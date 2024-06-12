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Новости Мобилизация в РФ
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В РФ планируют закрыть полсотни колоний из-за массовой отправки заключенных на войну против Украины, - ЦНС

Мобілізація зеків в Росії

В Российской Федерации планируют закрыть не менее 57 колоний из-за мобилизации заключенных на фронт в Украину. Помещения этих тюрем пустуют.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сначала власти РФ обосновывали такое решение тем, что некоторые статьи уголовного кодекса декриминализировали.

Но, по данным ЦНС, главная причина - уменьшение количества зэков в том, что их массово отправляют на войну против Украины.

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Кто-то из заключенных добровольно вступает в ВС РФ из-за обещаний аннулирования судимостей и выплаты денег.

"Впрочем большинство даже не видят контрактов, которые за них подписывают "смотрящие". Те контрактники, которые попадают на фронт через подписание соответствующего документа в тюрьме, живут не более восьми месяцев. А это на целый месяц меньше, чем успевали навоеваться завербованные в ЧВК "Вагнер", - добавили в Сопротивлении.

Автор: 

россия (95615) заключенные (511) зэки (75) Центр национального сопротивления (569)


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Топ комментарии
+5
Утилізація біосміття нашим рахунком.
Ми деградуємо, втрачаючи кращих, русня очищується від людського непотрібу.
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12.06.2024 15:32
+5
що тут скажеш... тут кацапчики добре придумали...двох зайців одним пострілом...
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12.06.2024 15:40
+4
московити не можуть очиститись ,як може очиститись біосміття ?

будь який сорт лайна є лайно
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12.06.2024 15:48
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Утилізація біосміття нашим рахунком.
Ми деградуємо, втрачаючи кращих, русня очищується від людського непотрібу.
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12.06.2024 15:32 Ответить
московити не можуть очиститись ,як може очиститись біосміття ?

будь який сорт лайна є лайно
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12.06.2024 15:48 Ответить
Але є лайно, яке тільки бухає та сидить, а є лайно, яке робить гіперзвукові ракети, шльопає музику, книги, фільми, якось рухає науку та займається бодай якоюсь освітою, ще є спортивне лайно.
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12.06.2024 15:51 Ответить
Шо то, шо то один і той самий непотріб. Лайно, яке зробило гіперзвукові ракети - сидить.
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12.06.2024 16:03 Ответить
Але ракети штампують кожного дня.
Тобто є ще лайно рангом нижче, яке вміє у машинобудування.
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12.06.2024 16:05 Ответить
ракету штампують кожного дня, їх далеко не за один день роблять. більше того, на цьому штампуванні скоріш за все і зекі задіяні.
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12.06.2024 16:08 Ответить
Думаю, на ракетах - ні. На снарядах і ББМ - так.
Русня не тупа, вона неадекватна.
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12.06.2024 16:10 Ответить
Нема різниці. Вони беруть кількістю за рахунок низької якості, що виробництво ракет, що виробництво ббмів чи танків в них однакового рівня технологічністі.
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12.06.2024 16:14 Ответить
Як бачимо, у війні саме кількість вирішує.
Якщо у вас найкраща зброя, але її менше за ворожі юніти, ви програли.
Зброя закінчиться, і вас взяти можна буде хоч голими руками.
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12.06.2024 16:17 Ответить
саме так, вони культивують це сміття яке є основою їх виду.
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12.06.2024 18:00 Ответить
Русня і є непотріб, в колоніях там еліта.
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12.06.2024 16:00 Ответить
Чомусь ми не бачимо стільки новин про загибель митців, спортсменів, науковців русні.
Тому що вона мобілізує оцю "еліту", а справжню еліту - зберігає.
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12.06.2024 16:01 Ответить
скільки стільки новин? Тут одна новина обговорюється. Наприклад, розробників гіперзвукової зброї арештували і один з них вже подох в СІЗО, бо його з важким раком туди кинули прямо з лікарні.
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12.06.2024 16:06 Ответить
Гарна новина.
Але мало. У них ще багато технічно грамотних людей, в десятки раз більше.
Тому і КАБи, і дрони, і літаки.
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12.06.2024 16:08 Ответить
Грамотні люди це і є непотріб для русні. А зеки і сіловики, це поважний середній клас у них.
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12.06.2024 16:11 Ответить
Ну так, чтоб мєсто зналі.
Все одно вони продовжують робити їм зброю.
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12.06.2024 16:15 Ответить
що тут скажеш... тут кацапчики добре придумали...двох зайців одним пострілом...
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12.06.2024 15:40 Ответить
Так звана влада росіі ,
вирішила ліквідувати всіх зеків ра своїх болотах ,
так як годувати їх немає ні бажання , так і нічим 😡
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12.06.2024 16:05 Ответить
 
 