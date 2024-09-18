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Новости Война Мобилизация в РФ
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В России планируют освобождать от суда за участие в войне против Украины

рф,армія

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что подсудимых россиян могут освободить от уголовного преследования, если они подпишут контракт для участия в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также одобрен законопроект, согласно которому подсудимые могут заключать контракты с российской армией в период мобилизации или военного положения.

В случае принятия закона будут внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы - мера пресечения, избранная в отношении того, кто заключил контракт, будет отменяться. При этом, если по делу проходят несколько человек, то в отношении тех, кто не стал заключать контракт, судебное производство будет продолжено.

Сейчас возможностью освободиться от ответственности, подписав контракт с армией РФ, обладают те, кто находится под следствием, но их дела еще не переданы в суд, или те, кто уже осужден.

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армия РФ (19238) Госдума (1261) россия (95569) зэки (75)


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Просто підписати контракт = підписати вирок )
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18.09.2024 19:08 Ответить
шо токо диявол не придумає!
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18.09.2024 19:18 Ответить
Та ман'ячил, вбивць..нехай в себе вдома тренуються
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18.09.2024 19:20 Ответить
тю..
а в нас також звільняють від суду
якщо ти із зебанди
-або дають втекти за кордон
або якщо вкрав 286 млн відпускають під залог 30 млн
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18.09.2024 19:30 Ответить
Так таки так, - кулею в лоба
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19.09.2024 04:46 Ответить
Всі вже поздихали, нова партія потрібна)
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19.09.2024 10:54 Ответить
 
 