справжнє прізвіще) коли той у квітні 2022 звітував про Маріуполь а зараз бігає живчиком ручкається з лохами,помолодів на десять років .
Чому це пояснення не має права на існування?
Хто їх, тих жидів знає, може, і через телекамеру вбивати вже вміють?
У Міноборони підкреслили, що чисельність військових збільшується за рахунок тих, хто записується на контрактну службу
цєнтральную прачєчнуюредакцію WSJ.
це штатна чисельність. Чим від фактичної відрізняється пояснювати треба?
схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
У них мобілізація не припинялася ще з 22 року. Ху-йло підписало безстроковий указ і ніяких додаткових хвиль йому оголошувать не треба.
всім зрозуміло ? І цю стратегію кацапи прийняли ще 2 роки тому