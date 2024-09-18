В России планируют освобождать от суда за участие в войне против Украины

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что подсудимых россиян могут освободить от уголовного преследования, если они подпишут контракт для участия в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также одобрен законопроект, согласно которому подсудимые могут заключать контракты с российской армией в период мобилизации или военного положения.

В случае принятия закона будут внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы - мера пресечения, избранная в отношении того, кто заключил контракт, будет отменяться. При этом, если по делу проходят несколько человек, то в отношении тех, кто не стал заключать контракт, судебное производство будет продолжено.

Сейчас возможностью освободиться от ответственности, подписав контракт с армией РФ, обладают те, кто находится под следствием, но их дела еще не переданы в суд, или те, кто уже осужден.

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