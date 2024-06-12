В РФ планируют закрыть полсотни колоний из-за массовой отправки заключенных на войну против Украины, - ЦНС

В Российской Федерации планируют закрыть не менее 57 колоний из-за мобилизации заключенных на фронт в Украину. Помещения этих тюрем пустуют.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сначала власти РФ обосновывали такое решение тем, что некоторые статьи уголовного кодекса декриминализировали.

Но, по данным ЦНС, главная причина - уменьшение количества зэков в том, что их массово отправляют на войну против Украины.

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Кто-то из заключенных добровольно вступает в ВС РФ из-за обещаний аннулирования судимостей и выплаты денег.

"Впрочем большинство даже не видят контрактов, которые за них подписывают "смотрящие". Те контрактники, которые попадают на фронт через подписание соответствующего документа в тюрьме, живут не более восьми месяцев. А это на целый месяц меньше, чем успевали навоеваться завербованные в ЧВК "Вагнер", - добавили в Сопротивлении.